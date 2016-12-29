В индийской школе придумали, как сделать образование доступным для каждого

В индийской школе придумали, как сделать образование доступным для каждого

В индийском штате Чхаттисгарх есть деревушка Амбикапур, где находится не совсем обычная школа. Обучение в ней платное, но деньги там не берут: вместо этого родителей просят... сажать деревья.

Каждый взрослый вместе со своим ребенком должен посадить как минимум один саженец и заботится о нем, пока тот не окрепнет. Если же дерево не приживется и погибнет, на его месте нужно посадить новое.

Эта инициатива была предложена местными бизнесменами. Главной целью стало не только сделать образование доступным для каждого, но и научить будущее поколение бережно относиться к природе.

Сейчас в школе учатся 35 детей в возрасте 4–5 лет, а за последний год было посажено больше 700 деревьев.

«Мы надеемся, что с нас возьмут пример соседние деревени и даже города. Ведь именно такой должна быть настоящая школа!» — говорят местные жители.

Источник aninews
Фото на превью indiatimes

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2 Комментарии
  • 29 декабря 2016
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