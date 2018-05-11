В американском приюте кошек учат одному простому трюку, который помогает им быстрее найти дом

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Кошки занимают важное место в жизни множества людей по всему миру. Несмотря на это, вряд ли многие могут похвастаться тем, что знают достаточно об этих удивительных созданиях. Вот кто бы мог подумать, что эти пушистые питомцы могут... давать пять совсем как люди. Именно этому трюку в приюте для животных The Jackson Galaxy Project обучены все без исключения коты и кошки. И поверьте, этот навык служит совсем не для развлечения людей. Этот простой жест является одним из самых полезных для бездомных кошек.

Мы в AdMe.ru решили узнать, что же скрывается за этой «человеческой» манерой поведения кошек и почему каждый приют в мире должен обучить этому своих постояльцев, чтобы скорее найти для них новый дом. А еще мы собрали главные советы «котопапы» и с удовольствием делимся ими с вами.

Основатель приюта The Jackson Galaxy Project американец Джексон Гэлакси весьма колоритная личность. Во времена своей юности он был участником рок-группы. Именно тогда у него появились эти яркие татуировки и... сильнейшая наркотическая зависимость. По случайному стечению обстоятельств жизнь привела Джексона в кошачий приют. Там он и познакомился с котом по кличке Бенни, которого сбила машина.

Хозяин требовал усыпить животное, однако Гэлакси имел на этот счет свое мнение. Мужчина приложил все усилия к тому, чтобы спасти умирающего. Так началась большая дружба человека и кота, которая помогла обоим вылечиться и начать новую жизнь.

Помимо множества других проектов, Джексон Гэлакси стал основателем приюта для бездомных животных The Jackson Galaxy Project. Наблюдая за попавшими к нему беспризорниками, Гэлакси заметил, что поправить физическое здоровье постояльцев приюта — это только половина дела.

Часто животные напуганы и совсем не рады встрече с новыми людьми, ведь они привыкли получать от них только неприятности. Именно это является одним из главных препятствий на пути к установлению контакта между потенциальными хозяевами и запуганным шипящим комочком.

К решению проблемы Джексон решил подойти с весьма неожиданной стороны. Чтобы облегчить период адаптации котов и кошек к людям, он решил обучить своих подопечных самому простому трюку — давать пять. Этот прием способствует установлению необходимой связи между кошкой и ее потенциальными хозяевами, а также учит животное доверять людям.

После такого обучения кошки становятся более спокойными и послушными. А сердца посетителей просто тают от этого милого жеста со стороны котиков.

The Jackson Galaxy Project также выпустили инструкцию о том, как самостоятельно научить своего питомца давать пять. Раскройте свою ладонь и покажите ее животному. При этом рука должна находиться немного выше головы питомца, на таком расстоянии, чтобы кошка могла до нее дотянуться. Теперь необходимо запастись терпением и ждать, когда кошка дотронется до вашей ладони. Как только контакт установлен, от души похвалите животное и дайте что-нибудь вкусное. После того как этот жест будет доведен до автоматизма, добавьте слова «дай пять», когда будете подносить ладонь. Каждый раз хвалите своего питомца. Он у вас молодец!

И благодаря этому необычному приему уже не один десяток котиков нашли свой дом и любящую семью.

Но Джексон Гэлакси работает не только с бездомными животными. Являясь специалистом по поведению котов и кошек, он помогает людям наладить контакт со своими питомцами и сделать их совместную жизнь гармоничной.

Для этого бывший рокер организовал шоу «Адская кошка», куда могут обращаться за помощью владельцы так называемых проблемных животных, а также выпустил одноименную книгу.

Главная мысль, которую старается донести до своих слушателей и читателей Кошачий Папа, состоит в том, что кошки — это хищники. И их нисколько не изменило давнее совместное существование с человеком. Для того чтобы ваша жизнь с питомцем не превратилась в ад, необходимо соблюдать несколько нижеперечисленных правил.

1. Главное

Какие бы эмоции в отношении вашего питомца вас ни одолевали, строго запрещено делать следующее: Ругать, гонять, брызгать водой. А также бить. В ветеринарные клиники часто попадают кошки с отбитыми внутренними органами после таких «воспитательных мер».

Кормить среди ночи. Животное должно понять, что ночь — это время сна, а не еды.

Запирать в комнате. Кошки очень болезненно относятся к замкнутому пространству. Если систематически запирать животное в ограниченном помещении вроде ванной комнаты, то рано или поздно можно столкнуться с серьезными поведенческими проблемами. Ваш питомец может стать пугливым, агрессивным и начать метить территорию.

Учить пользоваться унитазом. Не стоит делать этого, т. к. подобное поведение противоестественно для кошки.

Удалять когти. После такой процедуры у кошек начинаются сильные боли в лапах. В результате не исключена деформация суставов, а затем и позвоночника.

2. Скорректируйте питание

Джексон Гэлакси советует строго соблюдать режим кормления. Кормите кошку 3 раза в день с перерывом в 6–8 часов. И следите за тем, чтобы последний прием пищи был не позднее чем за 1,5 часа до сна.

3. Заставьте кошку потрудиться перед едой

Всегда необходимо держать в голове, что кошки — прирожденные охотники. Им просто необходимо выслеживать, ловить и «убивать» свою жертву, перед тем как приступить к обеду. Хорошенько поиграйте с вашим питомцем, прежде чем дать ему еды. Главное правило — не используйте для игр собственные руки и ноги.

4. Обратите внимание на лоток

Понимая актуальность проблемы, связанной с использованием кошкой туалета, Джексон Гэлакси дает такие рекомендации: Если кошка резко перестала пользоваться лотком, в первую очередь обратитесь к ветеринару и сдайте анализ крови и мочи вашего питомца.

Запомните формулу: «по одному лотку на кошку + 1». При этом лотки должны стоять в разных местах, одинаково удобных для кошки.

Подберите подходящий именно вашей кошке наполнитель. Некоторые животные имеют очень чувствительные лапы, которые травмируются от грубых кристаллов. А некоторые питомцы не переносят резкий запах наполнителя. Поэкспериментируйте и подберите именно тот, который устроит и вас, и вашу кошку.

Чистка лотка должна быть регулярной, чтобы питомцу не было неприятно возвращаться в это место.

5. Организуйте пространство

Позаботьтесь о том, чтобы у кошки всегда был доступ к вертикальному пространству. Поставьте кошачье дерево или отдельные полочки, куда ваш питомец мог бы залезать и сверху осматривать окрестности. А если животному станет страшно или некомфортно, то там должно быть местечко, чтобы удобно спрятаться.

А еще есть простой прием, чтобы успокоить кошку и показать свой хороший настрой по отношению к ней: необходимо посмотреть на животное и медленно прикрывать глаза с некоторыми паузами. Если кошка делает так же, это свидетельствует о том, что она тоже хорошо к вам относится.

Соблюдая эти нехитрые правила, можно наладить безоблачную совместную жизнь с этим милым, но не потерявшим охотничьи навыки хищником. А если остались вопросы, то всегда можно обратиться к профессионалам вроде Джексона Гэлакси. Главное, сохранять позитивный настрой и время от времени давать пять своему четвероногому другу!