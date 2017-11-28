В Голландии есть деревня, где за каждым жителем неустанно следят, но для их же блага

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Это обыкновенная деревушка в Голландии на первый взгляд ничем не примечательна. В ней проживают около 150 жителей, которые ведут самый привычный образ жизни: едят, спят и ходят по магазинам. Однако за каждым из них непрерывно и пристально следят. AdMe.ru рассказывает об одном из самых удивительных поселений — лечебнице особого типа для пожилых людей, страдающих распространенной болезнью — деменцией.

Идея открыть подобную лечебницу появилась у Ивонн ван Амеронген в 2009 году. Она долгое время работала в доме престарелых и знает особенности протекания заболевания. В какой-то момент она спросила себя: «Чего мы хотим для себя и своих родителей?» Так и появилась идея Хогевейк (Hogeweyk).

Пациенты не заперты в палатах, а ведут жизнь обыкновенных людей: ходят в рестораны, собираются с соседями, чтобы поиграть в настольные игры. И даже не понимают, что живут в психиатрической клинике.

Комплекс представляет собой пространство для проживания с аллеями, садами, площадями, парикмахерской и даже небольшим театром.

Дома построены в точном соответствии с тем периодом, когда память пациента перестала работать: в стиле 50-х, 70-х или даже 2000-х годов. Каждый прибывший может выбрать место для проживания на свой вкус.

Пациенты живут по 5–6 человек в доме с одним или двумя опекунами. Ивонн ван Амеронген рассказывает, что им очень важно дать постоянное общение и взаимодействие с внешним миром — так они ощущают себя спокойнее, и это не дает болезни прогрессировать. Исследования показали, что одиночество так же смертельно опасно, как курение, и в два раза опаснее, чем ожирение.

Супруг одной пожилой женщины — жительницы Хогевейк — рассказывает в репортаже: «Это „открытое“ пространство, где люди могут наблюдать смену времен года, чувствовать, когда становится тепло или холодно. Могут сходить в ресторан. Выпить чашечку чая. Свободно пойти куда угодно». В лечебнице также много и обслуживающего персонала, но все они притворяются кассирами, рабочими и просто жителями. Все поселение и вправду очень похоже на деревню, за исключением того, что там очень много пожилых людей и на кассе ни за что не просят денег.

Дружественность и поддержка проявляется в Хогевейк во всем: сотрудников «деревни» обучают ориентироваться на то, что могут делать пациенты, а не на то, чего они не могут. Основатель лечебницы говорит: «Все люди, которые здесь живут, нуждаются в лечении, принимают лекарства. Но для нас они в первую очередь личности». Кроме того, одна из концепций лечебницы — дать каждому пациенту возможность выбора: «Даже если мы знаем, что вы любите кофе с сахаром, мы все равно каждый день будем спрашивать: „Вам положить сахар в кофе?“»

Сама деревня Хогевейк больше похожа на район в виде замкнутого по периметру пространства. Если кто-то из пациентов направляется к выходу, там стоит медицинский работник и вежливо им говорит, что дверь заперта, и направляет их по другому маршруту. Но, как правило, проживание настолько комфортно, что никто даже не пытается уйти. На площади всего 1,5 га умещается совершенно все, что нужно больным. Представляете, там даже есть свое почтовое отделение!

В 2013 году комплекс получил награду Highly Commended Award за новую концепцию ухода за людьми с деменцией. Это сложно вообразить, но проживание в деревне обходится родственникам дешевле, чем круглосуточная сиделка на дому.

Кроме того, комплекс находится в нескольких минутах езды от центра Амстердама, что дает возможность часто навещать пациентов.

Что вы думаете о такой идее?