Учительница предложила детям анонимно поделиться тем, что их беспокоит. Ее история вдохновила полмиллиона человек

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«Что значит эмоциональный багаж?» — с этих слов начался один из первых учебных дней в средней американской школе. Учительница с 22-летним стажем Карен Лоу, которая занимается с 7-ми и 8-ми классами, решила помочь детям справиться с ежедневным стрессом. Когда она опубликовала пост об этом в Facebook, им поделились более 500 тыс. человек, а эксперимент решили повторить преподаватели и из других стран, включая Австралию, Китай и Пакистан.

AdMe.ru решил рассказать о простых действиях, которые позволили Карен стать ближе к своим ученикам и преподать им первый урок эмпатии.

Представьте, что вы проводите по 6–7 часов в день в офисе, где нельзя даже выйти в туалет, не попросив разрешения, а коллеги по работе подобострастно хихикают в ответ на «остроумные» высказывания начальника в ваш адрес. Вы практически каждый день переживаете, что не приготовили вовремя отчет, и вынуждены выполнять нудные однообразные задания. Именно такой представляется школа многим ученикам. Исследования показали, что 2 из 3 старшеклассников ежедневно скучают на уроках, многие дети старше 8 лет даже чувствуют себя несчастными. А российские школьники дополнительно испытывают самый высокий в мире уровень тревоги из-за оценок. Если к этому добавляются еще и проблемы в семье, то эмоциональная нагрузка для ребенка становится слишком большой. И поделиться своими переживаниями он не всегда решается. Карен Лоу нашла способ решить эту проблему. 22 августа 2019 года она провела занятие, которое помогло детям высказать, что их тревожит, и сделало атмосферу в классе более дружелюбной.

«Я попросила написать на листках бумаги, что их беспокоит, лежит тяжким грузом на сердце или обижает, — пишет Карен. — Подписывать лист было не нужно. Они скомкали свои записки и бросили их в угол класса». После этого ученики по очереди брали обрывки бумаги и читали написанное. Решение о том, рассказывать ли классу, что это его записка, ребенок принимал сам. Написанное шокировало Карен. Некоторые дети рассказывали о смерти близких, раке, разводе родителей, а некоторые — о суициде или об употреблении запрещенных веществ в их семье. Многие дети, читая чужие записки, плакали, потому что написанное было слишком эмоционально тяжелым. Лишь одна история их слегка позабавила: мальчик рассказал, что его песчанка (вид грызунов) умерла, потому что была слишком жирной. После того как все записки были прочитаны, Карен сказала ученикам, что они не одиноки и их любят. А потом повесила пакет с записками возле своей двери — как напоминание о том, что эмоциональный багаж есть у всех нас.

Карен отметила, что после того, как она предложила детям поделиться своим «багажом», они стали относиться друг к другу с большим уважением. Они не перебивают друг друга, не грубят и более охотно делятся тем, что у них на душе. В интервью Today учительница высказала мнение, что дети могут быть откровенными и со взрослыми, просто им нужно больше времени, чтобы открыться.

Как вы считаете, должен ли учитель только знать и уметь объяснять детям свой предмет или он может быть еще и другом, и наставником? Возможно, школьная система устарела и нужны не только математика и языки, но и обучение умению общаться друг с другом, уважительно и терпимо относиться к окружающим?