Трогательные фото, которые доказывают, что любовь животных к людям взаимна

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Иметь домашнего питомца невероятно круто. Животные дарят людям свою любовь в режиме 24/7, и на это невозможно не ответить взаимностью. И зачастую люди готовы пойти на многое, чтобы их любимцы были счастливы.

AdMe.ru собрал несколько трогательных фотографий, которые заставят умилиться даже самого закоренелого циника.

1. «Псу моего отца 14 лет, и недавно он ослеп. Папа теперь везде водит его за собой. Мама купила ему идеальную футболку»

«Человек-поводырь».

2. «Вчера собаке моей девушки исполнилось 6 лет»

3. На Шпицбергене запрещено держать кошек, и этот кот — единственный. По документам он песец

4. «Может, у него и не модельная внешность, но для меня он лучший на свете пес»

5. «Он заболел, и теперь я укачиваю его, как младенца, как минимум 2 часа в день»

6. «Папа прыгнул в бассейн, чтобы спасти утенка. Теперь он его герой»

7. «Этот пес раньше служил спасателем, и теперь он часто просыпается с рычанием, потому что ему снятся кошмары. Кормлю его вкусненьким, чтобы помочь отвлечься»

8. «Моя дочь сказала, что это ее любимое фото»

9. «Не знаю, что с ней было до нашей встречи, но она не подпускала к себе людей. Это прогресс нашего сближения за те 2 года, что мы вместе»

10. Этого хорошего мальчика все любят за его красивую улыбку

11. «Так мы поступаем, когда он хочет на прогулку, но идти ему лень»

12. «Жена не разрешает им забираться на кровать, но сейчас она на работе. Я обещал им, что она ничего не узнает»

13. «Этой красотке подарили цветок. Спустя 5 секунд она его съела»

14. «Она — единственное, что я хотел отсудить у бывшей жены. Теперь она осваивается в нашем новом доме»

15. «Это мой старый друг. Ему 11 лет, у него нет зубов, но он самый лучший на свете»

16. Его взяли работать талисманом в отеле в Мюнхене. Его основные обязанности — быть милашкой и позволять себя гладить

17. «Он вырос и стал очень тяжелым, но когда он хочет взобраться ко мне на ручки, я не могу отказать»

18. «Это мой лучший друг, и в день моей свадьбы он должен быть рядом»

19. «Кажется, он тренируется быть настоящим котом: ему сразу хочется все простить»

Бонус: даже если вы думаете, что не любите животных, у вас нет шанса устоять против их обаяния

«Жена напомнила мне, что я не люблю кошек. Да, он вырос на моих глазах и теперь катается на мне, словно дьявольский попугай. Он злой гений, и это до отвратительного мило».

Какой из этих снимков показался вам самым трогательным? Поделитесь с нами в комментариях.