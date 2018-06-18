Трогательная подборка, которая заменит вам самое теплое объятие

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Есть такие фотографии, глядя на которые губы невольно расплываются в улыбке. А еще те, что трогают до глубины души и заставляют украдкой смахивать слезы. В нашей новой подборке снимки, за которыми иногда стоит целая жизнь.

AdMe.ru собрал 25 трогательных фотографий, которые не позволят вам остаться безразличными.

Сила волшебного слова

«Эту красавицу трижды возвращали в приют. Идет второй год, как она живет с нами. Она хорошая девочка»

«Соседка оставила записку на двери моих родителей»

«Пожалуйста, будьте осторожны. Олененок спит прямо под вашим колесом. Спасибо».

«Моя девушка обожает мини-пигов, но никогда не видела их вживую. Сегодня все изменилось»

«Мой сын 4 года растил волосы, чтобы пожертвовать их на благотворительность. Очень им горжусь!»

Брат защищает свою беременную сестру и всегда спит рядом

«Мой друг сделал „аптечку первой помощи“ для клинической депрессии, с которой я борюсь 15 лет»

«Плакать не стыдно. Ты прекрасна. Ты любима. Плохие дни не стирают хорошие дни. Ты не заслужила боль. Лучше рисуй».

«Моей сестре 18 лет, и сегодня ей впервые предложили меню, которое она смогла прочитать сама»

«На улице +41 °С, поэтому я надела на собаку защитные тапочки, чтобы она не обожгла лапки»

Когда доброта просто безгранична

«Сегодня моей бабушке исполнилось 102 года»

«Брат построил в нише под лестницей отдельную комнату для своей собаки »

Пожарные обнаружили на месте пожара 5 хомячков, потерявших сознание от дыма. Быстро соорудив маленькую кислородную маску, они привели малышей в чувства

«Таксистка Uber, с которой я сегодня ехала, угощает своих пассажиров сладостями»

«Спасибо! Кэт-мобиль».

«Мой 2-недельный сын только что принял первую ванну. Как же круто быть отцом!»

«Я плакала в машине, потом подняла глаза и увидела это на капоте. Спасибо тебе, добрый человек»

«Не знаю, что не так, но я сочувствую вам в любом случае. Вот газировка. Возможно, от нее вам не станет лучше, но, может, она подскажет, что может помочь».

«Я вышел на балкон и увидел эту прекрасную девочку. Оказалось, что у нее рак, и, вероятно, хозяева бросили ее. Мы забрали ее к себе и сделали последние месяцы счастливыми»

«Дочь лежала в больнице и 65 дней не видела сестру. Это фото их воссоединения»

«Девочка подумала, что моя невеста — принцесса из ее любимой книги»

Эта женщина приходит в местное общество защиты животных, садится перед клетками и читает книги собакам

«Моя девушка получила открытку от девочки, которую нянчила несколько лет»

«Мэдди, спасибо тебе огромное за то, что пришла на мой выпускной и за такой щедрый подарок. Я никогда не забуду наши разговоры в машине о балете, то, как я училась водить на твоем авто, или как мы чуть не провалились в лужу на трассе. Ты словно моя старшая сестра! С любовью, Мэйси».

«Сегодня я показывала моему 88-летнему отцу, как он может пообщаться со своим 91-летним братом по FaceTime. Их счастливые лица говорят о многом»

Женщина заметила белку с очень длинными зубами, которые угрожали жизни зверька. Она смогла подрезать резцы, и теперь белочка может снова нормально есть

Этого пса зовут Уинстон. Ему 11, и долгое время он страдает от хромоты и болей. Хозяева привели его на любимый пляж, чтобы он мог насладиться гамбургером и последним закатом в его жизни

«Маленькая девочка спросила моего дедушку-ветерана, пошел бы он на войну снова, если бы это было необходимо. Он ответил: „Да, ради тебя“»

Какое фото тронуло вас больше всего? Случалось ли вам видеть или делать нечто подобное? Расскажите нам свою историю.