«Тетенька, возьмите щенка». Проникновенный рассказ о том, как одно воспоминание изменило сразу 3 жизни

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Есть ли у вас неприятные воспоминания, которые преследуют вас годами? Героиню сегодняшнего рассказа «Взгляд из прошлого» одно такое воспоминание терзало 30 лет. Но в один чудесный день именно оно подтолкнуло ее совершить добрый поступок.

AdMe.ru наткнулся в сети на канал писательницы Екатерины, которая под псевдонимом Иволга публикует свои рассказы о животных. Один из них тронул нас особенно глубоко. Несмотря на небольшой объем произведения, в нем затронуто сразу несколько важных тем, о которых стоит задуматься в первую очередь родителям.

— Тетенька, возьмите щенка, — робкий мальчишеский голос заставил Антонину вздрогнуть и очнуться от собственных мыслей. Мальчик лет 12 держал на руках хорошенького щенка. Неуверенный, даже какой-то растерянный, он протягивал песика женщине, уже заранее уверенный в отказе. — А почему себе не возьмешь? — Антонине были неприятны и мальчик, и щенок. Какие-то они были... забитые. Таким хочется сказать что-то грубое, прогнать, чтобы не мешали своим видом, не портили окружающий мир. — Я и взял... Только родители против, сказали, как начну сам зарабатывать, хоть крокодила. А так — неси куда хочешь. Но он же маленький совсем. Женщину нисколько не тронули ни заискивающие нотки в словах мальчика, ни наивные и красивые щенячьи глаза, и она, бросив им на прощание: «Родителей надо слушаться», пошла в сторону своего дома. Только ноги почему-то стали ватными, зашумело в ушах, и Антонина вдруг провалилась в прошлое, превратилась в маленькую Тонечку, чуть помладше этого мальчугана.

Когда-то и она с подобранным щенком так же бродила по улице, предлагая собаку прохожим, ведь папа был тогда категоричен: у тебя тройка по математике, значит, собаку ты не заслужила. А щенок оставался совсем один: его маму поймали отловщики. От нее отмахивались, кто-то жалел, кто-то даже засовывал в ладошку мелочь, вот только щенка никто так и не забрал. Тоня поставила его на каменную дорожку и бежала от него, стараясь не оглянуться. Но все-таки оглянулась. Щенок стоял неподвижно и провожал ее взглядом, который Тоня всеми силами старается забыть вот уже больше 30 лет.

Тройку она исправила, только папа ушел. Он бросил их с мамой ради жгучей брюнетки в красивой норковой шубе. Тоня с тех пор на шубы никогда не смотрела, она ненавидела их владелиц. Антонина остановилась. Взгляд из прошлого прожигал ее просто насквозь. Того щенка она больше не видела. Что с ним стало, Тоня не представляла, зато отчетливо представляла, каково будет этому мальчику оставить своего друга через несколько часов на улице и вернуться в свою квартиру. Она стыдливо опустила голову и вернулась к ребенку: — Я заберу. Как его зовут? Радостные детские глаза широко раскрылись и засверкали ярче тысячи звезд: — Щенка? Это Дея, она девочка. Вы правда себе заберете? Только она молоко не любит почему-то, только водичку пьет. — Хорошо, спасибо, что предупредил. Мальчишка протянул ей щенка, ему было тяжело и одновременно радостно с ним расставаться. Он потерся щекой о его спинку и уже без сожаления передал из рук в руки. Антонина бережно взяла из рук мальчика щенка. Он лег в ее ладони приятной и теплой тяжестью, устало засопев. Дея уже устала и очень хотела спать.