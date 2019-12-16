«Тетенька, возьмите щенка». Проникновенный рассказ о том, как одно воспоминание изменило сразу 3 жизни

116
22
14
13k

Есть ли у вас неприятные воспоминания, которые преследуют вас годами? Героиню сегодняшнего рассказа «Взгляд из прошлого» одно такое воспоминание терзало 30 лет. Но в один чудесный день именно оно подтолкнуло ее совершить добрый поступок.

AdMe.ru наткнулся в сети на канал писательницы Екатерины, которая под псевдонимом Иволга публикует свои рассказы о животных. Один из них тронул нас особенно глубоко. Несмотря на небольшой объем произведения, в нем затронуто сразу несколько важных тем, о которых стоит задуматься в первую очередь родителям.

— Тетенька, возьмите щенка, — робкий мальчишеский голос заставил Антонину вздрогнуть и очнуться от собственных мыслей. Мальчик лет 12 держал на руках хорошенького щенка. Неуверенный, даже какой-то растерянный, он протягивал песика женщине, уже заранее уверенный в отказе.

— А почему себе не возьмешь? — Антонине были неприятны и мальчик, и щенок. Какие-то они были... забитые. Таким хочется сказать что-то грубое, прогнать, чтобы не мешали своим видом, не портили окружающий мир.

— Я и взял... Только родители против, сказали, как начну сам зарабатывать, хоть крокодила. А так — неси куда хочешь. Но он же маленький совсем.

Женщину нисколько не тронули ни заискивающие нотки в словах мальчика, ни наивные и красивые щенячьи глаза, и она, бросив им на прощание: «Родителей надо слушаться», пошла в сторону своего дома. Только ноги почему-то стали ватными, зашумело в ушах, и Антонина вдруг провалилась в прошлое, превратилась в маленькую Тонечку, чуть помладше этого мальчугана.

Когда-то и она с подобранным щенком так же бродила по улице, предлагая собаку прохожим, ведь папа был тогда категоричен: у тебя тройка по математике, значит, собаку ты не заслужила. А щенок оставался совсем один: его маму поймали отловщики.

От нее отмахивались, кто-то жалел, кто-то даже засовывал в ладошку мелочь, вот только щенка никто так и не забрал. Тоня поставила его на каменную дорожку и бежала от него, стараясь не оглянуться. Но все-таки оглянулась. Щенок стоял неподвижно и провожал ее взглядом, который Тоня всеми силами старается забыть вот уже больше 30 лет.

Тройку она исправила, только папа ушел. Он бросил их с мамой ради жгучей брюнетки в красивой норковой шубе. Тоня с тех пор на шубы никогда не смотрела, она ненавидела их владелиц.

Антонина остановилась. Взгляд из прошлого прожигал ее просто насквозь. Того щенка она больше не видела. Что с ним стало, Тоня не представляла, зато отчетливо представляла, каково будет этому мальчику оставить своего друга через несколько часов на улице и вернуться в свою квартиру.

Она стыдливо опустила голову и вернулась к ребенку:

— Я заберу. Как его зовут?

Радостные детские глаза широко раскрылись и засверкали ярче тысячи звезд:

— Щенка? Это Дея, она девочка. Вы правда себе заберете? Только она молоко не любит почему-то, только водичку пьет.

— Хорошо, спасибо, что предупредил.

Мальчишка протянул ей щенка, ему было тяжело и одновременно радостно с ним расставаться. Он потерся щекой о его спинку и уже без сожаления передал из рук в руки. Антонина бережно взяла из рук мальчика щенка. Он лег в ее ладони приятной и теплой тяжестью, устало засопев. Дея уже устала и очень хотела спать.

Пальцы погрузились в пушистую шерстку, еще совсем не такую, как у взрослой собаки. Тоня не удержалась и поднесла Дею поближе к лицу — незабываемый запах, щенячий молочный аромат, который будил самые теплые воспоминания.

Тоня несла Дею домой, ей вдруг стало очень легко. Она оглянулась — мальчика уже не было. И она светло улыбнулась. У него не будет того взгляда из прошлого, который терзал ее сердце на протяжении нескольких долгих десятилетий.

116
22
14
13k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться