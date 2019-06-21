Супермодель Наталья Водянова помнит, каково это — быть бедным, поэтому отдает миллионы на благотворительность

11 3

9

4.7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

История супермодели Натальи Водяновой заставляет даже самых закоренелых скептиков верить в сказки. Еще бы, ведь она — Золушка в реальной жизни: девочка из Нижнего Новгорода, которая торговала бананами на рынке, а потом, как по мановению волшебной палочки, покорила весь мир своей красотой, вошла в пятерку самых высокооплачиваемых моделей мира, успев при этом стать многодетной мамой.

Мы в AdMe.ru верим в чудеса, поэтому представляем вам историю легендарной манекенщицы, которая день ото дня делает наш мир добрее. Свой поистине сказочный успех Наталья превратила в возможность помогать тем, кому в жизни не так повезло, как ей.

Малая родина

«Девочка на этой фотографии еще только ждет своей визы в Париж. Фотография сделана тысячу лет назад скаутом Алексеем Васильевым, который меня открыл. Можете себе представить, что у этого пухлого ребенка был какой-то шанс в модельной индустрии?!»

Наталья родилась в Нижнем Новгороде в очень скромной семье. Мать в одиночку воспитывала 3 дочерей, одна из которых была инвалидом с детства. Маленькая Наташа была вынуждена быстро повзрослеть, ведь уже в 6-летнем возрасте ей приходилось самостоятельно ухаживать за младенцем. В школе девочка училась плохо, потому что времени особо не было: почти все дни будущая супермодель проводила на рынке, помогая матери. Одноклассники смеялись над ней из-за ее худобы. А в 16 лет ее приняли в местное модельное агентство «Евгения». И судьба предоставила Водяновой шанс, которым та воспользовалась сполна: в ее родной город приехали скауты западных модельных агентств, чтобы найти новые лица.

Тот самый первый кастинг, весна 1999 года.

Наталья была в числе 100 девушек, желающих стать знаменитыми. Скауты искали свой бриллиант и нашли его в виде голубоглазой блондинки в короткой юбке. Через несколько месяцев она отправилась в Париж.

Головокружительный успех

Водянова переехала в столицу моды, и и ее имя зазвучало на весь мир. Не сразу, конечно же. Путь от провинциальной девочки до звезды был сложным, резко стать принцессой не получилось: ее учили улыбаться, правильно вести себя на подиуме и в обычной жизни и даже приставили к ней психолога. А самое главное — нужно было срочно учить иностранные языки. Общаться с помощью мимики и жестов было не очень удобно. Конкуренция была невероятной: в день приходилось посещать от 12 до 15 кастингов. Но только так можно было получить работу. Все заработанные деньги уходили на еду и аренду жилья. Наталья по-прежнему расценивает сложившуюся ситуацию как случайную удачу, которая вдруг закончится, и девушка снова окажется в Нижнем Новгороде.

«Я не думала, что добьюсь успеха. Все, чего я хотела, — зарабатывать столько, чтобы обеспечить безопасность моей маме и сестре». Наталья Водянова

В конце 1999 года Водянову заметил сам Жан-Поль Готье на ежегодном конкурсе, которое проводило агентство Madison. Известный дизайнер настоял на присуждении ей 2-го места и предложил начинающей модели работу. Скоро Наташа стала получать приглашения от самых знаменитых модных домов, а окончательно поверила в себя после участия в Неделе высокой моды в Нью-Йорке. После этого на нее буквально посыпались предложения. И вскоре она участвовала в показах именитых кутюрье: Gucci, Yves Saint Laurent, Calvin Klein. Модель снялась для таких известных журналов, как Vogue, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Elle. В 2001 году Водянова впервые попробовала себя в кино, но зрителю она не запомнилась. Подиум приносил ей куда большую популярность, чем фильмы. В 2002 году Водянова стала самой востребованной моделью на Нью-Йоркской неделе моды. Там она примерила коллекции 19 дизайнеров.

В это же время Наталья становится лицом Calvin Klein, а также открывает и закрывает показы коллекций самых известных мировых брендов. Но настоящим триумфом для девушки из глубинки стали съемки для календаря Pirelli на 2004 год. Такая честь выпадает лишь красивейшим женщинам мира. В 2007 году Водянова стала официальным лицом косметики легендарного французского дома Chanel.

Замужество

Как и положено истинной Золушке, в жизни Натальи Водяновой появился принц. В Париже на одной из закрытых вечеринок она познакомилась с английским лордом Джастином Портманом. В начале 2001 года модель поехала на фотосессию в Африку в сопровождении Джастина. Их первенец Лукас родился спустя 9 месяцев, а через 6 недель после его рождения Водянова вернулась на подиум.

«Мой агент не думал, что я стану звездой: в начале карьеры я была пониже и пошире, чем того требовала индустрия. После рождения первого сына в 19 лет я стремительно похудела — беременность стала для организма таким стрессом, что я в мгновение ока превратилась в жердь, идеальную модель для всех дизайнеров. Так что моя карьера пошла в гору благодаря Лукасу. Когда он родился, мне доверили открывать шоу — в нашей работе звездами становятся только после этого». Наталья Водянова

Свадьбу Наталья Водянова и Джастин Портман сыграли уже после рождения сына — 1 сентября 2002 года в Санкт-Петербурге. Муж имел дворянский статус, а потому отныне к Водяновой следовало обращаться не иначе как «достопочтенная». В 2006 году у пары родилась дочь Нева, а в 2007-м — сын Виктор. Но любая сказка имеет конец: их брак закончился разводом в 2011 году.

Новая любовь

С французским миллиардером Антуаном Арно модель была знакома давно, но роман между ними завязался лишь в 2011-м. В августе 2013 года личная жизнь Натальи Водяновой пошла по новому сценарию: она приняла предложение Антуана переехать из Лондона в Париж, где теперь и живет вся их большая семья.

«Мой день расписан по минутам: деловые встречи, дети, школа. Но ровно в 8 вечера, когда муж возвращается домой, я выключаю компьютер, откладываю телефон, привожу себя в порядок — словом, притворяюсь, будто я весь вечер только и делала, что ждала его!» Наталья Водянова

Золушкины наследники

Сейчас Наталья в основном посвящает себя благотворительности и детям — их у нее 5. Трое от первого брака и двое от второго: в 2014 году у Натальи Водяновой и Антуана Арно родился сын Максим, а в июне 2016-го в семье на свет появился сын Роман, ставший пятым ребенком Водяновой. Дома Наталья и дети разговаривают на 3 языках — русском, английском и французском.

Секрет вечной стойности и молодости

Водянова постоянно придерживается правильного питания и даже приучила к нему своих детей. При росте 176 см она весит около 45–50 кг. Наталья всегда быстро приводила себя в форму после родов. Так, после пятой беременности она вышла на подиум уже через 3 недели. Правила питания супермодели распространяются и на детей: из их рациона исключены вредные продукты, а сладостей в нем минимальное количество. Следить за весом и пищевым поведением важно с юного возраста, ведь привычка, что, как и когда есть, останется с человеком на всю жизнь.

«Самое главное для меня — быть матерью. В детстве я не знала, что стану знаменитой, но всегда знала, что стану хорошей мамой». Наталья Водянова

Кроме сбалансированной диеты, важен и активный образ жизни. Наталья организовывает благотворительные забеги на дистанции до 42,2 км, в которых участвует и сама. А также появляется на крупных спортивных мероприятиях в качестве приглашенной звезды, например на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи и жеребьевке для отборочного турнира Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Превращение Золушки в фею

Когда известность и богатство дали необходимую свободу действий, Наталья решила, что хочет приносить пользу другим. В 2004 году успешная модель с мировой славой основала фонд «Обнаженные сердца», основными направлениями работы которого стали поддержка детей с особенностями развития и строительство детских площадок на территории России и за рубежом. В России и СНГ на сегодня построено уже более 100 таких площадок, на месте которых прежде красовались лишь неприглядные пустыри. В рамках работы фонда Водянова проводит марафон «Бегущие сердца» и благотворительные вечера, а собранные в результате мероприятий средства направляет нуждающимся. За 4 года проведения забега удалось собрать почти 140 млн рублей, которые были в полном объеме перечислены в фонд помощи детям «Обнаженные сердца».

Еще один успешный проект модели — приложение Elbi, которое работает так: вы просто нажимаете на кнопку Love Button и передаете таким образом доллар выбранному фонду. С помощью Elbi обычные пользователи могут поддержать небольшие благотворительные организации, накапливая специальные «монеты». Среди партнеров программы Louis Vuitton, Stella McCartney, H&M и другие модные гиганты.

Водянова в центре поддержки детей с особенностями развития в Катаре.

Еще супермодель открыла для себя новое направление активизма — она стала лицом экологической коллекции бренда H&M. Девушка позировала в легком летящем платье из плиссированной ткани. Только материал был особенным: платье, как и остальные вещи в этой коллекции, сделано из переработанных вторично отходов, найденных в океанах и прибрежной зоне. Трудно себе это представить, глядя на воздушную, похожую на фею Наталью в промовидео к коллекции.

«Когда вы бедны, у вас нет времени думать о будущем, вы не знаете, что вы будете есть завтра. Когда вы богаты, вы думаете о будущем, но вам трудно найти цель. Я была бедной и богатой, и я могу сказать, что деньги не приносят счастья». Наталья Водянова