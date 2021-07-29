Стюардесса в шутку загадала желание о дружбе с голливудской звездой. Это желание сбылось

Однажды старшая стюардесса Лара загадала в новогоднюю ночь несерьезное желание. На клочке бумаги по известной многим традиции под бой курантов она написала: «Хочу познакомиться и подружиться с какой-нибудь звездой Голливуда».

Мы в AdMe.ru с интересом прочитали историю о том, как это желание исполнилось.

Лара работала на яхте, которая двигалась между Испанией, Ибицей и Майоркой. Стюардесса ждала окончания сезонного контракта, после него планировала полететь в Америку. До этого события оставалось около месяца, яхта стояла на якоре уже 2 недели, экипаж судна устал, ведь лето выдалось тяжелым. И вот под конец сентября приходит капитан и сообщает о том, что команду ждет чартер на 2 недели. «У нас, возможно, будет голливудская звезда», — хитро улыбнувшись, добавляет он.

Через пару дней экипажу сообщили, что поплавать на их яхте захотел Джонни Депп. В первый день чартера команда надела парадную форму и стала ждать американского актера. Никого не было. Во второй день прибыло несколько людей, но Депп так и не появился. Поэтому, когда на следующее утро Лара увидела записку с текстом «Джонни в каюте, на борту 6 человек», она была уверена, что это шутка. Так, старшая стюардесса удивилась, когда во время обеда Депп вышел из своей каюты. «Хотелось, чтобы меня кто-то ущипнул, чтобы я поверила, что это правда», — вспоминает Лара.

Лара выполняла свою работу максимально качественно, но очень робела: звезду такого уровня она обслуживала впервые. Депп хохотал, пытался с ней заговорить, но стюардесса на все просьбы актера вежливо отвечала: «Хорошо, сэр». Расслабиться Ларе помог разговор с одним из компаньонов Джонни — Старлингом, который уже больше 20 лет работал у Деппа водителем и телохранителем и был практически членом семьи. Он сказал, что актер — настоящий джентльмен и любит общаться с простыми людьми. Вскоре Джонни это доказал. Дело было вечером. К Деппу подошла массажистка Франческа, они болтали. Лара стояла в сторонке и по-доброму завидовала смелости и напористости коллеги. Ей хотелось участвовать в этом разговоре, но чувство такта не позволяло вклиниться. Это заметил друг Джонни и обратил его внимание на Лару. Голливудский актер пригласил ее присоединиться к общению. Она подошла к знаменитости и поначалу только слушала. Депп говорил о проблемах со спиной после съемок сцены «Пиратов Карибского моря», когда он провисел привязанным к мачте почти 2 часа. «Всем кажется, что быть актером — это легко, а ваша работа — тяжелый труд», — заметила Лара. «Но вот ваша работа и правда тяжелая: вы целый день на ногах, да и гости бывают, наверное, не самыми приятными. Скажи, что мне сделать, чтобы вы могли побольше отдыхать?» — ответил ей Депп. Старшая стюардесса искренне удивилась словам звезды: «Джонни, о чем ты говоришь? Твой приезд для нас праздник и честь! Я сегодня даже не пошла на перерыв, потому что атмосфера такая, будто я и не на работе вовсе, словно я часть вашей тусовки. И весь экипаж чувствует себя так же. У нас был тяжелый сезон, но мы поверить не могли своему счастью». Актер улыбнулся, и его лицо засветилось от умиления: «Ты такая милая! Можно я тебя обниму?» Перед глазами Лары все поплыло. «Он еще спрашивает...» — подумала она.

Дальше разговор зашел об Индии и о книге «Шантарам». Лара рассказала актеру, что во время чтения этого романа думала о том, почему никто до сих пор не снял фильм по мотивам такой захватывающей истории. Депп признался, что думал о покупке прав на текст, но он слишком объемный и насыщенный для одного фильма, пришлось бы снимать трилогию. «Я была в каком-то тумане, эйфории, не верила, что этот разговор происходит наяву. Я обсуждаю экранизацию книги „Шантарам“ с Джонни Деппом», — вспоминает стюардесса. С каждым днем Лара общалась с актером все больше и больше, подружилась она и с его компаньонами. Стюардесса рассказывала знаменитости о капризных гостях, которые плавали на ее яхте, приносила ему каждое утро тарелку с фруктами. Джонни вспоминал о своих детях и называл Лару сестренкой. У них даже появился свой шифр. Когда Депп просил принести ему молоко, стюардесса знала, что речь идет о специальном коктейле, а не о молоке от обычной коровы.

Джонни Депп и экипаж яхты.

Но без неловких ситуаций тоже не обошлось. Один из таких моментов Лара называет днем позора. Тогда актер отклеил от своих джинсов кусочек пластыря, который непонятно откуда взялся, и попросил стюардессу его выбросить. Она решила пошутить и сказала, что возьмет этот пластырь себе на память. Депп отпрянул от Лары, в его глазах читались смущение и смятение. Стюардесса поняла, что шутка была явно неудачной. Представила, каково этому человеку живется в окружении миллионов фанатов. Она была готова провалиться сквозь землю и сразу попросила прощения за неуместную шутку. «Все нормально, сестренка!» — улыбнулся Джонни.

Последний день пребывания актера на яхте пришелся на день рождения Лары. В то утро Деппа разбудила веселая толпа работников виллы, которую арендовали для Джонни друзья и где он пребывал до того, как оказаться на яхте. Они вручили Джонни подарок. Актер развернул сверток и обнаружил сувенирную гитару. Он начал наигрывать мелодию и петь: «С днем рожденья меня». Вдруг телохранитель Деппа подтолкнул Лару к актеру и сказал: «Вот у кого сегодня на самом деле день рождения». Джонни раскрыл объятия, приглашая стюардессу присесть возле него, обнял Лару, поцеловал в щечку и сказал на ухо: «Поздравляю, мисс Лара». «Мне 39. Меня обнимает Джонни Депп и поздравляет с днем рождения. Что-то я сделала правильно», — подумала тогда стюардесса.

На прощание Лара взяла у актера автограф. И мы уверены, что она запомнила это приятное знакомство на всю жизнь.