Строитель из Екатеринбурга помогает ветеранам и инвалидам. И, чтобы продолжать свое дело, бесплатно отдает машину

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Французский писатель Ромен Роллан как-то сказал: «Добро не наука, оно — действие». Можно долго рассуждать о том, что такое доброта, но все же поступки гораздо красноречивее слов, и герой сегодняшней статьи лучший тому пример. Профессиональный строитель Антон Савчук доказывает, что помогать тем, кто в этом нуждается, может каждый из нас вне зависимости от количества денег и возможностей.

AdMe.ru не смог пройти мимо истории настоящего человека и расспросил Антона о том, зачем и ради чего он это делает.

С чего все началось?

33-летний Антон Савчук живет и работает в Екатеринбурге. Есть у Антона и, как он сам это называет, хобби — помогать людям. Он не миллионер и не основатель благотворительного фонда, а обычный строитель, который много лет занимается ремонтом квартир. В свободное от работы время он тоже делает ремонт — только бесплатный — тем, кто не в состоянии себе его позволить. Все материалы и мебель он приобретает исключительно на свои деньги, и лишь небольшая денежная помощь приходит со стороны — от таких же простых людей, которые не смогли остаться равнодушными.

Антон: Как-то я обратил внимание, что у людей, к которым в телепередачах приходят чиновники и вручают разные медали и подарки, в квартирах далеко не все хорошо. Мне это очень резало глаза, и я подумал: «Как так, люди отдавали и отдают долг родине, а живут в таких условиях. Да и вспоминают о них в лучшем случае раз в год, только 9 Мая». Нуждающихся в помощи я искал долго: ходил по обществам ветеранов, инвалидов. Мне отвечали, что ничего не требуется и все их подопечные живут хорошо. Но постепенно все как-то само сложилось, мне стали звонить люди, нуждающиеся в помощи. Сейчас мне пишут много людей с просьбами, но всем я помочь, конечно, не могу, ведь у меня пока нет даже спонсора.

О людях

Своих подопечных Антон находит по-разному: кто-то пишет ему в соцсетях, кого-то находит он сам в городском обществе ветеранов и инвалидов. У него есть два помощника, один из которых всегда работает с ним, а второй присоединяется по мере надобности. Перед началом работ он обязательно спрашивает у хозяев, какой они хотят видеть комнату после ремонта. Как правило, дело не ограничивается только потолком, обоями и полом — Антон приобретает для хозяев и новую мебель, потому что старая почти всегда находится в плачевном состоянии. Молодой человек говорит, что все его подопечные — хорошие люди, иначе он не стал бы у них работать.

Валентина Исаевна

Антон: Валентине Исаевне 71 год, с детства инвалид 1 группы, дома передвигается на инвалидной коляске и всю жизнь работает в Обществе инвалидов. На улицу она выходит крайне редко, на костылях. Детей у нее нет, всю любовь Валентина Исаевна отдает двум своим котам. Побывав у нее дома, я подумал, что место, где она проводит все свободное время, было бы неплохо освежить, но сама женщина не в силах этого сделать по состоянию здоровья.

Полина Геннадьевна и Ирина

Антон: Полине Геннадьевне 47 лет, из которых 28 она водит трамвай по рельсам Екатеринбурга. Ее муж тоже работал водителем трамвая, а теперь инвалид на пенсии, и на жизнь им, конечно же, не хватает. Когда я пришел к ним домой, обратил внимание на комнату их 15-летней дочери Ирины. Из-за финансовых сложностей сами они не могли сделать ремонт: деньги нужны на лекарства для мужа, да и на еду тоже. Ирина помогала нам красить батарею, грунтовала стены, делала все, чтобы жить в хороших условиях. Мы купили ей 2 шкафа — старая мебель совсем не вписывалась в новый интерьер. Результатом все были очень довольны.

Татьяна Ильинична

Антон: Пережившая блокаду Ленинграда Татьяна Ильинична в этом году отметит 80-летие. Уму непостижимо, через что пришлось пройти ей с родными, чтобы выжить в то страшное время. Ремонта в ее доме не было очень давно, и мы с радостью пришли на помощь. Шкаф и диван, простоявшие более 35 лет, были отправлены на свалку, а на их место куплены новые.

Василий Федорович и Тамара Александровна

Антон: Больше всего, конечно, мне запомнился ветеран войны. Он и его жена очень добрые и хорошие люди. Василию Федоровичу 95 лет, а его жене Тамаре Александровне, с которой они вместе более 60 лет, — 92 года. Про молодость много рассказывают, о том, как они раньше жили. А еще постоянно пытаются накормить, думают, что я всегда голоден. Мы делали Василию Федоровичу ремонт в ноябре и декабре, а в преддверии праздника снова пришли к нему, чтобы освежить еще одну комнату. Результатом остались довольны все: комната кардинально изменилась. Купили ему новые шкафы, диван, телевизор, поставили окно. Ведь он воевал за всех нас, за достойное поколение, которое помнит и гордится.

Про машину

На своей странице «ВКонтакте» Антон решил разыграть собственную машину, и не потому, что она у него лишняя, наоборот, это единственное его транспортное средство. Почему он ее отдает? Сам молодой человек говорит, что это чуть ли не единственный шанс привлечь внимание к своему проекту через соцсети. Он обещает, что если победитель будет жить далеко от Екатеринбурга, то получит взамен автомобиля 100 000 рублей.

Антон: Мне приходят небольшие пожертвования, причем даже из Европы, США и Канады. Я очень удивлен, что люди оттуда хотят помочь, и дело вовсе не в сумме, а в участии. Один я далеко не уеду. Поэтому сейчас и разыгрываю свою машину. И ее действительно придется отдать, потому что это дело чести, сказал — сделай. Что будет после розыгрыша машины, пока непонятно, но проделан большой путь и бросать свое дело я не хочу.

О настоящем и будущем

Антон говорит, что многие друзья его не понимают, однако есть и те, кто поддерживает, и среди них его мама, папа и брат. По его словам, сложностей в работе нет — наоборот, она не приносит ему ничего, кроме удовольствия. На вопрос о своих целях он ответил, что хотел бы создать проект, похожий на «Квартирный вопрос», который позволил бы делать более дорогой ремонт тем, кто действительно в нем нуждается: с полной заменой мебели и бытовой техники. Но это пока что просто мечта.

История Антона — лучшая иллюстрация того, что делать добро несложно, главное, не оставаться равнодушным к чужой проблеме. Чтобы наш мир стал лучше, достаточно начать с себя и вовремя протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Так, как это делает простой уральский парень.