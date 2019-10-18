«Совершая одно доброе дело, вы помогаете себе». Рассказ о том, что хорошие поступки всегда вознаграждаются

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Наверное, вы замечали, что все добро, сделанное нами, обязательно возвращается. Такого же мнения придерживается и молодой писатель Гектор Шульц, в чьей «Истории, рассказанной одним ирландским псом» говорится о том, что благие поступки, совершенные ради других людей, однажды могут спасти и нас.

Мы в AdMe.ru убеждены, что добрые дела способны сделать наш мир намного лучше. Поэтому призываем всех каждый день совершать хотя бы по одному пусть даже маленькому, но очень хорошему поступку.

А что вы знаете о собачьей жизни? Нет, я серьезно. Безо всякого сарказма и глупых шуток. Я — собака. Да, собаки тоже умеют мыслить, а некоторые, как я, и вовсе отличаются особенным умом. Мы точно так же чувствуем, как и человек. Можем любить, радоваться и грустить. Собаки почти такие же, как и люди. Ну, может, даже получше некоторых. Только речь совсем не об этом. Давайте я расскажу немного о себе. Я уже довольно стар. Породы у меня нет. Я этакая помесь нескольких стандартных типов. С огромными ушами, большим мокрым носом и мордой, растянутой в ухмылке. Я люблю людей. Всегда подбегаю к ним и смотрю на них самым преданным взглядом в надежде, что мне кинут кусочек чего-нибудь вкусного.

Я разноцветный. Может, не так выразился. Вы уж простите. Не всегда собака принимается рассказывать историю. Скажем так, на мне есть большие пятна разных цветов. От черного до рыжего и белого — разных оттенков. Да, я красивый. С чего я решил вам что-то рассказать и что такое собачья жизнь? На самом деле моя жизнь полна историй. Морда убелена сединой, и бегать долго уже не могу. Старость. А я один.

Сижу, как на паперти, возле мясной лавки. Ее хозяин, Магнус, меня любит. Он каждый вечер выносит мне немного свежего мяса или балует вкусными сардельками. Понимает, что я уже старый и искать себе еду очень трудно. Магнус мне друг. Он всегда чешет меня за ухом и разговаривает своим красивым, хоть и громким голосом. Он хороший. Один из немногих людей, которые достойны уважения.

Однажды, когда я был еще сравнительно молод, да и у Магнуса еще была густая рыжая борода, в его лавку зашла маленькая девочка. В лавке в тот момент находился сам Магнус, его жена Лоренна и я, лежавший возле открытой двери. К слову сказать, у Магнуса всегда на прилавке лежат вкуснейшая колбаса с перцем, свежие сардельки и парное мясо. Он любит свое дело, и покупателей у него хоть отбавляй. Так вот. Девочка, которая вошла в лавку, была маленькая и очень худая. Ее острые плечи могли запросто порвать хлипкую ткань потертой рубахи. Большие зеленые глаза изумленно смотрели на вкуснейшие деликатесы. Девочка шумно втянула вкусный воздух. Я ее понимаю. Сам так делаю иногда. Магнус кашлянул и спросил, чем ей помочь. Девочка покраснела до корней своих светлых, пепельных волос и протянула бумажку хозяину лавки. — А! «Помогите. Я не ела уже три дня. У меня кружится голова. Я очень хочу есть. Дайте хотя бы кусочек хлеба, пожалуйста», — Магнус громко прочитал то, что было написано на бумажке, и обратился к гостье: — Милая моя, разве я похож на повара и здесь столовая? И почему ты написала это на бумаге? Где твои родители? Им наверняка не понравится, что ты попрошайничаешь.

Девочка покраснела еще сильнее и, открыв рот, ткнула туда пальцем. — Немая? — спросил Магнус, покачивая своей бородой. Его голос был подобен грому. Но девочка так и стояла, немного дрожа. Блеск ее глаз был настолько сильным, что казалось, будто это изумруды сияют. Вы спросите, как собака может различать цвета? Я их не различал. Про ее глаза так сказал сам Магнус. Девочка принялась что-то нацарапывать на бумаге, пока ее не прервали. Это была жена Магнуса. — Надоели попрошайки. Иди отсюда, иначе я позову констебля. Он сразу определит тебя туда, куда нужно. Магнус, пошли ужинать. Все готово, — резко ответила за Магнуса Лоренна. Мой друг изменился в лице в ответ на эту фразу. Его темные глаза потемнели еще сильнее. Девочка вздохнула и, наклонив белокурую голову, тихо вышла на улицу, остановившись рядом со мной. Я лизнул ей ногу. Она посмотрела на меня. И знаете, мне стало скверно и паршиво. В глазах девочки стояли слезы. Она присела на ступеньку рядом и рассеянно принялась меня гладить. Я вилял своим хвостом, чтобы хоть как-то развеселить ее. Но дальнейшее развитие событий заставило меня по-иному взглянуть на Магнуса. Не говоря жене ни слова, он взял тарелку с картофельным пюре и ломтями жареного мяса, от которых исходил вкусный пар, и вышел с ней на улицу. Подошел тихо к девочке и присел рядом. Удивленные прохожие смотрели на то, что происходило. Магнус с улыбкой протянул свою тарелку девочке. Та в ответ робко ее взяла и чуть не выронила. От вкусного запаха у нее закружилась голова. Магнус подхватил тарелку свободной рукой и, взяв девочку за руку, повел в лавку. Несмотря на гневное сопение Лоренны, он посадил ее за стол, дал в руки вилку и краюху душистого хлеба. Губы девочки запрыгали. Она скривила небольшую гримаску, но Магнус нашелся и тут. Он тихо вышел из кухни, произнеся напоследок только: — Приятного аппетита.

Лоренна на улице набросилась на него, крича, зачем он притащил домой попрошайку, да еще и отдал ей свой ужин. — Потому что я сам был таким в детстве, — тихо произнес Магнус. — У меня не было дома, а война унесла жизни моих родных. Довелось мне поскитаться и лиха хлебнуть. И однажды я точно так же зашел к мельнику, у которого на столе стоял огромный каравай румяного хлеба, только из печи. У меня закружилась голова, и этот человек пригласил меня к своему столу. Дал мне этот наивкуснейший хлеб и кружку с горячим чаем. Просто так, молча и ничего не говоря. Теперь понимаешь? Лоренна прижалась к плечу мужа, а тот продолжал: — Я никогда не заставлю голодать и не брошу любое живое существо, если ему нужна помощь. Не помоги мне тогда мельник, кто знает, что со мной бы стало. Посмотри на эту собаку, — кивнул он на меня. Я навострил уши. — Помнишь, как ты ругалась, когда я привел этого пса, вытащив его из петли живодера? И как ты смотрела на него, когда он поймал вора, что чуть не украл нашу кассу. А ведь там были все наши деньги. Пойми, я не могу иначе. Лоренна принялась всхлипывать, а затем совершила и вовсе невероятную вещь. Она подошла к девочке, убрала пустую тарелку и налила гостье горячий чай. После этого она, достав свой любимый гребень, принялась расчесывать пепельные кудри удивленной девчушки.

А Магнус с улыбкой сидел на ступенях у входа в лавку, трепал меня за ухом и курил свою вишневую трубку. Он хороший. Мой друг. А та девочка теперь живет вместе с Магнусом и Лоренной. Ее зовут Таллия. Она очень красиво рисует. И меня она тоже очень любит. Первым ее рисунком стал Магнус. О, видели бы вы его лицо. Столько эмоций, пережитых за одну секунду, вы не увидите нигде. Эта небольшая история к тому, что нужно оставаться добрым. Добрым. Всегда и во всем. Помогать тем, кому нужна помощь. Возможно, именно они потом помогут вам или другому живому существу. Совершая одно доброе дело, вы помогаете себе. А если это говорит обычная собака, вы сумеете прислушаться к этим мыслям? Уверен, что сможете. А мне пора ужинать. Магнус припас для меня большую сахарную кость.