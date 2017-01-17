Собака спасла жизнь парализованному хозяину, не дав ему замерзнуть в снегу

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Мы в AdMe.ru часто пишем о животных, но все же не перестаем им удивляться. Порой питомцы действуют не хуже профессиональных спасателей, даже если их к этому не готовили. Именно так поступила 5-летний ретривер по имени Келси (Kelsey), которая 20 часов согревала парализованного хозяина своим телом, пока к нему не подоспела помощь.

Это случилось в новогоднюю ночь, когда хозяин Келси 64-летний Боб (Bob) вышел из дома буквально на пару минут, чтобы взять дрова для камина. Несмотря на температуру в —4, мужчина был в домашней одежде с коротким рукавом и тапочках. Возможно, из-за них он поскользнулся и упал, да так, что повредил шейные позвонки и уже не мог пошевелиться. Все, что Боб смог сделать, — это позвать на помощь, но люди его не услышали, так как ближайшие соседи жили в четверти мили, и к тому же был уже поздний вечер. Но на его зов откликнулась Келси, которая немедленно прибежала к хозяину и уже не отходила от него, согревая своим телом и облизывая руки и лицо мужчины, чтобы он не потерял сознание. Келси не переставала лаять и выть, пытаясь привлечь внимание соседей, а у самого Боба к утру сел голос. Так продолжалось до вечера, пока собаку наконец не услышал сосед Рик (Rick), который позвонил дочери Боба и вызвал скорую помощь.

Боба доставили в госпиталь Макларен (McLaren Northern Michigan Hospital), где несмотря на сильное переохлаждение, у него не нашли обморожений — а все благодаря Келси, которая изо всех сил согревала хозяина. И там же случилось еще одно чудо: мужчину прооперировали и к нему начала возвращаться подвижность. Нейрохирург Хаим Колен (Chaim Colen) считает, что тяжелых последствий удалось избежать во многом из-за Келси. Доктор даже обнял собаку, когда ее вместе с хозяином привезли в госпиталь.