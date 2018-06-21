Слепой кот из приюта боялся людей, но волонтер с помощью капельки волшебства вернул ему доверие к миру

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Несколько месяцев назад в приют американского города Ричмонд поступил напуганный и истощенный кот. Его нашли на улице, и, как оказалось, он был слепым. Приют был переполнен, поэтому бедного котика перевели в Общество по защите животных от жестокого обращения. Работники были готовы оказать коту необходимую помощь и поддержку, но смена обстановки вымотала его, он не подпускал к себе людей, почти не двигался и не ел. Волонтер организации Прайс Макинтайр почувствовал, что должен помочь слепому коту, и решил сделать кое-что необычное.

Нас в AdMe.ru растрогали сострадание и находчивость волонтера. Мы делимся с читателями историей о переменах, которые происходят с живым существом благодаря доброте.

Знакомьтесь, это кот Стиви, ему 5 лет. Его назвали в честь музыканта Стиви Уандера.

Волонтеру Прайсу всего 19 лет. Доброе сердце и любовь к животным помогли ему вернуть Стиви к полноценной жизни. Прайс решил, что Стиви должен почувствовать себя в безопасности среди людей. Он придумал непривычный способ добиться этого: решил читать коту книгу. Выбрал Прайс «Гарри Поттера». Идею навеяли декорации приюта. В комнатах висят плакаты и другие украшения, связанные с Хогвартсом. А все животные распределены по четырем факультетам: Гриффиндору, Слизерину, Когтеврану и Пуффендую. Это сделано для того, чтобы посетители обращали внимание на характер животного, а не на породу. Стиви попал в Пуффендуй, чьи главные качества — доброта, преданность, спокойствие.

Сначала Стиви никак не реагировал на читающего волонтера. Но Прайс не отступал и приходил к коту каждый день. Со временем Стиви начал показывать свою заинтересованность. Он как будто действительно следил за сюжетом и радовался, что Прайс продолжает читать ему. Через несколько недель Стиви улегся рядом с Прайсом и слушал историю, прижавшись к нему.

Прайс продолжал приходить к коту, а по пятницам даже надевал парадную форму — мантию учеников Хогвартса.

Стиви начал доверять людям. Он оказался очень ласковым котом и теперь может первым подойти к человеку, чтобы получить порцию поглаживаний и почесываний. Поразительно, но Стиви начал лучше ориентироваться в пространстве. Некоторые посетители приюта даже не верят, что он слепой. На видео Прайс играет с ним в «веревочку», ведь Стиви слышит, как она соприкасается с полом, и пытается ее догнать.

Прайс Макинтайр полюбил Стиви всей душой. Он хочет взять его себе и ждет разрешения от мамы. Пока он завел аккаунт в инстаграме, где делится жизнью Стиви в приюте. Сейчас жилище Стиви выглядит так:

Мы надеемся, что мама разрешит ему взять Стиви и скоро мы увидим фотографии нового дома кота с нелегкой судьбой.