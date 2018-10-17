Сибирский хирург уже несколько лет тратит свой отпуск на то, чтобы бесплатно помогать детям со всего мира

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мир полон доброты. Иногда она небольшая и для кого-то совсем незначительная, а иногда она становится частью жизни, о которой начинают говорить многие. Михаил Васильевич Колыбелкин — челюстно-лицевой хирург детской больницы скорой помощи города Новосибирска. Он врач, который в прямом смысле дарит улыбки и с удовольствием отдает свой отпуск на безвозмездную помощь и саморазвитие.

Мы в AdMe.ru восхищаемся людьми своего дела, верим в добро и счастливы поделиться с вами историей, казалось бы, простого хирурга из Новосибирска.

Юноша по имени Миша Колыбелкин мог никогда не стать тем, кем он является сейчас. Его родители и дедушка посвятили свою жизнь железной дороге, по их стопам собирался пойти и Михаил. Однако он провалил один из вступительных экзаменов, в результате чего отправился служить в армию. По возвращении из армии его друзья стали рассказывать о том, как здорово и интересно учиться в медицинском университете. Подготовившись ко всем экзаменам и успешно их сдав, Михаил Васильевич начал обучение на стоматологическом факультете.

Когда у повзрослевшего уже Миши родился свой сын, он принял решение пойти работать. На тот момент он еще был студентом 3-го курса, поэтому мог работать только в вечерние смены, по выходным и праздникам. Подрабатывал он в травматологии медбратом. По его словам, именно тот период в его жизни стал в какой-то мере решающим, ведь как раз тогда он и захотел стать хирургом. И поскольку Михаил учился на отделении стоматологии, то и хирургом он стал челюстно-лицевым.

В 1987 году Михаил Васильевич успешно окончил университет и был принят на работу в детскую больницу скорой помощи. Спустя 6 лет преданного труда, состоящего из ночных дежурств и сложных операций, Михаил получил повышение: стал заведующим отделением челюстно-лицевой хирургии. К детской лицевой хирургии он пришел благодаря своей диссертации, в которой рассматривал особенности такого рода операций именно у детей раннего возраста. С тех пор со вторника по пятницу Михаил Колыбелкин проводит операции, а по понедельникам осматривает больных и назначает необходимые анализы.

На операционный стол к Михаилу Васильевичу попадают дети самого разного возраста, в том числе и младенцы, которым всего несколько дней. Он оперирует пациентов с врожденными патологиями (заячья губа, волчья пасть), а также с опухолями и полипами. Конечно, он работает не один: с ним целая команда.

С 2003 года хирург принял решение помогать детям по всему миру. Свой отпуск Михаил Васильевич не проводит на курортах — он ездит по разным странам, чтобы обеспечить маленьким детям обычную жизнь. Он вместе с другими ведущими хирургами мира является волонтером благотворительной организации «Операция Улыбка», которая предоставляет малышам с врожденными дефектами лица бесплатную хирургическую помощь. Десятки детей из России, Кении, Марокко, Иордании, Индии, Китая и других стран получили возможность научиться разговаривать и улыбаться.

Такое решение заслуживает настоящего уважения, поэтому региональная награда «Врач года — 2018» кажется совершенно логичной. Михаил Васильевич хоть и говорит, что это большая честь, но воспринимает приз с достаточной долей скромности, говоря, что каждый, кто приходит в профессию, уже может считать себя лучшим.