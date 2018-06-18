Школьники узнали, что их учитель не получает зарплату. Они решили помочь и растрогали его до слез

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В жизни у каждого из нас бывают неожиданные тяжелые ситуации: личностный кризис, потеря работы и отсутствие денег. И хотя в них, конечно, очень мало приятного, иногда помощь приходит оттуда, откуда совсем не ждешь. И снова возвращает веру в человечество.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать вам историю о доброте и поддержке, которые помогли одному человеку пережить тяжелый период.

Преподаватель из Бразилии Бруно Рафаэль де Пайва недавно прославился на весь мир. Школьники, которых он учит, доказали, что учитель — все еще очень уважаемая и нужная профессия. Их бескорыстный поступок разлетелся на весь интернет и сделал известными и их, и преподавателя.

Бруно Рафаэль де Пайва перешел на работу в школу бразильского муниципалитета Брежу-Санту в марте 2018 года. Он переехал в город, чтобы заменить ушедшего на больничный преподавателя искусств. Несмотря на то что он работал в школе уже несколько месяцев, мужчина ни разу не получил зарплату. Друзья помогали ему содержать семью все это время. При этом де Пайва исправно проводил занятия и полюбился своим ученикам.

Когда школьники узнали, что учителю не платят, они решили самостоятельно собрать для него деньги. К 15 мая подростки собрали 400 реалов (примерно 6 600 рублей или 105 долларов). Утром они оставили шкатулку с деньгами на учительском столе.

Де Пайва не сразу ее заметил и сначала пришел в замешательство, увидев деньги. Дети объяснили, что собрали эту сумму для него. Поняв это, учитель настолько растрогался, что не смог сдержать слез.

Школьники никак не ожидали такой реакции преподавателя, они дружно вскочили со своих мест и обняли его.

К слову, директор школы не смог внятно объяснить, почему учитель не получил свои деньги. Он сказал, что выплаты за первый месяц не было, потому что де Пайва подписал трудовой договор 20 марта, в конце месяца. Он подтвердил, что мужчина находился в списке на выплату. Но почему ему не заплатили даже в мае, он так и не пояснил. Чем закончилась эта история — неизвестно. Будем надеяться, что учитель в конце концов получил свои деньги. Но он продолжает работать и радовать своих учеников.

А какие трогательные истории случались в вашей жизни? Расскажите в комментариях.