История семейной пары, в которой столько любви, что она способна затопить весь мир

Думаете, настоящая любовь обитает только на экранах телевизоров и на страницах книг? А вот и нет. Реальная жизнь иногда подбрасывает сюжеты покруче художественных фантазий. Саня и Марина — семейная пара из небольшого села за Уралом. После аварии Саня стал инвалидом. Люди уговаривали Марину не связывать свою жизнь с ним, но она слушала только свое сердце. И вот уже 16 лет они вместе. Несмотря на трудности, пара не теряет оптимизма и делится им с окружающими через свой блог в Instagram.

Нас в AdMe.ru покорили добрые и трогательные рассказы Сани и Марины, и мы спешим поделиться историей наших героев с вами.

Вместе, несмотря на советы «доброжелателей»

Так получилось, что мой муж стал инвалидом. Все банально: автомобильная авария, черепно-мозговая травма, долгий период реабилитации, инвалидность. Он сохранил память, разум, но частично потерял возможность двигаться и работать руками. А потом череда инсультов. Мало кто верил, что я вытащу его после третьего. «Доброжелатели» советовали бросить Саню и создать новую семью со здоровым мужчиной. Слышу это уже 16 лет — и плевала на мнение большинства.

Наша семейная жизнь началась в реанимации одной из больниц Екатеринбурга. До этого мы просто встречались, в планах была свадьба, но автомобильная авария все перечеркнула. Несколько дней Саня был без сознания, и мы со свекровью сутками дежурили возле его кровати. Нам сказали, что с ним надо разговаривать. Что мы, собственно, и делали, но Саня в сознание не приходил. А у одной медсестры был очень громкий звонок на телефоне, что-то вроде «О, мой господин, возьми трубку, тебе звонят». Днем это не раздражало, а вот в ночной тишине очень пугало. Только прикемаришь на табуретке, а тут на все отделение «О, мой господин». И так всю ночь. Вскоре муж пришел в себя. Спустя какое-то время я стала расспрашивать его о том, слышал ли он, как мы с ним разговаривали. «Знаешь, вас я не помню, зато слышал очень хорошо звонок телефона. Так хотелось встать и дать по башке какому-то там господину! Вот я и встал», — сказал он. Так невольно медсестра стала нашим спасителем. Мелодия ее телефона послужила раздражающим фактором, заставившим Саню подняться.

Если проживать свою жизнь с кем-то, то только с любимым человеком

Поженились мы очень смешно. Я не дала Сане ни малейшего шанса отказаться. Он пытался возражать, давить на жалость, мол, зачем тебе инвалид, не губи свою жизнь. Но я решила. Нам было тогда по 30 лет — вся жизнь впереди, и прожить ее я хотела с любимым человеком. Не было церемонии, вечеринки. Даже фото не догадались сделать. Мы просто дошли, вернее, я практически на себе дотащила Саню до администрации села, и расписались. Мне пришлось помочь ему держать ручку, потому что рука его плохо слушалась. Приготовила праздничный ужин, и мы вдвоем отметили наш союз.

История о людях с огромным сердцем

В 2005 году, чтобы восстановить здоровье мужа, мы переехали в село. Вложили все деньги, что были, в дом. Не подрасчитали. Думали, что я с легкостью найду работу, но ошиблись, а денежный запас иссяк.



Собрала обручальные кольца, цепочку, подаренную моими родителями, чтобы сдать в ломбард. Поехала в город. Вырученных небольших денег хватило бы на то, чтобы продержаться месяц. Сунула деньги в сумку и побежала на рейсовый автобус. Заскочила в последнюю минуту, автобус битком набит, место только на ступеньках. Уже в автобусе, лихорадочно шаря по карманам, вытряхивая содержимое сумки снова и снова, я поняла, что денег нигде нет, потеряла. Заплакала. Стала просить остановить автобус, дескать, пойду пешком: нечем платить. Женщина на переднем сиденье тут же заплатила за меня. Автобус ехал через деревни, люди выходили, и каждый протягивал мне деньги. Я отказывалась, не брала, но они совали купюры мне в руки. Сумма, которую мне дали эти незнакомцы, была даже больше той, что я потеряла. Через месяц я нашла работу и смогла выкупить заложенное в ломбард золото. Столько лет прошло, а я помню этот случай и стараюсь не проходить мимо чужой беды.

Только не опускать руки!

Мы с Саней живем с чувством, с толком, с расстановкой. Отспешили свое, отбегали. Сегодня вот на прогулку выбрались. Ну как прогулка? Я практически на себе тащу 2-метрового тяжелого дядечку, попутно любуюсь небом и слежу, чтобы варежки с Сани не слетели. Шаг за шагом идем. Саня ругается. Оно и понятно: дома вкусняхи, любимый диван и сериал. Я непреклонна. Надо. Есть такая особенность у больных людей — опускать руки и ничего не делать, лежать и тупо пялиться в телевизор. Их мир сужается до размера комнаты, мучаются сами и мучают родных. Так что шагай, Саня, еще шажок, еще один.

Человек без дела чахнет

Считаю, что человек без дела и мечты хиреет. Но только не в нашем случае! Каждая минута нашей жизни расписана. С утра — зарядка, потом — умываться. Все сам. Иногда хитрит и стонет, но я непреклонна: чуть дашь слабинку — пиши пропало. В течение дня другие занятия: разминаем эспандером руку, разбирает болтики, шурупчики в своей обители — мастерской, собирает пазлы, лепит из пластилина, играет на планшете. Вечером вместе смотрим фильмы, обсуждаем текущие дела, составляем план на следующий день.

Вкусные семейные традиции

В те редкие выходные дни, когда я не очень занята, мы с Саней стряпаем пельмени. Традиция эта родом из моего детства. Как только наступала зима, ранним воскресным утром мои родители садились ладить пельмени. Они обсуждали новости, спорили и смеялись, и каждый раз я просыпалась с чувством полного счастья: я дома, выходной, мама и папа рядом и... пельмени. На большие праздники они стряпались и замораживались тысячами, а потом варились на костре в большом чане. У нас с Саней все проще: я стряпаю, он контролирует процесс, дает советы и «тайком» жует тесто. С пельменями в нашей семье связана одна смешная история, которая повторяется всякий раз, когда муж начинает есть. Он ложку или вилку ко рту подносит медленно, отвлекается на телевизор или смотрит, что там за окном. Это очень быстро просекли наши кошки и собаки. Фимка, кошка, заранее занимает позицию повыше и делает вид, что ей не интересно происходящее. Саня подцепляет пельмень, медленно тянет его в рот, отвлекается, а тот испаряется. Это Фима тырит его прямо с вилки хозяина. А нечего зевать! А внизу, под столом, в ожидании сидят собаки. Они знают, что у хозяина частенько пища валится из рук. Так и пельмешек упасть может, на радость собакевичам.

Отношение окружающих к человеку с инвалидностью

Мы часто выезжаем в большой город, ходим в кафе. К косым взглядам привыкли и не обращаем внимания. Любим отдыхать на озере с ночевкой. Саша держится за мою шею руками и висит на мне в воде, как обезьянка. Иногда, правда, отдых бывает подпорчен неадекватными людьми. Приехали мы однажды на озеро. Посадила Саню в кресло, шуршу по хозяйству и слышу, как соседи очень громко нас обсуждают: «Таким только дома сидеть. Баба, небось, гуляет. Зачем ей такой?» Смотрю, у Сани губы задрожали: он очень ранимый. А я... Я не пошла орать на них, мы не переехали на другое место. Мы остались, успокоились и начали отдыхать.

Любовь — она в мелочах

Есть у меня дурацкая привычка: я вечно бросаю комнатные тапки как попало. Как говорится, сняла и побежала. А еще я жуткая мерзлячка: мои руки и ноги должны постоянно находиться в тепле. Так вот, Саня зимой каждый день вот уже много лет подбирает мои тапки и греет их на батарее к моему приходу, а летом домашняя обувь ждет меня у входа. Как-то в очередной раз отправились на озеро. Дав Сане задание собрать в пакет все нужные ему вещи, я начала грузить в машину палатку, раскладные стулья, еду. Он собрал пакет, а я, не заглядывая в него, забросила в машину, удивившись про себя, что в этот раз он какой-то тяжеленький. Мы помчались. Вечером, уложив Саню в палатке спать, решила посидеть у костра. Услышав, что я ерзаю у костра и ругаюсь на холод, муж велел заглянуть в пакет, который он взял из дома. Вы знаете, он захватил с собой мои валеночки, чтобы я не мерзла. Представляю, как тяжело ему было дойти до кладовки, найти их и положить в пакет.