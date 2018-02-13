10 человек, которые придумали, как помочь людям вокруг себя

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Труд одного человека незаметен в масштабах целой планеты (конечно, если вы не Илон Маск). Но каждый может помочь тому, кто находится рядом, и поделиться своими знаниями. Так, например, простой парикмахер может научить детей читать, а стрижка газона беспомощному соседу, возможно, превратится в крупный благотворительный проект. Трудно в это поверить? А вот эти 10 человек знают, что каждый может начать творить добро прямо сейчас.

Не надо бояться количества людей, нуждающихся в помощи. У хороших дел всегда находятся союзники, которые помогают осуществить задуманные планы, поэтому самое главное — начать и запустить эту цепочку добра. AdMe.ru хочет рассказать о тех, кто не стал ждать, пока этот мир станет светлым и прекрасным, а сам сделал его чуточку лучше. В конце статьи вас ждет бонус, который покажет, что такое правильное воспитание.

1. Джейк Остин

Джейк Остин уже много лет помогает бездомным и каждому предоставляет возможность помыться и привести себя в порядок в комфортных условиях.

Старый грузовик за $ 5 000 Джейк превратил в мобильную душевую, которую можно узнать по надписи «Душ для людей». Вода берется из пожарных гидрантов и подогревается с помощью внешнего генератора.

Внутри грузовика есть 2 душевые кабины, 2 раковины и зеркала. Мыло, бритвенные станки и прочие принадлежности личной гигиены выдаются бесплатно Джейком и его помощниками.

Почему Джеку пришла идея организовать именно мобильный душ? Он считает, что гигиена способствует хорошему самочувствию, восстанавливает достоинство, а вместе с ним и надежду на счастливое будущее.

2. Байкеры Rescue Ink

Многие к байкерам относятся с настороженностью — брутальные мужчины с татуировками и грозным взглядом не внушают доверия, и вряд ли кто-нибудь решится обратиться к ним за помощью. И очень зря! Байкеры Rescue Ink любят животных и всегда готовы защитить того, кто не может постоять за себя сам.

Эти люди ломают ринги для собачьих боев, отбирают избитых животных у жестоких владельцев, нанимают частных детективов, чтобы доказать факт издевательства над животными.

Они построили свой приют, где реабилитацией животных занимаются опытные инструкторы. Их поступки нашли одобрение у многих людей, а дети смотрят на них с восхищением и хотят им подражать.

3. Проект My 360 Project

Проект My 360 Project обеспечивает обувью детей в развивающихся странах. Они производят обувь и дают работу людям, которые были вызволены из рабства, ветеранам или тем, кто не может найти работу.

Дизайнер обуви Майк Фритон более 30 лет является новатором в обувной промышленности. С 1998 года Майк запатентовал 14 прототипов для Nike. В 2011 году Фритон решил покинуть Nike для создания своего собственного предприятия.

$ 35 — именно в таком размере можно оказать спонсорскую помощь. В эту стоимость входят пара туфель и труд рабочих.

4. Фил Пакер

Фил Пакер в 2008 году был ранен в Ираке и получил серьезную травму позвоночника. Врачи сказали, что Фил больше не сможет ходить, но он решил доказать, в первую очередь себе, что они ошибаются. Пакер тренировался более 4 часов в день и в 2009 году принял участие в Лондонском марафоне, пройдя около 50 000 шагов и расстояние в 42 км за 2 недели. Благодаря Филу было собрано £ 637 000. Вся сумма была перечислена раненым военнослужащим и ветеранам.

На этом благотворительная деятельность майора не закончилась. В том же году Фил совершил подъем на пик Эль-Капитан, высота которого составляет около 910 м.

В 2010 году Пакер участвовал в еще одном Лондонском марафоне, а также принял участие в национальном конкурсе «Три вершины» и основал собственную благотворительную организацию BRIT, которая помогает детям с физическими недостатками.

5. Райан Гриффин

Райан Гриффин, парикмахер из города Ипсиланти (Мичиган, США), предоставляет скидку в размере $ 2 каждому маленькому посетителю, но при одном условии: ребенок должен читать вслух, пока идет стрижка.

Идея направлена ​​не только на поощрение грамотности, но и призвана вдохновлять молодых клиентов на хорошие поступки. Книги в парикмахерской Fuller Cut содержат добрые и поучительные истории.

Райан собрал целую команду, которая терпеливо и заботливо относится к детям, помогая им учиться читать.

6. Родни Смит — младший

Все начиналось с того, что Родни с другом стригли газоны пожилым соседям. Теперь это целая организация, призванная сделать общество и будущее лучше. Основные участники — молодые люди, которые помогают одиноким матерям, ветеранам, пожилым людям и инвалидам.

Сам Родни не остановился на стрижке газонов: он также кормит бездомных, организовывает сбор подарков на праздники и помогает нуждающимся.

7. Рэйчел Лапьер

Фортуна преподнесла Рэйчел Лапьер победу в лотерее. Это круто изменило ее жизнь, но не так, как бы вы могли подумать: она не стала тратить неожиданное богатство на себя, а, бросив работу медсестры, занялась благотворительностью. Получая $ 1 000 в неделю (около $ 800 при пересчете канадских долларов на доллары США), Рэйчел создала собственный некоммерческий благотворительный фонд.

Рэйчел достаточно быстро нашла добровольцев, которые стали главной гордостью ее организации. Она уверена, что благотворительность — это не только материальные вещи: иногда бывает достаточно отвести больного раком на прием к врачу.

За год организация Рэйчел тратит около $ 70 000 на помощь нуждающимся и привлекает тысячи добровольцев.

8. Кэмпбелл Ремесс

В 9 лет Кэмпбелл попросил родителей купить игрушки, чтобы подарить их на Рождество детям в больницах. Родители объяснили, что это будет слишком дорого, и тогда мальчик решил сделать игрушки сам. Шить Кэмпбелл научился самостоятельно, по выкройкам. Мальчик вспоминает, что первый медвежонок получился довольно жалким, но это не остановило его стремления, и он продолжил учиться искусству шитья. На сегодняшний день Кэмпбелл сшил более 800 игрушек.

Кэмпбелл сам дарит игрушки детям в больницах, и самой дорогой наградой мальчик считает улыбку тех, кто давно не радовался.

Несколько лет назад у папы Кэмпбелла обнаружили рак. Тогда мальчик сшил игрушку и подарил ее отцу со словами: «Это медвежонок-победитель, и ты победишь рак». И действительно, медвежонок оказался поистине волшебным и помог победить эту страшную болезнь.

9. Александр Галицкий

Александр Галицкий — израильский художник, который уже более 15 лет обучает пожилых людей в домах престарелых искусству резьбы по дереву. Художник проводит выставки работ своих учеников, которым, кстати, от 80 до 100 лет и даже больше. Он долго привыкал к пожилым людям и учился взаимодействовать с ними, признаваясь, что они забирают много сил, но не сдался, понимая важность своего дела.

На основе собственного опыта Александр выпустил свою первую книгу «Мама, не горюй», посвященную тому, как правильно общаться с пожилыми родителями и при этом не сойти с ума.

10. Эми Райт

Кофейня «Кофе Битти и Бо» славится своими сотрудниками. Практически все работники заведения имеют инвалидность — от синдрома Дауна до ДЦП. Для многих этих людей кафе — единственная возможность работать и особый повод для радости. Вдохновили Эми Райт на создание такой кофейни ее собственные дети: у 2 из 4 ее детей синдром Дауна. И только с рождением особенных детей Эми и ее муж Бен поняли, как тяжело таким людям жить в нашем мире.

Когда Эми узнала, что 70 % людей с ментальной инвалидностью не могут найти работу, она создала некоммерческую организацию, призванную помочь им в поиске работодателей. Но однажды стало ясно, что есть сотни людей, которых нужно трудоустроить, и практически нет тех, кто может предложить им работу. Тогда было решено открыть свое дело, а лучшего места для общения и создания дружеской атмосферы, чем кофейня, просто не придумать. Заведение открылось в январе 2016 года, и благодаря публикациям в прессе оно стало настолько популярным, что Эми пришлось искать для него помещение побольше.

Сейчас в кофейне работают 40 людей с инвалидностью и 2 менеджера с дипломами в области специализированного образования. Эми гордится, что по качеству обслуживания они не уступают другим подобным заведениям.

Бонус: «Мои сыновья увидели, как парень на инвалидной коляске убирал снег, и решили ему помочь. Горжусь!»

А как вы думаете, можно ли сделать мир другим, если каждый возьмет в привычку помогать ближнему?