Русский мужчина в одиночку растит сына с синдромом Дауна, доказывая, что отцовская любовь творит чудеса

Тысячи семей во всем мире сталкиваются с синдромом Дауна. Для родителей, чьим детям был поставлен такой диагноз, это становится нелегким испытанием. От многих малышей отказываются, и они попадают в детдома. Но есть люди, которые убеждены, что быть родителями особенного ребенка — это благословение, а не бремя.

AdMe.ru попросил Евгения Анисимова рассказать свою историю. Евгений — отец-одиночка, он растит сына Мишу, у которого синдром Дауна. Мы бы хотели, чтобы вы вместе с нами почувствовали этот взрыв эмоций.

Диагноз ребенка был как гром среди ясного неба

Миша был желанным ребенком, его появления ждали очень долго. Евгений и его жена готовились к встрече с малышом. Они организовали семейные роды, и после долгих часов схваток родители наконец услышали первый крик своего сына.

Уже в первые минуты после рождения ребенка родители услышали ужасающую новость от акушерки: «Боюсь, что у вашего ребенка синдром Дауна». Также выяснилось, что у маленького Миши пневмония, и врачи изо всех сил боролись за его жизнь.

Мама малыша не была готова растить ребенка с особенностями. Она настаивала на том, чтобы его отправили в детский дом. Но Евгений был непоколебим в своем решении: даже если семья распадется, он готов взять на себя ответственность и воспитать ребенка один. Вскоре они с женой расстались, и для Евгения началась новая жизнь в роли «папы-матери».

Первой сложностью для молодого отца стало грудное вскармливание

После того как Миша оправился от пневмонии, Евгений забрал его домой, и началась череда родительских испытаний. Одной из самых сложных проблем было грудное вскармливание. К счастью, нашлись люди, которые не остались в стороне от их бед, и вскоре у Миши появился донор грудного молока.

Отец-одиночка получил огромную поддержку от своих друзей

Когда Миша родился, его отцу пришлось столкнуться с осуждением и агрессией окружающих. Но настоящие друзья не бросили. Они принимали активное участие в жизни отца и сына, присылали подарки и необходимые ребенку вещи, приходили к Мише в гости, чтобы увидеть, как растет маленький джентльмен.

Каждый день этого отца и сына тщательно спланирован

Семейный распорядок дня составлен так, чтобы успевать делать как можно больше для физического развития Миши. Массаж, упражнения, подвижные игры стали главными ежедневными занятиями для Миши и его папы.

Одна женщина организовала благотворительное мероприятие, и на собранные средства для Миши был куплен абонемент в бассейн. Сейчас он занимается плаванием с одним из лучших тренеров, и его папа надеется, что вскоре Миша будет плавать как рыбка.

Евгений часами придумывает развивающие занятия для своего сына

Каждый ребенок с синдромом Дауна обладает разными талантами и способностями к развитию. Евгений твердо верит в интеллектуальный потенциал Миши и активно работает над его занятиями по трудотерапии и развитию речи.

Бизиборды, книги, сенсорные игрушки — чего только нет у ребенка. Отец и сын вместе учатся новому, и даже самое маленькое достижение сына вызывает у Евгения взрыв счастья и отцовской гордости.

Евгений говорит, что несмотря на то, что Миша еще не освоил определенные обязательные навыки, он не хочет давить на сына и устанавливать для него какие-либо стандарты. Он читает тонны книг и с помощью добытой полезной информации составляет развивающую программу для своего сына.

Отец и сын любят весело проводить время вместе

Будучи неисправимым оптимистом, Евгений со здоровым чувством юмора относится к родительским победам и неудачам. Он любит делать совместные фотографии в забавном антураже. Недавно эти двое попробовали изобразить «семейный лук» в одинаковой одежде и подарили уйму веселья людям, которые подписаны на них в соцсетях.

Даже в условиях острой нехватки времени Евгений находит минутку, чтобы помочь другим

Несмотря на ежедневные родительские заботы и свою работу, Евгению удается участвовать в благотворительных мероприятиях. Он бегает марафоны и помогает собирать средства для семей, которые воспитывают детей с особыми нуждами.

У Миши есть не только любящий отец, но и чудесная бабушка

Мама Евгения поддерживает очаровательное семейство больше, чем кто бы то ни было. Когда она услышала Мишин диагноз, ей и в голову не пришло отдать его в дом малютки. С того момента, как она увидела внука впервые, она во всем помогала Евгению и Мише. Она часто повторяет, что не может представить свою жизнь без этого особенного человечка.

Многие говорят, что Миша ведет себя так же, как остальные дети

Некоторые подписчики задают один и тот же вопрос: правда ли у Миши синдром Дауна? Выражение лица и поведение у него такое же, как у ровесников. Он очень эмоциональный мальчик, и у него есть свои предпочтения, он любит играть, как любой другой ребенок, и, конечно, не обходится без проделок.

Секрет счастья в этой семье простой

Несмотря на все проблемы и испытания, которые это необычное отцовство принесло Евгению, он никогда не думал сдаваться. Он абсолютно уверен, что каждый ребенок вне зависимости от его расы, цвета кожи или особенностей развития должен быть желанен и любим.