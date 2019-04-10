Ретривер Чарли потерял зрение, но новый друг помог ему вновь обрести радость жизни

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В 2016 году у 11-летнего золотистого ретривера Чарли обнаружили глаукому. К сожалению, питомцу пришлось сделать двойную энуклеацию: оба его глаза были удалены. Спустя некоторое время его беременная хозяйка Челси предложила мужу завести еще одну собаку — щенка Маверика. И новый 4-месячный питомец стал настоящим спасением для Чарли.

AdMe.ru знакомит вас с историей о настоящей дружбе между собаками, которой можно лишь восхищаться.

Хозяйка Чарли рассказала, что Маверик появился в их семье в канун Нового года и сразу нашел общий язык со старшей собакой. Вскоре они стали проводить много времени вместе.

Однажды щенок обратил внимание, что его взрослый приятель несколько отличается от него: Чарли не мог найти потерянную игрушку. Тогда Маверик начал приносить ее другу сам и оставлять под самым носом у Чарли.

Очень скоро питомцы стали неразлучны: на прогулках они почти не отходят друг от друга. Хозяйка даже в шутку называет их «упряжечными собаками».

А вот так Чарли выглядел до операции. Он был очень активной собакой: обожал прогулки, любил бегать, плавать и много играть.

После операции 11-летний ретривер стал гораздо менее активным, он очень переживал потерю зрения. Однако новый друг сумел не только вернуть ему радость жизни, но и подарить вторую молодость.

Чарли и Маверик обожают друг друга. Им никогда не бывает скучно. Маверик не только помогает старшему товарищу, но и во многом старается брать с него пример.

Трогательная история этого дуэта стала известна после того, как их хозяйка отправила совместную фотографию ретриверов в аккаунт WeRateDogs в Instagram. «Это Чарли и Маверик. Чарли потерял зрение из-за глаукомы, но затем Маверик стал его маленьким помощником», — такой была подпись к снимкам, которые быстро набрали несколько тысяч лайков.

Публикация в аккаунте стала невероятно популярной, поэтому WeRateDogs предложили хозяевам Чарли и Маверика завести собакам собственный аккаунт в соцсети. Они так и сделали. Теперь за жизнью этих четвероногих друзей наблюдает более 160 тысяч пользователей Instagram.

А вам когда-нибудь встречались примеры настоящей и искренней дружбы животных в вашей жизни?