Райан Гослинг оказался самым отзывчивым актером Голливуда, а все из-за одного простого поступка

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Эта история началась в тот день, когда хозяйка небольшой кофейни Grinder Coffee Gerrard в Торонто решила провести необычную акцию. Дело в том, что владелица заведения Жоэль Мюррей обожает известного на весь мир канадского актера Райана Гослинга. А какая поклонница не мечтает встретиться вживую со своим кумиром?

Как раз в начале сентября в Торонто проходит кинофестиваль, куда Райан приехал на премьеру новой картины со своим участием. Жоэль решила при помощи твиттера кадый день оставлять послания любимому актеру и приглашать его в свое заведение. Для этого на 10 дней она запустила хештег #ryanneedsgrinder («Райану нужен Grinder»), а в кафе распечатали и установили картонную фигуру Гослинга, с которой фотографировались персонал и гости заведения.

Кофейня нашла множество причин для того, чтобы Райан обязательно заглянул к ним в гости: они пообещали угостить его вкусным кофе, рассказали об удобстве расположения своего заведения и пообещали предоставить возможность сфотографироваться со своей картонной копией. Местные СМИ быстро подхватили этот забавный флешмоб и раструбили о нем на весь город. Акцию поддержал даже мэр города Джон Тори.

Шли дни, новостей от Райана все не было. Накануне премьеры фильма персонал кофейни устроил для картонного Райана релакс-день с массажем и новой стрижкой.

Чтобы актер не заблудился, для него даже нарисовали специальную схему проезда к кофейне. Но настоящий Райан не торопился в заведение.

На 10-й день акции упорство все-таки дало свои плоды, и в кофейню пришел самый настоящий Райан Гослинг! Он сфотографировался с хозяйкой заведения, выпил кофе и немного пообщался с посетителями.

«И это произошло... #ryanneedsgrinder сработал. Вот он, собственной персоной. Какой хороший, воспитанный канадский парень. Мы очень ценим, что Райан нашел минутку, чтобы приехать к нам во время Международного кинофестиваля в Торонто». Grinder Coffee TO

Оказалось, что приехать в кофейню актера подтолкнула его мама, Донна Гослинг: ей очень понравилась эта акция, и она предложила Райану лично приехать в заведение. Более того, Донна написала об этом в своем твиттере:

«Вы можете вывезти парня из Канады, но вы не можете вывести канадца из парня. Большое вам спасибо за ваши добрые слова, Жоэль. Это ли не то, что хотела бы слышать любая мама?! Я так счастлива, что все получилось!» Донна Гослинг