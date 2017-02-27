Приют для кошек придумал необычное решение, чтобы помочь животным найти хозяина
Кошки бывают разными, и каждая из них имеет свой характер. Одним нравится греться на солнце, другим размышлять о проблемах бытия, но всем им нужно место, где они могут почувствовать себя нужными. В рамках проекта Obvious Plant животные приюта Sante D’Or Adoption Center получили этот самый шанс.
Команда AdMe.ru скрещивает пальцы в надежде, что каждое из этих уникальных существ найдет свой дом и любящую семью.
Источник Obvious Plant, Sante D'Or Adoption Center
Перевод AdMe.ru
Фото на превью Obvious Plant, Sante D'Or Adoption Center
По материалам Bored Panda