Приют для кошек придумал необычное решение, чтобы помочь животным найти хозяина

Кошки бывают разными, и каждая из них имеет свой характер. Одним нравится греться на солнце, другим размышлять о проблемах бытия, но всем им нужно место, где они могут почувствовать себя нужными. В рамках проекта Obvious Plant животные приюта Sante D’Or Adoption Center получили этот самый шанс.

Команда AdMe.ru скрещивает пальцы в надежде, что каждое из этих уникальных существ найдет свой дом и любящую семью.

Источник Obvious Plant, Sante D'Or Adoption Center
Перевод AdMe.ru
Фото на превью Obvious Plant, Sante D'Or Adoption Center
По материалам Bored Panda

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Кажется, у этой планеты есть шанс

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