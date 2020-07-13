Рыжий — первый в России корги-полицейский. Да, у него лапки, и это звучит гордо

Услышав словосочетание «полицейская собака», большинство из нас представят себе немецкую овчарку, как в фильме «К-9». Однако нести нелегкую службу могут и собаки тех пород, которые, казалось бы, совсем для этого не предназначены — к примеру, корги. Представители этой очаровательной породы способны не только степенно прогуливаться рядом с королевой Елизаветой II, но и усиленно тренироваться наравне с другими четвероногими коллегами.

У единственного в России корги-полицейского по кличке Рыжий есть любящая хозяйка, верный напарник и даже блог в инстаграме. А недавно пес ушел на заслуженную пенсию, и мы в AdMe.ru решили узнать, как проходила его служба.

Работать в полиции пес начал случайно

Рыжий не был рожден для того, чтобы стать полицейской собакой. Когда он появился в семье, у Ольги уже жили несколько собак. Сама она рассказывает: «После рождения ребенка мы с мужем решили, что дома нужна собака поменьше». Так выбор пал на Рыжего. Он обладатель прекрасной родословной: его отец даже снимался в популярной рекламе сока.

На службу в транспортную полицию Нижнего Новгорода пес попал случайно: служебных собак в отделении было слишком мало, и хозяйка Рыжего Ольга, работающая кинологом в полиции, обучила своего домашнего любимца поиску наркотических веществ. Пес приступил к тренировкам, когда ему исполнилось 1,5 года, а через 4 месяца прошел аттестацию и был допущен к службе. Все это время Ольга знакомила Рыжего с различными запахами и обучала командам. Сейчас очаровательному четвероногому госслужащему уже 9 лет, и 7,5 из них он работал в полиции.

Напарник и лучший друг Рыжего — бельгийская овчарка малинуа по кличке Зигер.

Рабочий день Рыжего обычно начинался с обхода железнодорожного вокзала. Проверка багажа и транспорта, по словам хозяйки пса, — это его конек: из-за небольших размеров Рыжий мог пролезть туда, куда не поместились бы крупные собаки. Работал Рыжий не один, а с напарником, бельгийской овчаркой по кличке Зигер, которая тоже живет у Ольги. Втроем с кинологом они выезжали по заявкам, поступившим от коллег. Зигер, кстати, до сих пор продолжает работу в полиции и на отдых пока не собирается.

Маленький рост не помеха для службы

Главное для полицейской собаки — не длинные лапы, а отличная физическая форма. С ней у Рыжего точно все в порядке: он ежедневно занимается спортом и преодолевает препятствия на площадке так же ловко, как и его более рослые коллеги. А после выхода на пенсию Рыжий продолжит тренироваться, чтобы сохранить крепкое здоровье до самой старости. И пусть внешне он выглядит как очаровательная плюшевая игрушка, на самом деле это самая настоящая овчарка — и в душе, и по происхождению.

Впрочем, прохождением препятствий все не ограничивается: пес неоднократно становился призером соревнований, знает множество трюков и сложных команд и при необходимости способен задержать преступника. А вот подавать лапу Рыжий научился всего несколько месяцев назад, уже в зрелом возрасте: ведь никогда не поздно учиться чему-то новому.

Кстати, пару лет назад у Рыжего появилась возможность пройти ТПИ — тестирование на наличие пастушьего инстинкта. И у него все получилось: на примере опытной собаки корги понял, что нужно делать, и успешно сдал тест. Видимо, неспроста собаки породы корги издавна помогали людям пасти стада: у них это умение в крови. Теперь во время семейных прогулок Рыжий иногда «пасет» других собак и людей, следя за тем, чтобы никто не отставал и не потерялся. А если кто-то не слушается, то догоняет и возвращает в строй.

Какой должна быть полицейская собака?

Не каждый пес сможет служить в полиции. Для этого необходимо обладать крепкой нервной системой, хорошим здоровьем и находиться в отличной физической форме. Рыжий, к примеру, способен запрыгивать на высоту до 1 м, несмотря на небольшой рост. Полицейский пес должен не бояться громких звуков и ярких вспышек, обладать отличным обонянием и уметь кусаться, если ему предстоит по долгу службы сталкиваться с преступниками.

Кто-то считает, что у собак должна быть предрасположенность к послушанию, какие-либо таланты. Но любой, даже самой интеллигентной породе необходимо воспитание, и им должен заниматься человек. Тренировать полицейскую собаку обычно начинают, когда щенку исполняется 8 месяцев. Рыжий начал чуть позже, но на эффективности его службы это ничуть не сказалось. Также существует миф, что собаку тренируют искать запрещенные вещества, приучая к ним. Это не так. При обучении используется имитатор, специальная химическая смесь. А когда собака находит источник запаха, ей дают лакомство, чтобы закрепить успех.

К счастью, несмотря на то, что Рыжий ушел на заслуженный отдых, его хозяйка будет продолжать вести блог. Нас ждет еще множество рассказов о буднях полицейского пса на пенсии и о том, как проходит служба у остальных его четвероногих коллег, так что Рыжий с нами не прощается.