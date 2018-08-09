Девушка изменила жизнь бездомного с помощью твиттера всего за 1 день

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Чтобы начать делать добрые дела, иногда достаточно написать всего лишь один твит и просто не остаться равнодушным. Так недавно случилось с девушкой по имени Лиля, которая живет в городе Новосибирске.

AdMe.ru не терпится поделиться с вами этой доброй историей. И мы надеемся, что каждый день их будет становиться все больше и больше.

Знакомьтесь, это Лиля. Она отдыхала с подругами на террасе бара, когда с нею приключилась эта история.

К девушке подошел бездомный хромающий мужчина с палкой и попросил немного мелочи. Лиля решила поговорить и выяснить, что же с ним произошло. Мужчина представился Сергеем и рассказал, что работал сварщиком 6-го разряда, а значит, он хороший специалист.

На вид Сергею было примерно 55–60 лет. Мужчина рассказал, что он получил серьезную травму ног на работе и попал в больницу на 7 месяцев. В больнице Сергея навещала супруга, а после выписки она обещала ухаживать за ним дома. Но все обернулось иначе: пока он лечился, жена и теща переписали квартиру на себя. Так мужчина остался на улице. Лиля спросила, готов ли он работать, и Сергей ответил согласием. И тогда девушка решила попробовать помочь бездомному и разместила пост в твиттере.

Люди стали активно делиться твитом, и вскоре оказалось, что подруга Лили может помочь найти жилье и работу для Сергея.

Как рассказала Лиля, им удалось связаться с мужчиной, который сдает коттеджи в аренду. Она привезла Сергея в его новое место жительства, где для бездомного нашли костыль, накормили, предложили умыться и уложили спать. Хозяин также сказал, что ему нужны квалифицированные сварщики и он постарается поскорее помочь ему с работой. Девушка сразу же поделилась с подписчиками снимками с места событий и пообещала, что будет следить за судьбой Сергея.

Пользователи интернета стали предлагать и свою помощь: удалось собрать небольшую сумму и купить для мужчины продукты, сигареты, бритву и лекарства. На следующий день Лиля навестила своего нового знакомого и выложила его снимок. Вот как изменился этот человек всего за 1 день.

Многие были очень тронуты этим искренним порывом девушки и поспешили написать ей слова благодарности в комментариях. Понадобился всего день, чтобы изменить жизнь человека в лучшую сторону и дать ему шанс начать все сначала, — разве это не повод для восхищения?