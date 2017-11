Люди взяли собак из приютов, и их фото «до» и «после» говорят о счастье громче слов

Ежегодно во всем мире отлавливают и усыпляют миллионы бездомных животных. По данным американской зоозащитной организации The Humane Society of the United States (HSUS), только в США каждый год подвергаются эвтаназии около 4 миллионов собак и кошек — это те, кто так и не дождался своего хозяина.

Когда люди собираются взять собаку, они часто встают перед выбором: купить дорогого породистого пса или взять друга с улицы или у волонтеров?

AdMe.ru приготовил для вас несколько аргументов в пользу того, чтобы взять собаку в приюте, ведь ее преображение в новом доме бесценно. Все наши герои уже нашли свою семью, но вокруг вас есть еще множество тех, кому вы можете помочь.