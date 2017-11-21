Люди взяли собак из приютов, и их фото «до» и «после» говорят о счастье громче слов
Ежегодно во всем мире отлавливают и усыпляют миллионы бездомных животных. По данным американской зоозащитной организации The Humane Society of the United States (HSUS), только в США каждый год подвергаются эвтаназии около 4 миллионов собак и кошек — это те, кто так и не дождался своего хозяина.
Когда люди собираются взять собаку, они часто встают перед выбором: купить дорогого породистого пса или взять друга с улицы или у волонтеров?
AdMe.ru приготовил для вас несколько аргументов в пользу того, чтобы взять собаку в приюте, ведь ее преображение в новом доме бесценно. Все наши герои уже нашли свою семью, но вокруг вас есть еще множество тех, кому вы можете помочь.
1. Тедди
Тедди — смесь австралийской пастушьей собаки, австралийской овчарки и золотистого ретривера. Хозяйка взяла его из приюта на свое 25-летие, и вы только посмотрите, как изменился его взгляд с тех пор. Что может быть лучше такого подарка?
2. Споки
Это Споки. Разница между этими фото составляет всего один день, разница в мироощущении Споки — безмерна.
3. Эдгар
Когда Эдгар приехал в новый дом, там его уже ждал новый товарищ — того тоже когда-то взяли в приюте.
4. Холланд
Этой собаке повезло буквально попасть «из грязи в князи» — в любящую семью. С тех пор на всех семейных фото Холланд не перестает улыбаться и радостно позировать.
5. Счастливый пес
После клетки приюта, где ты один из десятков таких же бедолаг, собственное авто, пусть даже и везущее тебя к ветеринару, — настоящий рай на земле для любой собаки.
6. Джексон
Поразительно, как преображаются псы за 24 часа в руках уже самого любимого человека. Джексон не исключение.
7. Еще один счастливый пес
Так выглядит тот, кто после всех мытарств наконец встретил того единственного — настоящего Человека и теперь готов любить его, не жалея сил.
8. Скарлетт
Скарлетт спас от усыпления новый хозяин. Разве это теперь не счастливейший пес на свете?
9. Мишка
Огромный, словно медведь, пес с грустным взглядом, видевшим предательство, долго обреченно лежал у магазина. Там его и приметила одна девушка. Мишке повезло: спустя какой-то период пребывания во временном доме за ним приехал настоящий хозяин. Теперь они вдвоем живут в Польше, наслаждаясь своей мужской дружбой.
10. Пиг-Пен
Этого питбуля спасли люди, которые стали ему новой семьей. Видимо, пес пострадал от рук человека. Но теперь его просто не узнать.
11. Собака-счастливчик
Еще один счастливчик, который определенно понимает: теперь он дома.
12. Чекс
Эту собачку бросили бывшие хозяева во время переезда. Он вырыл себе ямку, в которой обреченно спал, свернувшись в клубок. Теперь Чекс — счастливый член новой семьи, которая — он знает — никогда уже его не бросит.
13. Кэлли
Этот щенок определенно выглядит гораздо более счастливым на домашнем ковре, чем на холодном бетоне приюта.
14. Пайпер
В приюте эта девочка так боялась всех, что не позволяла до себя дотрагиваться и постоянно пряталась. Ее новой заботливой семьей стала девушка, страдающая эпилепсией. А через некоторое время хозяйка поняла, что Пайпер умеет узнавать приближение приступов и предупреждать их. Так Пайпер стала служебной собакой и теперь ни на шаг не отходит от своей хозяйки. Они отличная команда!
15. Лёва
Лёву еще щенком сбила машина. Дальше была долгая борьба за его здоровье и реабилитацию. Сейчас пес живет в семье людей с большим сердцем и доказывает своим примером: особенные животные могут жить полноценной жизнью и дарить хозяевам безмерную любовь и радость.
16. Баг
Баг попала в приют с улицы — растерянная и напуганная. Волонтер приюта сразу же влюбилась в Баг и пообещала: «Завтра я приду за тобой». Наверное, собака, не раз видевшая предательство, ей тогда не поверила. Окончательно Баг осознала свое счастье уже дома, в мягкой, теплой постели своей новой хозяйки.
17. Пабло
Пабло нашли на улице добрые люди и забрали его к себе домой. Второе фото сделано спустя неделю жизни собаки в любви и заботе.
18. Каспер
Каспер — собака из Румынии, которая проделала долгий путь, чтобы попасть в свою любящую семью в Великобритании. Как шутят его хозяева, «теперь ему придется привыкать к жизни в Англии, учить язык и все такое».
19. Хэнк
Этот несчастный пес, весь в шрамах и ранках, теперь улыбается только так — от уха до уха.
20. Джейк
«Это Джейк, и он старичок, — пишет новый хозяин о своем питомце. — Потребовалось очень много любви для этого, но сейчас я могу сказать: наконец-то у него та жизнь, которой он заслуживает».
Каждый из них заслуживает лучшей жизни. Малыши и старички, энергичные и животные-инвалиды. Не бойтесь брать животных с улицы или приюта — это самые любящие и благодарные существа на свете. А может, у вас уже есть питомец-«подобрашка»? Поделитесь со всеми его фото!
Фото на превью jekyllandclyde/imgur