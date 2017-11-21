Люди взяли собак из приютов, и их фото «до» и «после» говорят о счастье громче слов

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Ежегодно во всем мире отлавливают и усыпляют миллионы бездомных животных. По данным американской зоозащитной организации The Humane Society of the United States (HSUS), только в США каждый год подвергаются эвтаназии около 4 миллионов собак и кошек — это те, кто так и не дождался своего хозяина. Когда люди собираются взять собаку, они часто встают перед выбором: купить дорогого породистого пса или взять друга с улицы или у волонтеров? AdMe.ru приготовил для вас несколько аргументов в пользу того, чтобы взять собаку в приюте, ведь ее преображение в новом доме бесценно. Все наши герои уже нашли свою семью, но вокруг вас есть еще множество тех, кому вы можете помочь.

1. Тедди

Тедди — смесь австралийской пастушьей собаки, австралийской овчарки и золотистого ретривера. Хозяйка взяла его из приюта на свое 25-летие, и вы только посмотрите, как изменился его взгляд с тех пор. Что может быть лучше такого подарка?

2. Споки

Это Споки. Разница между этими фото составляет всего один день, разница в мироощущении Споки — безмерна.

3. Эдгар

Когда Эдгар приехал в новый дом, там его уже ждал новый товарищ — того тоже когда-то взяли в приюте.

4. Холланд

Этой собаке повезло буквально попасть «из грязи в князи» — в любящую семью. С тех пор на всех семейных фото Холланд не перестает улыбаться и радостно позировать.

5. Счастливый пес

После клетки приюта, где ты один из десятков таких же бедолаг, собственное авто, пусть даже и везущее тебя к ветеринару, — настоящий рай на земле для любой собаки.

6. Джексон

Поразительно, как преображаются псы за 24 часа в руках уже самого любимого человека. Джексон не исключение.

7. Еще один счастливый пес

Так выглядит тот, кто после всех мытарств наконец встретил того единственного — настоящего Человека и теперь готов любить его, не жалея сил.

8. Скарлетт

Скарлетт спас от усыпления новый хозяин. Разве это теперь не счастливейший пес на свете?

9. Мишка

Огромный, словно медведь, пес с грустным взглядом, видевшим предательство, долго обреченно лежал у магазина. Там его и приметила одна девушка. Мишке повезло: спустя какой-то период пребывания во временном доме за ним приехал настоящий хозяин. Теперь они вдвоем живут в Польше, наслаждаясь своей мужской дружбой.

10. Пиг-Пен

Этого питбуля спасли люди, которые стали ему новой семьей. Видимо, пес пострадал от рук человека. Но теперь его просто не узнать.

11. Собака-счастливчик

Еще один счастливчик, который определенно понимает: теперь он дома.

12. Чекс

Эту собачку бросили бывшие хозяева во время переезда. Он вырыл себе ямку, в которой обреченно спал, свернувшись в клубок. Теперь Чекс — счастливый член новой семьи, которая — он знает — никогда уже его не бросит.

13. Кэлли

Этот щенок определенно выглядит гораздо более счастливым на домашнем ковре, чем на холодном бетоне приюта.

14. Пайпер

В приюте эта девочка так боялась всех, что не позволяла до себя дотрагиваться и постоянно пряталась. Ее новой заботливой семьей стала девушка, страдающая эпилепсией. А через некоторое время хозяйка поняла, что Пайпер умеет узнавать приближение приступов и предупреждать их. Так Пайпер стала служебной собакой и теперь ни на шаг не отходит от своей хозяйки. Они отличная команда!

15. Лёва

Лёву еще щенком сбила машина. Дальше была долгая борьба за его здоровье и реабилитацию. Сейчас пес живет в семье людей с большим сердцем и доказывает своим примером: особенные животные могут жить полноценной жизнью и дарить хозяевам безмерную любовь и радость.

16. Баг

Баг попала в приют с улицы — растерянная и напуганная. Волонтер приюта сразу же влюбилась в Баг и пообещала: «Завтра я приду за тобой». Наверное, собака, не раз видевшая предательство, ей тогда не поверила. Окончательно Баг осознала свое счастье уже дома, в мягкой, теплой постели своей новой хозяйки.

17. Пабло

Пабло нашли на улице добрые люди и забрали его к себе домой. Второе фото сделано спустя неделю жизни собаки в любви и заботе.

18. Каспер

Каспер — собака из Румынии, которая проделала долгий путь, чтобы попасть в свою любящую семью в Великобритании. Как шутят его хозяева, «теперь ему придется привыкать к жизни в Англии, учить язык и все такое».

19. Хэнк

Этот несчастный пес, весь в шрамах и ранках, теперь улыбается только так — от уха до уха.

20. Джейк

«Это Джейк, и он старичок, — пишет новый хозяин о своем питомце. — Потребовалось очень много любви для этого, но сейчас я могу сказать: наконец-то у него та жизнь, которой он заслуживает».

Каждый из них заслуживает лучшей жизни. Малыши и старички, энергичные и животные-инвалиды. Не бойтесь брать животных с улицы или приюта — это самые любящие и благодарные существа на свете. А может, у вас уже есть питомец-«подобрашка»? Поделитесь со всеми его фото!