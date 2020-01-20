23 случая, когда люди нечаянно столкнулись с Томом Хэнксом и навсегда попали под его обаяние
На счету у двукратного обладателя премии «Оскар» Тома Хэнкса более 80 ролей в кино. Однако публика любит его не только за актерский талант, но и за положительные человеческие качества. Не так давно в твиттере был запущен тред, в котором люди делятся своими историями, связанными с Томом Хэнксом. Уверены, что, прочитав его, вы взглянете на этого актера совсем по-другому.
Мы в AdMe.ru восхищаемся талантом Тома Хэнкса и даже не подозревали о том, какой он славный человек в реальной жизни.
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А как вы относитесь к Тому Хэнксу? Может быть, и вам приходилось случайно встречать знаменитостей? Если да, расскажите о том, как это было.
Фото на превью whittlz / Twitter