22 твита от людей, которые лично убедились, что не у всех знаменитостей есть звездная болезнь
Принято думать, что знаменитости далеки от своих поклонников и встречают их только на раздаче автографов, но множество людей могут опровергнуть этот стереотип. Они рассказали о своих встречах со звездами в ответ на просьбу пользователя твиттера с ником BAKKOOONN. Невозможно не улыбнуться, читая эти полные тепла и восхищения истории.
Мы в AdMe.ru выбрали для вас трогательные рассказы о том, как суперзвезды проявляли доброту и внимание даже к совершенно незнакомым людям.
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А у вас нашлась бы история для этой копилки?
Фото на превью BAKKOOONN / Twitter