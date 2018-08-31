22 твита от людей, которые лично убедились, что не у всех знаменитостей есть звездная болезнь

Принято думать, что знаменитости далеки от своих поклонников и встречают их только на раздаче автографов, но множество людей могут опровергнуть этот стереотип. Они рассказали о своих встречах со звездами в ответ на просьбу пользователя твиттера с ником BAKKOOONN. Невозможно не улыбнуться, читая эти полные тепла и восхищения истории.

Мы в AdMe.ru выбрали для вас трогательные рассказы о том, как суперзвезды проявляли доброту и внимание даже к совершенно незнакомым людям.

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А у вас нашлась бы история для этой копилки?

Фото на превью BAKKOOONN / Twitter

10 На склад!
3 Комментарии
  • 31 августа 2018
  • 3
  • 17448

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