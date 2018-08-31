22 твита от людей, которые лично убедились, что не у всех знаменитостей есть звездная болезнь

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Принято думать, что знаменитости далеки от своих поклонников и встречают их только на раздаче автографов, но множество людей могут опровергнуть этот стереотип. Они рассказали о своих встречах со звездами в ответ на просьбу пользователя твиттера с ником BAKKOOONN. Невозможно не улыбнуться, читая эти полные тепла и восхищения истории.