Пользователи твиттера поделились самыми счастливыми моментами 2019 года

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В конце года принято подводить итоги, и они могут быть как приятными, так и не очень. Но гораздо эффективнее и полезнее для нервной системы вспоминать только самые счастливые моменты. Так и поступили пользователи в этом треде в твиттере.

Мы в AdMe.ru тоже начали вспоминать, какие самые яркие события сопровождали этот год, и советуем сделать так же и вам.

«Узнал, что стану отцом»

«Триест, Италия. Я сидел на берегу моря, и у меня слезы наворачивались на глаза — настолько мне было хорошо...»

«Это я в туалете МФЦ через час после сделки по покупке квартиры»

День, наполненный счастьем

«5-й день 140-километрового пешего пути по Альпам, впереди еще 2 дня. Все проблемы где-то внизу, а пока можно ни о чем не думать, кроме как о том, сколько метров осталось подниматься на очередной перевал»

«Июль, Эрмитаж. В толпе таких же зевак смотрю на шедевр эпохи Ренессанса и чуть не плачу от восторга. Сзади меня стоит друг, который внезапно приехал. Он поднимает меня на руки, чтобы я увидела часы с павлином»

«Это я на работе в аэропорту, когда получила допуск на перрон и на воздушное судно. В этот день мне улыбнулся командир и предложил полететь с ними в Новосибирск»

«Мое первое путешествие в одиночку и Париж. Испытала все лучшие чувства во Вселенной»

«Моя первая в жизни волна, второй раз зашла в океан. Чистое, совершенно детское счастье!»

«Уехала в Тверь на озеро на выходные»

«Сплю в подсобке во время конференции, которую подготовила в очень ограниченных условиях после долгого, 13-летнего перерыва»

«Пью вино на берегу моря, провожаю с друзьями закат и чувствую себя героиней американского фильма, где по-любому счастливый конец»

«Апрель. Нидерланды. Катались на велосипеде вдоль полей тюльпанов, а потом нашли вот это уютное место для ужина»

«Первая за 31 год встреча с океаном. Максимальный восторг»

«Каппадокия и дельфины»

«Когда подлетала к Мальдивам... Мечты сбываются»

«Возможно, по моему лицу так и не скажешь, но это однозначно лучший день в уходящем году»

«5 сентября»

«31.05.2019. Последний рабочий день на ненавистной работе. Через 4 дня — самолет в Санкт-Петербург с билетом в один конец и полнейшая неизвестность»

«Честно говоря, не помню, поэтому вот»

Покажите и вы свой самый счастливый день в 2019 году!