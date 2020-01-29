Пользователи сети рассказали про самые дикие глупости, которые они совершили в детстве

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В детстве мы не только склонны верить всему, что нам говорят взрослые и даже такие же маленькие друзья. Мы еще и часто совершаем странноватые с точки зрения обычной логики поступки или принимаем неожиданные решения, которые шокируют всех свидетелей события.

Пользователи сети решили вспомнить о подобных ситуациях из своего детства, и многие из них оказались настолько уморительными и неординарными, что мы в AdMe.ru не смогли отказать себе в удовольствии отобрать самые запоминающиеся, чтобы рассказать о них вам.

Однажды меня обидели дети во дворе. Чтобы не расплакаться перед ними и не опозориться, я прибежала домой и залила себе в глаза мамин шампунь с надписью «нет слезам». Плакать все-таки пришлось.

Я прыгнул с трамплина в пустой бассейн с 2 зонтами, как с парашютами. Мне было 8, и я точно помню, как думал про себя: «Достаточно и одного, но я умный, я использую 2». © terry_go_online / Twitter

Когда я училась в 3-м классе, ко мне в гости пришел мальчик, который мне нравился, чтобы сделать общее задание по географии. Я, конечно, безумно нервничала. Мы пошли на кухню, чтобы перекусить, и я решила погреть в микроволновке свой утренний чай. Чашка оказалась слишком высокой и не влезла, поэтому я вылила оттуда немного воды и попыталась засунуть ее снова. Видели бы вы его взгляд...

В 7-летнем возрасте я отчего-то решила, что спрятать ключик от личного дневника в розетке — прекрасная идея. Теперь я предпочитаю хранить свои секреты просто в памяти. © garrison_becca / Twitter

Когда мне было около 6, я взяла яйцо из холодильника и положила под подушку перед сном, думая, что, когда я проснусь, из него вылупится цыпленок. © ecstaticb00m / Twitter

В 8-м классе меня внезапно оставили на 2-й год из-за того, что я частенько приносила неправильно сделанные домашние задания по математике. Комиссия решила, что я отстаю. Родители расстроились и провели со мной серьезную беседу. Но никто из них не знал, что эти «домашки» делала не я, а моя старшая сестра. Так что моей главной глупостью была вера в то, что сестра у меня умная.

Я верил, что прошлое было черно-белым: пока я был совсем маленьким, мир был такого цвета, каким он запечатлен на фото и пленках. © Doggsen09 / Reddit

Я любила химию и как-то пыталась сделать простейший опыт с марганцовкой и выделением углекислого газа. Хотела тот газ собрать — соорудила колбу, крышку с трубочкой для сбора. Но не рассчитала размеры колбы и количество марганцовки, все это дело взорвалось, обдало красивым несмываемым фиолетом меня, стену, стол, потолок... Мама не ругалась, правда. © org.house / Instagram

В детстве был уверен, что дикторы в вечерних новостях реально приходят к нам в гости и рассказывают родителям о всяком-разном, очень стеснялся их и даже здоровался. © magistersheppa / Twitter

Я верил, что могу разговаривать с планетами. Я написал письмо Сатурну, в котором расхваливал его кольца, — он был моей любимой планетой. Я даже запечатал конверт и отправил по почте. Уверен, что и Луна одно письмецо тоже получила. © DJRonin / Reddit

Я попыталась побрить голову, когда мне было 4, потому что я видела, что папа так делает. Ну а кто не хочет быть как папа? © sheridankayb / Twitter

По углам квартиры оставляла в колпачке от шампуня воду для пауков и ждала, пока они придут на водопой. (Они не пришли.) © aquam1ne / Twitter

В детстве возле стройки видела, как краны поднимают бетонные плиты. Поэтому думала, что наш мир многослойный и краны укрепляют плитами небо нашего мира, чтобы верхний не провалился к нам. А наверху живут немцы, так как в Германию мой папа летал на самолете. © likeanice8 / Twitter

Спрыгнул с качелей на самой высокой точке, когда услышал: «Пора идти домой». Берите на заметку: не нужно воспринимать слова родителей буквально. © cbirch15 / Twitter

Помню, в школе мы начали изучать теплокровных и холоднокровных животных. Но, видимо, я что-то неправильно поняла, так как тут же решила, что кошки холоднокровные, потому что они любят лежать на солнце.

Я думал, что грудь растет из сосков. Ну что соски — это вроде как супермаленькая грудь, которая становится больше по мере того, как женщина становится старше. © throwawaydddsssaaa / Reddit

Эту историю напомнила мне мама. В детстве я любила смотреть с ней всякие сериальные мелодрамы и всегда переживала за героев как за родных. Так вот, однажды вечером при просмотре очередной серии, когда главная героиня узнала, что беременна, и сделала 4 теста, каждый из которых оказался положительным, я в голос разрыдалась. Мама удивилась и стала спрашивать, почему я так расстроилась. А я ответила: «Ну вот как? Как она теперь будет воспитывать 4 детей?» Я думала, что 1 тест = 1 ребенок.