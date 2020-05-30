Пользователи сети рассказали, как меняют мир к лучшему. Нам хочется брать с них пример
Добрые поступки могут приносить пользу не только окружающим, но и тем, кто их совершает. Когда человек делает что-то хорошее, у него улучшаются настроение, самочувствие и, следовательно, укрепляется иммунитет. Впрочем, есть люди, которых не особо интересует личная выгода, они просто рады каждый день делать этот мир лучше.
Эти рассказы обычных людей доказывают, что мы живем в светлом мире. Вам захотелось пойти и совершить бескорыстный поступок? Мы в AdMe.ru уже готовы.
Для некоторых забота об окружающих — приятное хобби
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Раньше, если я уезжал с территории вуза пораньше, клал свой парковочный талон на паркомат, чтобы кто-нибудь мог им воспользоваться и не оплачивать парковку. Это даже превратилось в своего рода традицию, и многие тоже стали так делать. © waiting_for_rain / Reddit
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Я всегда иду по краю тротуара, который ближе к проезжей части, если вижу, что передо мной пожилой человек или кто-то с ребенком. Не знаю, меняет ли это что-то в глобальном смысле, но по крайней мере мне спокойно оттого, что я поступаю бескорыстно. © Keygzy / Reddit
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Когда я беру что-то на полке в супермаркете, всегда подвигаю такой же товар на освободившееся место, особенно на верхних полках. © MYSILLYGOOSE / Reddit
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Я донор крови. Наше тело вырабатывает новые клетки крови постоянно, поэтому сдавать кровь абсолютно безопасно (возможно, даже полезно). Тратишь 15 минут, ешь печеньку, получаешь наклейку — и все. © mathnoodle / Reddit
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Я оставляю монетки в автоматах с жвачкой. Мне хочется верить, что это заставит кого-то обрадоваться. © MasculineMonkeyMan / Reddit
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Не трогаю телефон, пока я за рулем. © RabidlyLazy / Reddit
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У соседей сверху есть ребенок, которому не разрешают заводить собаку. Но я вижу, в каком он оказывается восторге, когда видит мою на улице. Поэтому я специально гуляю на полчаса дольше, чтобы малыш мог поиграть с собакой, рассказывая мне при этом, как он мечтает завести такую же. © ImJustHereToBitch / Reddit
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В магазине после кассы всегда возвращаю на место тележку. © Dynasuarez-Wrecks / Reddit
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Пишу любовные записочки жене на ярлычках от чайных пакетиков, когда завариваю ей чай. © Riskeverything / Reddit
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Я жутко стеснительный, поэтому мне трудно что-то говорить чужим людям лично. Но когда я где-то встречаю хорошее обслуживание, то всегда пишу письма в компанию, чтобы поблагодарить. Специально запоминаю имена сотрудников, которые хорошо работали, чтобы об их заслугах знали и они могли получить бонусы. © Bebe-glazer / Reddit
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Когда я бываю в Лондоне в дождь и на пешеходном переходе вижу туристов с детьми, у которых нет зонта, то всегда держу зонт над их головами, а не над своей. © IronSkywalker / Reddit
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Каждую пятницу на работе я иду в кафетерий и оплачиваю обед того, кто стоит за мной. © V2Loki / Reddit
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На светофоре я всегда стараюсь встать так, чтобы хватило места машине, которая хочет повернуть направо на стрелку. © SafeSecks / Reddit
По мнению этих людей, всего пара фраз может изменить день к лучшему
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Я всегда стараюсь вести себя очень вежливо с людьми из сферы обслуживания. Будь то ресторан или магазин, я всегда желаю сотрудникам хорошего дня, когда ухожу. Я и сам работаю в розничной торговле и понимаю, как может быть важна простая фраза вроде «как поживаете?», «спасибо» или «хорошего дня». © Kylo_Jen / Reddit
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Всегда благодарю человека за его помощь или даже попытку помочь. И неважно, насколько незначительной эта помощь кажется. © Sweaters_Everywhere / Reddit
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Делаю людям комплименты. Главное, чтобы они были как можно более естественными, чтобы это не звучало странно. Просто говорю что-то типа: «Клевая рубашка!» © ln546 / Reddit
Мне никогда не нравилась моя внешность. Последние пару недель выдались тяжкими, но я вошел в ванную и увидел записки, которые мне оставила моя девушка. «Ты такой красавчик! Все будет хорошо».
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Когда в разговоре кто-то начинает запинаться, я стараюсь поймать взгляд этого человека и сказать: «Продолжай, я слушаю». Или что-то еще в таком духе. © Groovyjackrackham / Reddit
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Отвечаю на любые вопросы, какими бы глупыми они ни были. Очень подло смеяться над человеком, у которого появился какой угодно вопрос. Это ведет к повсеместной глупости, потому что людям становится страшно что-либо узнавать. © Fixer81 / Reddit
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Закрываю рот и слушаю окружающих. Все любят говорить о себе. В этом нет ничего плохого. Некоторым людям нужно выговориться. А другие просто слушают. © -BlueLucid- / Reddit
Когда считаешь своим домом целую планету
«Доставили не в ту квартиру. Вот, пожалуйста!»
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Каждый раз, когда я выхожу гулять с собакой, я подбираю мусор, который валяется на улице. Это капля в море, но мне кажется, что так я вношу что-то в общую копилку добрых дел. © ohnomybone / Reddit
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Я всегда аккуратно обращаюсь с вещами. Когда я рос, у меня было их мало. Мама всегда верила в качество, а не в количество. Мы покупали только то, чем точно будем пользоваться долго. Например, у меня тот же пенал, какой был в 6-м классе (а сейчас я выпускник). Постельное белье, бутылки для воды, кружки и даже кое-какую одежду я использую в течение 10 лет. Это очень помогает не создавать лишнего мусора. Мне кажется, мы сначала должны научиться использовать меньше вещей, а потом уже говорить о вторичном потреблении и переработке. © flappytabbycats / Reddit
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Я часто катаюсь на лыжах в горах. Вы даже не представляете, как много можно найти под подъемниками банок от пива, солнечных очков, бутылок и другого хлама. Они разбросаны по всей горе. Но я периодически специально прохожу в этих местах, чтобы что-то собрать. Так я чувствую себя лучше. © the_village_bicycle / Reddit
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Я сажаю деревья. © vezertec / Reddit
Расскажите, какие добрые поступки окружающих особенно сильно вдохновляют вас?
Фото на превью ImJustHereToBitch / Reddit