Пользователи сети рассказали, как меняют мир к лучшему. Нам хочется брать с них пример

Каждый раз, когда я выхожу гулять с собакой, я подбираю мусор, который валяется на улице. Это капля в море, но мне кажется, что так я вношу что-то в общую копилку добрых дел. © ohnomybone / Reddit

Я всегда аккуратно обращаюсь с вещами. Когда я рос, у меня было их мало. Мама всегда верила в качество, а не в количество. Мы покупали только то, чем точно будем пользоваться долго. Например, у меня тот же пенал, какой был в 6-м классе (а сейчас я выпускник). Постельное белье, бутылки для воды, кружки и даже кое-какую одежду я использую в течение 10 лет. Это очень помогает не создавать лишнего мусора. Мне кажется, мы сначала должны научиться использовать меньше вещей, а потом уже говорить о вторичном потреблении и переработке. © flappytabbycats / Reddit