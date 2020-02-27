16 историй про учителей, после прочтения которых хочется портфель и тетрадь в клеточку, а не вот это вот все
Учителя испытывают больший стресс, чем представители других профессий. По данным британских исследователей, 20 % педагогов рассказали о сильном нервном напряжении на работе, а среди представителей других профессий подобные жалобы высказали только 13 %.
Мы в AdMe.ru искренне недоумеваем, каким образом преподавателям удается мало того, что чему-то научить своих подопечных, так еще и зачастую поделиться с ними теплом и заботой. И не прибить никого. Вот как в этих 16 ситуациях, например. Кстати, в конце вас ждет бонус, который доказывает, что даже у самого строгого педагога есть свои маленькие слабости.
- У нас сменилось 2 учителя литературы. Первая ставила трояки за неправильное мнение о произведении. Вторая — полная противоположность: устраивала нам дебаты. С пеной у рта одни доказывали, какой Евгений Онегин негодяй, другие так же яростно его оправдывали. А учитель, ехидно улыбаясь, подбрасывала дров в костер (интернета тогда почти ни у кого не было, развлекались как могли). Ее не волновало, что имел в виду автор, она не навязывала чужое мнение — у нас должно было быть свое, более того, его нужно было аргументировать. Полагаю, таким и должен быть преподаватель. © KawaiiMegumi / Pikabu
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Был у нас в классе мальчик Вася, от которого учителя аж выли — управы найти на него не могли никакой. Уже к 5-му классу у него было 2 привода в милицию. Все поменялось в 6-м классе, когда у нас в школе появился новый учитель физкультуры. Он организовал у нас в школе секцию по рукопашному бою, куда записались все хулиганы. Вася был в числе первых. Физкультурник ему каким-то волшебным образом мозги промыл. Мы с одноклассниками больше всего удивились тому, что Васек бросил курить и перестал материться. После 9-го класса он подал заявление в военное училище. За 2 года до этого Вася подтянул все предметы, а особенно русский язык и алгебру — и все это ради того, чтобы поступить в военное училище. Спустя много лет собрались всем классом. Пришел и Вася — здоровенный мужик «квадратной наружности». Очень интеллигентный. Он рассказал, что в 7-м классе учитель физкультуры сам купил ему форму для занятий, спортивную сумку и нормальную обувь. А в 9-м классе дал денег, чтобы он мог поехать в другой город сдавать экзамены на поступление, а позже через своих знакомых помог выбить какую-то социальную стипендию. © Dicsy / Pikabu
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Я всегда буду помнить своего учителя естествознания в 8-м классе. Закончив контрольную раньше времени, я перевернул листок и начал рисовать космические корабли на обратной стороне. Когда учитель проходил мимо, он увидел это и конфисковал мой листочек. Затем что-то написал и вернул обратно. Оказалось, он изобразил гигантского космического червя, собирающегося съесть мой корабль. Потом я нарисовал что-то, чтобы побороть его космического червя, а затем он снова забрал листок и добавил что-то другое, чтобы противостоять мне. И так до тех пор, пока не закончилось время, отведенное для контрольной. © OneManNinjaClan / Reddit
- Мистер Кирк был самым безумным учителем в нашей школе. Однажды я вошел в класс и увидел, как он наклеивает искусственные перья на свою руку. Я спросил, зачем он это делает, и он ответил: «У меня птичий грипп». © Ranwithbears / Reddit
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Единственный предмет, который мне плохо давался в школе, — это химия. Но зато в ней хорошо шарил одноклассник (назовем его Пашей), с которым мы сидели за одной партой, поэтому все контрольные я списывал у него. Правда, у нас были разные варианты, но я всегда ставил его вариант, думая, что учитель не заметит. Кроме того, у Паши был просто ужасный почерк — все буквы были одной волной. Но со временем я каким-то образом научился читать его шифр. И по всем контрольным получал пятерки, что меня и удивляло, и радовало одновременно. После последнего звонка в 11-м классе я подошел к преподавателю и спросил, неужели он ни разу за 2 года не увидел, что у нас с Пашей один и тот же вариант. Ответ преподавателя помню почти дословно до сих пор: «Во-первых, у тебя были хорошие оценки по всем предметам, и я не хотел портить тебе аттестат. Во-вторых, если ты смог понять, что написано у Паши, значит, ты знаешь и понимаешь намного больше, чем думаешь. В-третьих, благодаря тебе мне не приходилось тратить по часу на дешифровку контрольной Паши. Так что считай, что эти 2 года мы просто помогали друг другу». © natsval / Pikabu
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У моего ребенка в школе история была. 10-й класс, и у них новая русичка. Класс-то уже борзый, пубертатно активный. А дама достаточно резвая и конкретная оказалась. Понятно, что молодежь решила ее поставить на место да и заодно проверить. Подложили они ей в классный журнал пикантные открытки. Она заходит. Класс встает. Она кивает. Класс садится и замирает в ожидании и предвкушении. По идее, в этой провокации любая реакция — проигрышная. Крик, скандал, истерика, к директору, «Кто это сделал?» — все против нее. Она открывает журнал. Смотрит в него. Надевает очки. Берет открытки. Смотрит. Некоторые по нескольку раз. КЛАСС ЖДЕТ... Снимает очки и, прикусывая дужку, с легкой улыбкой: «Ребята, мне 58 лет, вы меня чем хотели удивить?» Класс был влюблен и покорен до самого выпускного бала. Слушался не то что голоса — движения бровей. © Yuriy8 / Pikabu
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В начальной школе любимым предметом у меня была музыка. Потому что так, как вел ее наш Эрик Билалович Ахмедов, ее не вел никто. В его кабинете не было парт. Зато были ряды театральных кресел у стен. Большой зеркальный шар под потолком, который он сделал вместе со старшеклассниками. Барабанная установка, гитара, пианино, еще какие-то музыкальные инструменты. И все можно было потрогать и на всем попробовать сыграть. Он учил нас петь хором, вместе и а-капелла, показывал, как дирижировать. Его песни мы пели даже во дворе. От радости, от избытка чувств, просто потому что петь, оказывается, очень здорово. Он всегда был с нами уважителен и добр. А какие захватывающие истории рассказывал про великих музыкантов прошлого! Про дьявольского скрипача Паганини, про Баха, про Бетховена. После таких историй классику мы слушали затаив дыхание. © Rijuh / Pikabu
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Моя учительница физкультуры видела, что у меня проблемы с математикой. Однажды она взяла мою работу домой, разобралась сама, а в понедельник в школе помогла разобраться мне. Потом она еще приходила ко мне домой в субботу утром на несколько часов, чтобы помочь мне подготовиться к экзамену. © risciss93 / Reddit
- Дело было в начале 70-х. Банда, состоящая исключительно из девушек, нападала вечером и ночью на женщин и подростков и, угрожая ножами, отбирала ценные вещи и деньги. Молодая учительница возвращалась с работы поздно вечером. И как раз в автобус вошли 3 девушки. Двое подошли к нашей героине и, достав ножи, потребовали сумку. Но дело было в том, что там находились листочки с областной контрольной, которые она взяла домой для проверки. И тут нашла коса на камень. Позже учительница рассказывала: «Я так разволновалась, что не смогу проверить контрольные, что даже испуга не было. Как заору на них! И сумкой одну ударила. Они растерялись и выбежали из автобуса на следующей остановке». На следующий день наша героиня пошла в милицию и нарисовала очень детальный портрет одной из нападавших. © certero / Pikabu
- У меня был лучший учитель английского языка. На уроках мы смотрели сериалы (Supernatural, «Как я встретил вашу маму» и т. д.), играли во что только можно, в том числе и в «слова» с названиями музыкальных групп, пели песни любимых рок-групп и сидели в онлайн-чатах. Естественно, все на английском языке. Не знаю, как этого человека допустили к преподаванию, но язык — тот, который используют обычные люди, а не составители официальных писем и т. п., — я теперь знаю отлично. P.S. Заканчиваю педагогический. Ждите. © Подслушано / Vk
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У нее всегда был мягкий голос. Ей было за 40, но она выглядела моложе из-за того, что всегда улыбалась. Она преподавала нам все, что связано с цифровой техникой. Однажды на лекции на 2-м курсе она писала что-то на доске и заметила, что 2 парня не обращают на нее внимания. Она заставила их встать и, не говоря им больше ни слова, продолжила тему. Закончив пару, она подошла к ним и очень тихо сказала: «Я не знаю, что вы обсуждали во время моей лекции. Но мне это не нравится. Вы мне как сыновья, и я не хочу кричать на вас перед всей аудиторией, чтобы вы чувствовали себя униженными. Так что либо слушайте, что я вам рассказываю, либо вообще не посещайте мои занятия». © Navnath Ubale / Quora
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Учитель истории в 7-м классе заставлял нас создавать наши собственные флаги королевства, наряжался как Робин Гуд и играл с нами в настольную версию Age of Empires. Этот человек сделал так, что я полюбил историю. © toomuchLDS / Reddit
- Моим лучшим учителем был мистер Д. Он преподавал немецкий в средней школе и был по-настоящему лютым. Он знал 7 языков, включая русский, итальянский, немецкий, испанский и латынь (я забыл, какие еще). Мистер Д. был очень начитан, много путешествовал и всегда рассказывал нам замечательные истории о своих поездках в Австрию и Германию. Крайне редко он не мог сходу ответить на какой-то вопрос, а если вдруг такое случалось, то на следующий день он мог написать диссертацию на эту тему. Когда его мама умерла через 2 года после того, как я окончил школу, я принес ему цветы. Он плакал. Поистине удивительный человек. © Bananaholster / Reddit
Бонус: иногда учителя показывают свою темную сторону
А кто был лучшим учителем в вашей жизни?