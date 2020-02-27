16 историй про учителей, после прочтения которых хочется портфель и тетрадь в клеточку, а не вот это вот все

Мистер Кирк был самым безумным учителем в нашей школе. Однажды я вошел в класс и увидел, как он наклеивает искусственные перья на свою руку. Я спросил, зачем он это делает, и он ответил: «У меня птичий грипп». © Ranwithbears / Reddit

Единственный предмет, который мне плохо давался в школе, — это химия. Но зато в ней хорошо шарил одноклассник (назовем его Пашей), с которым мы сидели за одной партой, поэтому все контрольные я списывал у него. Правда, у нас были разные варианты, но я всегда ставил его вариант, думая, что учитель не заметит. Кроме того, у Паши был просто ужасный почерк — все буквы были одной волной. Но со временем я каким-то образом научился читать его шифр. И по всем контрольным получал пятерки, что меня и удивляло, и радовало одновременно. После последнего звонка в 11-м классе я подошел к преподавателю и спросил, неужели он ни разу за 2 года не увидел, что у нас с Пашей один и тот же вариант. Ответ преподавателя помню почти дословно до сих пор: «Во-первых, у тебя были хорошие оценки по всем предметам, и я не хотел портить тебе аттестат. Во-вторых, если ты смог понять, что написано у Паши, значит, ты знаешь и понимаешь намного больше, чем думаешь. В-третьих, благодаря тебе мне не приходилось тратить по часу на дешифровку контрольной Паши. Так что считай, что эти 2 года мы просто помогали друг другу». © natsval / Pikabu

У моего ребенка в школе история была. 10-й класс, и у них новая русичка. Класс-то уже борзый, пубертатно активный. А дама достаточно резвая и конкретная оказалась. Понятно, что молодежь решила ее поставить на место да и заодно проверить. Подложили они ей в классный журнал пикантные открытки. Она заходит. Класс встает. Она кивает. Класс садится и замирает в ожидании и предвкушении. По идее, в этой провокации любая реакция — проигрышная. Крик, скандал, истерика, к директору, «Кто это сделал?» — все против нее. Она открывает журнал. Смотрит в него. Надевает очки. Берет открытки. Смотрит. Некоторые по нескольку раз. КЛАСС ЖДЕТ... Снимает очки и, прикусывая дужку, с легкой улыбкой: «Ребята, мне 58 лет, вы меня чем хотели удивить?» Класс был влюблен и покорен до самого выпускного бала. Слушался не то что голоса — движения бровей. © Yuriy8 / Pikabu

В начальной школе любимым предметом у меня была музыка. Потому что так, как вел ее наш Эрик Билалович Ахмедов, ее не вел никто. В его кабинете не было парт. Зато были ряды театральных кресел у стен. Большой зеркальный шар под потолком, который он сделал вместе со старшеклассниками. Барабанная установка, гитара, пианино, еще какие-то музыкальные инструменты. И все можно было потрогать и на всем попробовать сыграть. Он учил нас петь хором, вместе и а-капелла, показывал, как дирижировать. Его песни мы пели даже во дворе. От радости, от избытка чувств, просто потому что петь, оказывается, очень здорово. Он всегда был с нами уважителен и добр. А какие захватывающие истории рассказывал про великих музыкантов прошлого! Про дьявольского скрипача Паганини, про Баха, про Бетховена. После таких историй классику мы слушали затаив дыхание. © Rijuh / Pikabu