Пользователи поделились подарками от тайного Санты, которые вернули им веру в новогодние чудеса

9

5

7.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

В детстве каждый из нас ждал подарков от Деда Мороза, но и во взрослом возрасте часто хочется получить сюрприз под Новый год. Для этого существует проект «Тайный Санта». Ежегодно пользователи Reddit, Imgur и Pikabu отправляют новогодние подарки незнакомцам и получают презенты от них. Никто из участников не знает, кто же окажется его Сантой.

Мы в AdMe.ru решили показать нашим читателям подарки, которые получили участники увлекательной новогодней игры.

«Мы видели, что вы прокомментировали наш пост про палатку, и решили воплотить ваше желание в реальность!»

Набор юного пловца от Коди Миллера — олимпийского чемпиона по плаванию

«Он сказал, что шорты тянутся, но мне пришлось потратить 10 минут на то, чтобы надеть их».

Кому-то пришли вкусняшки, а кошка получила коробку

«Софи больше не спит в моей кровати. Спасибо»

«Самые крутые носки от тайного Санты... Теперь я очень тихо хожу»

«Не знаю, как он догадался, что я играю на скрипке»

Плед с картой Средиземья

«Это самая красивая и удивительная вещь, которую я когда-либо видел! Большое вам спасибо».

«Как понять, что ваша кошка замышляет убить вас»

«Я не могу дождаться момента, когда узнаю, как пахнут драконьи дети!»

«Я не поверила своим глазам: диадема как у Меган Маркл, которая была на ней в день свадьбы»

Учительница по английскому получила подарок от олимпийского чемпиона и поздравление для своих учеников

«Конфеты Bertie Bott’s, потому что я всю свою сознательную жизнь обожаю Гарри Поттера и все, что с ним связано»

Время пить слезы врагов

«Мой тайный Санта оказался рукастым парнем»

«Собственноручно изготовленная деревянная коробка, по всем сторонам завинчена саморезами. От души завинчено!»

Фото распакованных подарков можно посмотреть здесь.

Тот самый криптекс из «Кода да Винчи», но с другим непонятным шифром

«А мне от моего тайного Санты сегодня пришел вечный календарь»

Когда получил от Санты лего-зажим для галстука... и не смог остановиться

Автор узнал, что его секретный получатель — охотник, и решил подарить нож, сделанный своими руками

Куча сувениров с Камчатки и библиотечная книга, которую нужно будет вернуть

Рюкзак ручной работы от Санты из Ганы

И фотокнига от него же

«Я просто обожаю фотокниги! Я занимаюсь фотографией с раннего детства, но даже не думал, что упоминал об этом в своей биографии».

«Я до этого ни разу не видел планшета вживую, не говоря уже о том, чтобы рисовать на нем. Вчера моя очень давняя мечта осуществилась!»

Фотограф, родившийся без рук и ног, получил в подарок графический планшет, о котором всегда мечтал. Вот его первый рисунок.

Целый квест вместо новогоднего подарка

В игре «Тайный Санта» участвует даже Планетарное общество

Удивительная детская книга о собаке, которая отправилась на Марс.

Наклейки LightSail, а также специальные очки, в которых можно смотреть на затмения.

И даже настоящий телескоп.

Билл Гейтс снова стал тайным Сантой

Сделанная на заказ попона для миниатюрной лошади получательницы.

Колода карт с книгами, которые Билл Гейтс рекомендует почитать каждому.

«Я сделал пожертвование в „Убежище Рикки“ от твоего имени. Думаю, это отличная организация: я никогда не слышал о приюте для животных, куда бы принимали эму, раньше!»