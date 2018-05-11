Подросток украл кошелек, но никак не ожидал, что это изменит его жизнь к лучшему

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Эта статья для тех, кто потерял веру в человечество. Джимми Гиллес из Северной Каролины показал на собственном примере, как можно осчастливить совершенно незнакомых людей: женщину, которая переживала кражу обручального кольца, и юного вора, который не умел жить по-другому.

Редакция AdMe.ru спешит поделиться с читателями любопытной историей, которая началась в неприметном баре.

Бар «Jimmy’s at Red Dogs» находится в Северной Каролине (США). От заведения веет добротой: на входе посетителей встречает большой пес по кличке Крузер, а в праздники проводятся благотворительные концерты и акции.

Например, на Новый год в баре собирали велосипеды, чтобы подарить их детям, родители которых не могут себе этого позволить.

Однако даже дружелюбная атмосфера бара не спасла посетителей от небольших неприятностей. Несколько месяцев назад владельцу бара Джимми Гиллесу поступил звонок от раздосадованной женщины. Она сообщила, что на днях отдыхала в «Jimmy’s at Red Dogs» и потеряла кошелек, в котором находились 10 тысяч долларов и кольцо, которое было ей очень дорого. Джимми решил помочь женщине и разыскать потерю. Просмотрев камеры видеонаблюдения, он обнаружил на записи вора, который взял кошелек.

Джимми опубликовал фото преступника в социальных сетях в надежде найти похитителя и решить конфликт мирным путем. Местные жители узнали человека с фотографии, им оказался 17-летний Риверс Пратерс.

Через несколько дней после публикации молодой человек сам пришел в бар, признался в случившемся и рассказал, что деньги из кошелька он забрал, а затем выбросил улики в океан. Мужчина побеседовал с подростком, который, как оказалось, живет в лесу и голодает. Джимми пожалел мальчика и не стал отдавать его в руки полицейских.

В своем инстаграме Джимми Гиллес написал фолловерам: «Этот мальчик сегодня поступил как настоящий мужчина. Он сам связался со мной, и вообще сделал все правильно. Благодарю всех, кто помогал». Владелец бара приютил подростка в своем доме, где живут жена и двое детей Джимми, и нашел работу для парня, чтобы Риверс больше не занимался незаконной деятельностью. Мальчик признается, что каждый день благодарит Джимми за то, что тот для него сделал.

Дело закрыто — преступник найден, но это еще не конец истории. Джимми Гиллес не собирался сдаваться до тех пор, пока не осчастливит всех участников происшествия. Он нанял профессиональных аквалангистов, которые отправились обследовать дно океана в поисках пропажи.

Они нашли кошелек, внутри которого лежало кольцо, и передали его женщине.

Джимми Гиллес — человек с невероятно большим сердцем! А какие добрые истории случались с вами? Расскажите о них в комментариях.