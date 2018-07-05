Парню пришлось расстаться с любимой собакой на целый год, но его мама смогла облегчить их разлуку
Разлука с родным домом — это всегда непросто, и скучаем мы не только по родителям, но и по любимым питомцам. Пользовательница Imgur рассказала, как ее сын уехал на год учиться в другую страну и очень переживал, что ему придется оставить свою собаку родителям. Но мама нашла способ сделать их разлуку чуть более терпимой.
Собака много значила для своего хозяина: чтобы научиться ответственности, парень по указанию отца целый год «выгуливал» поводок по 2 раза каждый день. Нетрудно представить, как он был рад наконец получить питомца и с каким тяжелым сердцем ему пришлось прощаться со своим пушистым другом. Чтобы подбодрить сына, мама отправляла ему фотографии собаки с милыми подписями в течение года, не пропустив ни одного дня.
Мы в AdMe.ru очень тронуты этой историей и предлагаем вам немного подсмотреть за тем, как проходил год в разлуке. И, конечно, каким теплым было воссоединение.
Все началось с этой фотографии
И наконец, долгожданная встреча: «Сын боялся, что не сдержит слез, когда вновь увидит свою собаку»
К счастью, собака не забыла своего хозяина и сразу его узнала.
А вам приходилось надолго расставаться с питомцами? Как вы переживали разлуку?
Фото на превью Baja29reallyiam2 / Imgur