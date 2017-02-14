Парикмахер показал, как стрижка меняет человека. Даже бездомного
Стилист Марк Бастос (Mark Bustos) каждое воскресенье выходит на улицу и делает бесплатные стрижки бездомным.
AdMe.ru, воодушевленный поступком Марка, хочет рассказать всему миру про его главную цель: сделать мир чуточку добрее.
В свой единственный выходной Марк Бастос бродит по городу в поисках тех, кто нуждается в стрижке. Его обычные «клиенты» — это бездомные и бедные люди. Когда он видит нужного человека, то говорит ему простую фразу: «Я хочу сделать кое-что хорошее для вас сегодня».
В среднем за один воскресный день Марк стрижет шестерых нуждающихся, стараясь дать какую-то надежду на возможность исправить собственную жизнь людям, оставшимся ни с чем. Каждый заслуживает второй шанс, ведь так?
Своими работами и историями людей он делится в аккаунте Instagram.
Такая традиция у Марка появилась еще с тех пор, когда он поехал на Филиппины, чтобы навестить семью в 2012 году. Там он купил кресло из старой парикмахерской и делал бесплатные стрижки детям из бедных семей.
«Знаете, это чувство было настолько восхитительным, что я решил принести эту позитивную энергию обратно в Нью-Йорк», — рассказывает Марк.
Делать стрижки бездомным людям и делиться со всеми их историей стало традицией. Даже во время поездок на
Однажды, прогуливаясь со своей девушкой, Марк увидел человека, которому предложил изменить его вид. Когда молодые люди спросили его, какую еду он предпочитает, в ответ услышали: «Меня никогда не спрашивали, что я хотел бы поесть. Обычно я получаю только объедки».
«Мы часто проходим мимо людей, которым можем помочь, а сделать это очень просто», — говорит стилист.
«А вот его зовут Джемар Бэнкс (Jemar Banks), когда я его стриг и даже когда предложил поесть, он все время молчал. После того как работа над его внешним видом была завершена, я дал ему зеркало. Джемар сказал лишь одну фразу: „Вы знаете кого-нибудь, кто даст мне работу?“» — с улыбкой вспоминает Марк.
«Есть причина, по которой я стригу людей на улице, а не в своем салоне. Я хочу, чтобы люди, проходящие мимо, могли вдохновиться на добрые поступки. Я делаю это через то, что умею, они могут совершать добро иначе. Даже простая улыбка может изменить многое», — уверен Марк Бастос.
Источник huffingtonpost
Фото на превью markbustos
По материалам markbustos