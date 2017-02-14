Парикмахер показал, как стрижка меняет человека. Даже бездомного

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Стилист Марк Бастос (Mark Bustos) каждое воскресенье выходит на улицу и делает бесплатные стрижки бездомным. AdMe.ru, воодушевленный поступком Марка, хочет рассказать всему миру про его главную цель: сделать мир чуточку добрее.

В свой единственный выходной Марк Бастос бродит по городу в поисках тех, кто нуждается в стрижке. Его обычные «клиенты» — это бездомные и бедные люди. Когда он видит нужного человека, то говорит ему простую фразу: «Я хочу сделать кое-что хорошее для вас сегодня».

В среднем за один воскресный день Марк стрижет шестерых нуждающихся, стараясь дать какую-то надежду на возможность исправить собственную жизнь людям, оставшимся ни с чем. Каждый заслуживает второй шанс, ведь так? Своими работами и историями людей он делится в аккаунте Instagram.

Такая традиция у Марка появилась еще с тех пор, когда он поехал на Филиппины, чтобы навестить семью в 2012 году. Там он купил кресло из старой парикмахерской и делал бесплатные стрижки детям из бедных семей.

«Знаете, это чувство было настолько восхитительным, что я решил принести эту позитивную энергию обратно в Нью-Йорк», — рассказывает Марк.

Делать стрижки бездомным людям и делиться со всеми их историей стало традицией. Даже во время поездок на Ямайку , Коста-Рику и в Лос-Анджелес он продолжал выходить каждое воскресенье на улицу в поисках нового «клиента».

Однажды, прогуливаясь со своей девушкой, Марк увидел человека, которому предложил изменить его вид. Когда молодые люди спросили его, какую еду он предпочитает, в ответ услышали: «Меня никогда не спрашивали, что я хотел бы поесть. Обычно я получаю только объедки».

«Мы часто проходим мимо людей, которым можем помочь, а сделать это очень просто», — говорит стилист.

«А вот его зовут Джемар Бэнкс (Jemar Banks), когда я его стриг и даже когда предложил поесть, он все время молчал. После того как работа над его внешним видом была завершена, я дал ему зеркало. Джемар сказал лишь одну фразу: „Вы знаете кого-нибудь, кто даст мне работу?“» — с улыбкой вспоминает Марк.

«Есть причина, по которой я стригу людей на улице, а не в своем салоне. Я хочу, чтобы люди, проходящие мимо, могли вдохновиться на добрые поступки. Я делаю это через то, что умею, они могут совершать добро иначе. Даже простая улыбка может изменить многое», — уверен Марк Бастос.