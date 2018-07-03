Парень прославился, выполняя умопомрачительные трюки. Ничего особенного, если бы не одно но

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Аарон Фотерингем родился с болезнью позвоночника, и даже 23 операции не вернули ему возможности ходить. Но в 18 лет он стал первым в мире спортсменом-инвалидом, который выполнил двойное сальто назад на трамплине и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Как такое вообще возможно?

AdMe.ru расскажет вам про парня в инвалидной коляске, который стал самым вдохновляющим экстрим-спортсменом всех времен и народов. И придумал собственный вид спорта.

Аарон родился в 1991 году в Лас-Вегасе. Настоящие родители отказались от него, и он стал одним из шести детей, усыновленных семьей Стива и Кайлин Фотерингем. Из-за врожденного расщепления позвоночника он с 3 лет ходил на костылях, а в 8 навсегда пересел в инвалидное кресло.

Мальчик с детства наблюдал за своим братом, который увлекался BMX — экстремальным видом спорта с выполнением трюков и прыжков на велосипеде. Он был просто зрителем, пока однажды брат не сказал ему: «У тебя тоже есть колеса. Не хочешь попробовать?» Аарону очень хотелось произвести впечатление, поэтому он попробовал. И конечно, упал. Но это не помешало ему навсегда заболеть BMX.

Аарон начал проводить все свое свободное время в скейт-парке. Бесконечные падения и травмы заставляли его думать о прекращении тренировок. Но вместо этого он изобретал все новые и новые трюки, которые можно выполнить, сидя в коляске. С помощью компании Box Designs Аарон придумал особую конструкцию инвалидного кресла, способного выдерживать экстремальные нагрузки.

В конце концов парень получил прозвище Wheelz («Колеса»). В 2006 году, когда Аарону было всего 14 лет, он впервые совершил сальто в инвалидной коляске. Через 4 года он сумел выполнить двойное сальто назад и присоединился к турне Nitro Circus Tour, группе экстремалов, которая показывает свои головокружительные трюки по всему миру: от Новой Зеландии до Европы и США.

В 2012 году Фотерингем совершил 15-метровый полет с одного края рампы до другого и благополучно приземлился. «Травмы бывают. Я получал сотрясения мозга и выбивал зубы. Но я никогда не сдамся», — говорит Аарон в своих многочисленных интервью.

К Фотерингему приезжают дети из разных стран, и он учит их тому, что умеет сам. «Один мальчик после дня в скейт-парке сказал мне: „Теперь я знаю, что моя жизнь еще не окончена“», — вспоминает Аарон.

Спортсмен говорит: «Жизнь в инвалидном кресле — не тупик. Многие люди воспринимают коляску как устройство, которое замедляет нас. Но как оно может нас замедлить, если оно на колесах?»

Аарон Фотерингем основал собственный вид спорта — WCMX, что можно перевести как «трюки на мотокросс-коляске». И вы только посмотрите, что он вытворяет!

Сейчас Аарону 26, и он невероятно знаменит: у него берут интервью журналы и телеканалы, он выступал на церемонии открытия летних Паралимпийских игр 2016 года, снялся как актер в сериале «Тайный миллионер» и выполнял трюки в качестве дублера Кевина Макхейла в сериале «Хор». Он также представляет организацию Wings For Life, которая помогает исследовать травмы спинного мозга. А надавно Аарон женился на своей девушке Чарли и абсолютно счастлив. В своем Instagram он называет себя главным специалистом по превращению лимонов в лимонад, и мы с ним совершенно согласны. А вас вдохновила история Аарона Фотерингема?