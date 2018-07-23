Парень прошел 30 км пешком, чтобы доказать, что его не зря взяли на работу. Когда об этом узнал босс, он решил его отблагодарить

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20-летний американец Уолтер Карр долго искал работу и был в отчаянии. Наконец его приняли, но накануне первого дня на работе у него сломалась машина. Однако он не опустил руки и явился на свое рабочее место вовремя, проделав 30-километровый путь пешком. На пути Уолтера встречались добрые люди, которые помогали ему, главный же подарок юношу ждал спустя несколько дней.

Редакция AdMe.ru убеждена, что эта добрая история достойна быть рассказанной, и с удовольствием делится ею с вами.

Уолтер Карр из штата Алабама учится в университете на 3-м курсе. На протяжении долгого времени он искал работу, пока наконец не устроился грузчиком в Bellhops — компанию, которая занимается перевозкой вещей.

Однако накануне первого рабочего дня его старенький Nissan сломался. Он позвонил друзьям и девушке с просьбой подвезти его до работы, но у всех были свои дела. Уолтер не отчаялся. Парень проверил, что путь пешком от места его нахождения до дома, куда он должен был явиться для загрузки вещей, займет около 7 часов (более 30 км).

Молодой человек решил выйти из дома в полночь, чтобы успеть к 8:00 утра дойти до пункта назначения. В 4:00 утра он уже преодолел чуть более 20 км, тогда и привлек внимание полицейских, которые спросили у него, куда юноша направляется. Они не сразу поверили в последовавший ответ, однако, поразмыслив несколько минут, решили накормить Уолтера в ближайшей бургерной.

После завтрака стражи порядка поехали на срочный вызов, а молодой человек снова двинулся в путь. Однако его сразу же нагнала другая полицейская машина. Оказалось, что их коллеги передали по рации информацию об этом юноше. Полицейские доставили Уолтера до дома, где его уже ожидала хозяйка. Выслушав их рассказ, женщина дала молодому человеку передохнуть и напоила его кофе. Чуть позже она опубликовала в Facebook пост об Уолтере, назвав его «скромным, добрым и веселым парнем».

Эта публикация стала вирусной за несколько часов, ее же прочитал генеральный директор Bellhops Люк Марклин, который отметил поступок парня в Twitter: «Мужество и душевные качества, которые продемонстрировал Уолтер, точно отражают культуру Bellhops. Я горжусь тем, что мы с ним в одной команде. Собираюсь лично поблагодарить его на этой неделе».

Через несколько дней Уолтер явился в местный офис компании, где его встретил Люк Марклин, неравнодушные полицейские и журналисты. Ничего не понимающий юноша поприветствовал своего босса, а тот поблагодарил его и вручил Ford Escape, на котором сам почти не ездит.

В тот же день Уолтер признался журналистам, что хотел прийти раньше 8:00 и показать, что у него есть огромное желание получить эту работу любой ценой. «Нет ничего невозможного, пока ты сам не скажешь, что это невозможно».

На этом сюрпризы от благодарного босса не закончились. Люк Марклин запустил на GoFundMe сбор средств для Уолтера, чтобы тот обставил свой дом и починил старую машину. На момент выхода статьи в публикацию было собрано свыше $ 70 тыс., хотя цель сбора составляла $ 2 тыс.

#belikewalter What an inspiration this young man is. It was a tremendous honor to meet Walter today. Everyone can take a lesson from his story. Hear what he wants to keep doing at 5. pic.twitter.com/v3NwCqUt8Q — Alex Derencz (@AlexDerencz) July 18, 2018

А в вашей жизни встречались такие благодарные начальники?