Парень проходил пешком по 17 км каждый день, чтобы попасть на работу, пока об этом не узнали его коллеги
Даже если вам приходится выходить из дома за час, чтобы добраться до работы, трясясь при этом в автобусе или в вагоне электрички, вы бы вряд ли рискнули пожаловаться на это молодому человеку, ежедневно проходившему пешком более 8 км, чтобы попасть на рабочее место, и еще столько же, чтобы вернуться домой. Кстати, его смена начиналась в 4:00 утра.
Трентон Люьис (Trenton Lewis) — рядовой служащий американской логистической компании UPS. Он никогда не опаздывает и ни на что не жалуется. В особенности на то, что оказавшись в стесненных обстоятельствах, вынужден добираться на новую работу пешком, ежедневно просыпаясь в полночь.
Секрет мощной мотивации 21-летнего человека заключается в том, что у него есть годовалая дочь, Кармен. По словам Трентона, кроме него позаботиться о малышке больше некому. «В чем бы она ни нуждалась, я именно тот человек, который должен о ней позаботиться», — говорит он.
Больше полугода «прогулки» Трентона оставались тайной для сослуживцев. Иногда ему везло, и какой-нибудь случайный водитель подбрасывал его по дороге. Но по большей части парень преодолевал путь на работу на своих двоих в любую погоду. Поделиться своей проблемой ему не позволяла гордость. «Я не хотел потерять работу. Делал это для дочери, вот и все».
К счастью для Трентона, правило «все тайное становится явным» сработало и в его случае. Супруги Кеннет и Патрисия Брайант (Kenneth and Patricia Bryant), прослужившие в компании UPS около 40 лет, были единственными, кто узнал о его трудностях, и их глубоко тронули стойкость и отцовская преданность парня.
Именно они рассказали историю Трентона остальному коллективу и загорелись идеей купить своему юному коллеге машину. Новость распространилась, как лесной пожар. По словам Кеннета, даже те из сотрудников, кто и не подозревал о существовании молодого человека, охотно предлагали свою помощь. Довольно быстро группе неравнодушных удалось собрать $ 2 тыс.
Когда машина была куплена, а последние приготовления завершены, коллеги пригласили Трентона выйти под предлогом «небольшого совещания». Затем Кеннет достал из кармана ключи от автомобиля и протянул их молодому человеку.
Конечно, в первое мгновение Трентон был в абсолютном шоке, а затем бросился благодарить коллег со всей возможной горячностью.
«Это моя первая машина. И у меня замечательные, невероятные коллеги».
Обзаведясь машиной, молодой отец не преминул отправиться с дочкой в небольшую поездку, чтобы показать ей город.
Трентон клянется, что никогда не забудет то, что сделали для него коллеги. Он убежден, что нечто доброе обязательно случается в жизни каждого из нас. И мы ему безговорочно верим. А вы?
Фото на превью Trent D D Lewis