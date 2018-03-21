Парень проходил пешком по 17 км каждый день, чтобы попасть на работу, пока об этом не узнали его коллеги

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Даже если вам приходится выходить из дома за час, чтобы добраться до работы, трясясь при этом в автобусе или в вагоне электрички, вы бы вряд ли рискнули пожаловаться на это молодому человеку, ежедневно проходившему пешком более 8 км, чтобы попасть на рабочее место, и еще столько же, чтобы вернуться домой. Кстати, его смена начиналась в 4:00 утра.

Трентон Люьис (Trenton Lewis) — рядовой служащий американской логистической компании UPS. Он никогда не опаздывает и ни на что не жалуется. В особенности на то, что оказавшись в стесненных обстоятельствах, вынужден добираться на новую работу пешком, ежедневно просыпаясь в полночь.

Секрет мощной мотивации 21-летнего человека заключается в том, что у него есть годовалая дочь, Кармен. По словам Трентона, кроме него позаботиться о малышке больше некому. «В чем бы она ни нуждалась, я именно тот человек, который должен о ней позаботиться», — говорит он.

Больше полугода «прогулки» Трентона оставались тайной для сослуживцев. Иногда ему везло, и какой-нибудь случайный водитель подбрасывал его по дороге. Но по большей части парень преодолевал путь на работу на своих двоих в любую погоду. Поделиться своей проблемой ему не позволяла гордость. «Я не хотел потерять работу. Делал это для дочери, вот и все».

К счастью для Трентона, правило «все тайное становится явным» сработало и в его случае. Супруги Кеннет и Патрисия Брайант (Kenneth and Patricia Bryant), прослужившие в компании UPS около 40 лет, были единственными, кто узнал о его трудностях, и их глубоко тронули стойкость и отцовская преданность парня. Именно они рассказали историю Трентона остальному коллективу и загорелись идеей купить своему юному коллеге машину. Новость распространилась, как лесной пожар. По словам Кеннета, даже те из сотрудников, кто и не подозревал о существовании молодого человека, охотно предлагали свою помощь. Довольно быстро группе неравнодушных удалось собрать $ 2 тыс.

Когда машина была куплена, а последние приготовления завершены, коллеги пригласили Трентона выйти под предлогом «небольшого совещания». Затем Кеннет достал из кармана ключи от автомобиля и протянул их молодому человеку. Конечно, в первое мгновение Трентон был в абсолютном шоке, а затем бросился благодарить коллег со всей возможной горячностью. «Это моя первая машина. И у меня замечательные, невероятные коллеги».

Обзаведясь машиной, молодой отец не преминул отправиться с дочкой в небольшую поездку, чтобы показать ей город. Трентон клянется, что никогда не забудет то, что сделали для него коллеги. Он убежден, что нечто доброе обязательно случается в жизни каждого из нас. И мы ему безговорочно верим. А вы?