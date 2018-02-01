Одинокий парень расклеил объявления с просьбой позвонить ему. И это сделали 150 000 человек

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В октябре 2011 года несостоявшийся актер и стендап-комик Джефф Рэгсдейл (Jeff Ragsdale) подумывал о самоубийстве. Его только что бросила девушка, на которой он собирался жениться, и он чувствовал себя ужасно одиноко в огромном холодном Нью-Йорке. Через год Джефф был известен уже во всем мире, а его новая книга стала бестселлером. Что смогло перевернуть его жизнь в такой короткий отрезок времени? 30 бумажных объявлений с парой предложений и номером телефона: (347) 469-31-73. На который до сих пор может позвонить любой желающий.

AdMe.ru рассказывает историю Джеффа, одинокого парня, который теперь не так одинок, как прежде.

Той осенью Джефф подрабатывал расшифровщиком аудиозаписей и ненавидел свою работу. В свободное время он без цели бродил по городу, пока его взгляд не упал на объявления на стене. У него возникла идея написать свои. Так он и сделал, а потом расклеил их на Манхэттене. В них говорилось: «Если вы хотите поговорить о чем-нибудь, позвоните мне. Джефф, одинокий парень». Он рассчитывал на десяток звонков, но в первые же сутки ему позвонили 100 человек.

Одним из первых был сутенер. Он сказал парню, что у него вряд ли получится знакомиться с девушками таким глупым способом, и, конечно, предложил свои услуги. Вскоре объявление Джеффа было опубликовано в соцсетях и моментально стало вирусным. Через месяц он получал около 1 000 СМС и голосовых сообщений и 700 звонков в день и разговаривал по телефону по 16 часов в сутки. Ему звонили и писали из Испании, Ирака, Японии, Саудовской Аравии, Австралии, Канады и Тайваня. Люди рассказывали своему невидимому собеседнику о жизни, жаловались или звонили, чтобы поддержать его самого.

Однажды Джеффу позвонила Марта, пожилая вдова. Она сказала, что шла по Пятой авеню и увидела его объявление. «Я одинока, у меня нет ни семьи, ни друзей, и я живу в комнатушке в общей квартире в Квинсе». Женщина пригласила его на прогулку, и он впервые встретился с кем-то из тех, кто звонил ему. Джефф и Марта вместе выпили кофе и общаются до сих пор.

Звонили раскаявшиеся преступники, уставшие финансовые брокеры, бросившие школу школьники и такие же отчаявшиеся одиночки, как сам Джефф. Через 2 недели он почувствовал, что ему уже не так тяжело — все его время занимало общение, и думать о разрыве с девушкой просто не было сил. Он уволился с нелюбимой работы и жил на сэкономленные деньги.

За все время, пока Рэгсдейл принимал звонки и сообщения, ему позвонили 150 тыс. человек, примерно с 500 он поддерживает отношения до сих пор. «Раньше я был гораздо циничнее, чем сейчас. У меня определенно появилось больше веры в людей, и теперь я точно знаю, что им не все равно!»

В какой-то момент Джефф начал записывать что, что рассказывали его собеседники, и у него возникла идея издать книгу с их историями. Книга увидела свет под названием «Джефф, одинокий парень» (Jeff, One Lonely Guy). Критики назвали ее «портретом современного поколения» и «мозаикой одиночества».

О Джеффе Рэгсдейле написали многие СМИ, в том числе The New York Times и Daily Mail, а журнал GQ назвал его книгу «Книгой года». Он более 100 раз появился на телевидении, а в 2014 году снялся в посвященном ему фильме «Горячая линия». Сейчас он снимается в кино и режиссирует документальные фильмы. Джефф говорит: «Я никогда не перестану ощущать глубокую внутреннюю печаль, но я уже определенно не так одинок, как прежде».