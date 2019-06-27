Нидерланды стали первой страной без уличных собак, и вот как они этого добились

48 0

31

7.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Только представьте, насколько лучше стал бы мир, если бы каждая бродячая собака обрела любящего хозяина. Так, жители Нидерландов взяли ситуацию в свои руки и спасли многих бездомных друзей человека, предоставив каждому свой дом. У собак в этой стране началась новая жизнь, полная счастья и любви. Правительство предприняло ряд мер для достижения этой цели путем внедрения метода PSVIR (отлов, стерилизация, вакцинация, идентификация и возврат). Благодаря этому в 2016 году Нидерланды стали первой страной, избавившей этих прекрасных существ от одиночества и ужаса улиц. Любители животных выступают в поддержку реализации этой идеи по всему миру.

AdMe.ru поддерживает полезные для животных инициативы и торопится поделиться подробностями голландского метода, который сделал местных жителей настоящими героями.

Предыстория

С XIX века в Нидерландах было огромное количество собак. Почти каждая семья держала это животное дома, что считалось показателем высокого социального статуса. Однако широкое распространение собак в стране спровоцировало вспышку бешенства. Это заболевание стало причиной большого количества смертей среди населения. Из страха многие владельцы начали отказываться от своих питомцев, и, поскольку это действие считалось законным, улицы заполнились бездомными собаками всех мастей.

Дни стерилизации

Голландцы решили изменить создавшееся положение. Для этого правительство страны сделало стерилизацию и кастрацию обязательными процедурами. Операции были бесплатными: государство взяло на себя все расходы. При этом удалось стерилизовать 70 % сук. Любую собаку также можно было привести на медосмотр, чтобы узнать, какие вакцины и процедуры ей необходимы.

Закон против выбрасывания

Чтобы лучше контролировать ситуацию и раз и навсегда покончить с проблемой, правительство приняло ряд законов, защищающих здоровье и благополучие животных. Новое законодательство поощряло владельцев предоставлять домашним животным своевременное лечение и пресекало жестокое обращение с ними. Если владелец нарушал новые правила, он мог лишиться свободы на срок до 3 лет и получить штраф в размере свыше $ 16 тыс.

Повышение налогов на покупку породистых собак

Решаясь завести собаку, люди нередко выбирают питомца среди породистых животных, поскольку считают их более красивыми и здоровыми. Поэтому правительство Нидерландов повысило налоги на покупку собак в зоомагазинах. Такие меры заставили потенциальных владельцев задуматься о других способах приобретения питомца и увеличили шансы животных из приютов на достойную жизнь.

Информационно-просветительские кампании

Параллельно правительство провело кампанию по повышению осведомленности местного населения, объясняя, что животные нуждаются в неменьшей заботе и защите, чем люди. У местных жителей появилась возможность позаботиться о бездомных щенках. Медленно, но верно люди влюблялись в них, и более 1 млн бездомных собак смогли найти семью и безопасное место для жизни. Это мероприятие оказало огромное влияние на граждан, и в результате 90 % населения завели собаку в качестве домашнего животного.

Хеппи-энд для щенков

Эта программа разом решила все проблемы. Чтобы закрепить успех, в 2011 году правительство передало эту работу Animal Cops — группе полицейских, отвечающих за защиту и безопасность собак. Сегодня щенки в Нидерландах живут не только в домах, но и в большинстве магазинов, ресторанов и других заведений страны.

Что вы думаете о данной инициативе? Хотели бы, чтобы остальной мир перенял этот опыт? Поделитесь своими ответами в комментариях!