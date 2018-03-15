13 добрых историй, которые срочно нужно рассказать всему миру

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Нашему миру катастрофически не хватает хороших новостей. Пока СМИ транслируют волнующие новости о глобальном потеплении, террористических актах и проблемах бедности, обычные люди из разных стран и континентов ежедневно совершают свои маленькие, но невероятно значимые подвиги, которые по-настоящему меняют этот мир. Мы в AdMe.ru считаем, что герои не должны оставаться в тени, поэтому сделали для вас подборку добрых новостей из разных уголков мира, чтобы вернуть вам веру в человечество.

1. Одно ошибочное СМС спасло жизнь ребенку

Девушка по имени Сид отправила сообщение подруге с фотографиями платья, попросив совета, но ошиблась номером. Многодетный отец Тони был удивлен, но не растерялся: он написал незнакомке ответ и прикрепил фотографию своих детей. «Скорее всего, ваше сообщение предназначалось кому-то другому. Жены нет дома, поэтому ее мнение мне не удалось узнать, но нам с детьми кажется, что в платье вы выглядите просто потрясающе! Вам однозначно нужно его брать!»

На фотографии детей не хватает младшего сына Тони — Кайзлера, который в это время лежал в больнице. Сид поделилась историей про неверный номер в своем твиттере. Узнав о том, что малыш болен раком, неравнодушные пользователи собрали около $ 3 000. Так один добрый и участливый поступок вернулся бумерангом добра и спас жизнь ребенку.

2. Рабочие трудились сверхурочно, чтобы их коллега мог ухаживать за больным сыном

У Андреаса Графа, 36-летнего рабочего из Марбурга, в жизни наступила непроглядная черная полоса: его жена умерла, а сыну поставили страшный диагноз — лейкемия. В отчаянии мужчина написал заявление на увольнение, чтобы ухаживать за ребенком, но сотрудница из отдела кадров рассказала историю Андреаса его коллегам и убедила их помочь. Рабочие решили поделить между собой смены Андреаса, чтобы ему не пришлось увольняться. В общей сложности коллеги отработали сверхурочно 3 264 часа, то есть около 400 рабочих дней, которые мужчина получил в качестве оплачиваемого отпуска. В феврале этого года Андреас смог вернуться к работе, он поблагодарил коллег и не смог сдержать слез.

3. Подвиг приемной матери

Родители Оксаны отказались от нее в роддоме. У девочки были врожденные пороки развития нижних конечностей, которые впоследствии пришлось ампутировать. Девочка сменила три приюта и прошла через голод, избиение и даже изнасилование. Но маленькую жизнь спасла Гей Мастерс — врач-логопед из Америки. Два года Гей оформляла документы, чтобы перевести 6-летнюю девочку в Штаты. Гей дала приемной дочке отличное воспитание и привила ей любовь к спорту, во всем поддерживала и оберегала. На прошедшей Паралимпиаде в Пхенчхане Оксана взяла серебро в биатлонном спринте и бронзу в лыжном забеге. «Она подарила мне жизнь», — говорит Оксана о своей любимой, единственной и самой настоящей маме.

4. Счастливая история спасения одноглазого пса

Большинство людей брезгливо отвернулись бы и прошли мимо, если бы встретили Фродо. Но девушка Клаудиа из Хорватии с большим и добрым сердцем дала страдавшему псу надежду на счастливую жизнь и превратила чудовище в милого и игривого красавца. Сейчас у Фродо есть новые хозяева, которые нашли его через интернет на страничке Клаудии и дарят ему свою заботу в обмен на бесконечную благодарность и самую преданную любовь.

5. Бабушке из Екатеринбурга за неделю собрали полмиллиона рублей на печать книг

Сказочный хеппи-энд устроили неравнодушные люди для бабушки из Екатеринбурга, которая на протяжении многих лет продавала свои книги на морозе за гроши. Вера Васильевна писала сказки и печатала их на свою пенсию, чтобы осуществить свою мечту: выпустить красивую книгу в твердом переплете с рисунками своей дочери, которая умерла от рака. История уличной писательницы глубоко тронула многих россиян, и буквально за неделю бабушке собрали более 500 тыс. рублей для осуществления ее давней мечты. Еще Вере Васильевне выделили бесплатное место в торговом центре для продажи ее книг. Бабушка стала настоящей звездой и скоро даже снимется в «Ералаше».

6. Каждый год соседи устраивают пир на своей улице

Раз год в этой небольшой испанской деревушке под названием Бинисалем полностью перекрывается движение транспорта, потому что все жители ужинают на улицах со своими соседями как одна большая семья, всего около 12 тыс. человек.

Калеб работает в кофейне и старается общаться с клиентами, поднимать им настроение. У парня есть образование в области зоологии, поэтому он спрашивает посетителей об их любимых животных и рассказывает интересные факты о них, пока готовит заказ.

7. Пожарные США тушат пожар в Мексике

Пожарные из штата Аризона приехали в Мексику, чтобы помочь потушить пожар местным коллегам.

8. Женщина укрыла одеялом промокшую под дождем собаку

Случайный прохожий сделал эту фотографию в Крыму, когда заметил, как женщина укутывала бездомную собаку одеялом. Позже, когда дождь усилился, женщина пустила собаку погреться в магазин.

9. Эти мужчины делают около тысячи игрушек каждый год для «Дома Роналда Макдоналда»

10. Каждую ночь сотрудница кафе складывает на подоконник оставшиеся буррито для нуждающихся

11. Водитель маршрутки катает бесплатно всех детей

Водитель из Краснодара не берет деньги за проезд у детей. Мальчик на фотографии несколько раз пытался оплатить проезд за себя и свою подругу, но ему объяснили, что в этой маршрутке все школьники ездят бесплатно. Водитель — многодетный отец, у него 6 своих детей, и он не перестает заботиться даже о чужих.

12. Мужчина кормит бездомных за свой счет

Брайан готовит еду для 50 бездомных и сам раздает ее на улицах Дублина. Мужчина покупает продукты на свою пенсию.

13. Хоккеист подарил шайбу мальчику, чтобы поддержать его

Хоккейная команда из Колорадо проигрывала матч, тогда игрок Кэлвин Пикард подарил шайбу маленькому болельщику, чтобы тот не расстраивался из-за неудавшейся игры.

Бонус

Используйте этот лайфхак от Владимира Владимировича, если попадете в похожую ситуацию, чтобы продолжить эстафету добрых дел.

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