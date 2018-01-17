Мы собрали 16 добрых фактов, чтобы доказать: этот мир гораздо лучше, чем кажется

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Не проходит и дня, чтобы мы, включив новости, не получили порцию негатива. В мире происходит много плохого, случаются беды и несчастья — все это мы впитываем с экранов телевизоров и страниц газет. Мы в AdMe.ru стараемся нести только доброе и светлое, поэтому собрали для вас порцию хороших фактов и новостей, чтобы показать, что не все еще потеряно на земле.

1. Снежные барсы перестали быть вымирающим видом

В сентябре Международный союз охраны природы и природных ресурсов исключил снежного барса, или ирбиса, из списка исчезающих видов. Вымирающим считается животное, число особей которого меньше 2 500. Сегодня в России, Центральной и Южной Азии живет около 7 500 ирбисов.

2. Лихтенштейн отправил на последнюю войну 80 солдат, а домой вернулся уже 81

На последнюю войну, в которой Лихтенштейн принимал участие, в 1866 году страна отправила 80 солдат. Они вернулись домой целые и невредимые — все 80, и даже 81. Дело в том, что с собой они прихватили итальянского солдата, с которым сдружились.

3. Белка использует хвостик как зонтик

Белки могут использовать свой хвост, чтобы защититься от непогоды: например, сделать из него зонтик от снега.

4. Станции переливания крови отправляют СМС донорам

В некоторых странах, например, в России и Швеции, станции переливания крови отправляют донорам сообщения, когда их кровь кому-то подошла и спасла жизнь. Наверное, после получения такого сообщения понимаешь, что все не зря.

5. В Норвегии есть пингвин в звании полковника. А еще он рыцарь

Сэр Нильс Улаф — королевский пингвин. Живет он в зоопарке Эдинбурга, но является почетным командиром и талисманом норвежской Королевской гвардии. У него есть звание почетного полковника, а в 2008 году пингвина произвели в рыцари. Так и хочется добавить: а чего добились вы?

6. Бутан определяет благосостояние своей страны валовым национальным счастьем

Пока другие страны заботятся о валовом внутреннем продукте — показателе материальном, в Бутане во главу угла ставят духовное. Это государственная философия. «Счастье народа важнее процентов валового внутреннего продукта», — сказал однажды король Джигме Сингье Вангчук.

7. Каланы, или морские выдры, держатся за лапки на воде

Во время сна на воде каланы держатся за лапки, чтобы их не унесло течением далеко друг от друга. А еще у этих животных есть кармашек, куда они кладут еду. Ну или любимый камешек.

8. «Союзмультфильм» снимет продолжение любимого мультика детства

В 2018 году нас ждут 30 новых эпизодов «Простоквашино». Мелочь, но такая приятная и солнечная, ведь всегда здорово на несколько минут окунуться в детство.

9. В Германии запрещено усыплять животных без веской причины

В немецких приютах животное не усыпляют, только потому что от него отказались хозяева. Коты, собаки и экзотические питомцы живут здесь в хороших условиях, окруженные заботой работников и волонтеров, дожидаясь, когда за ними придут. Кстати, в Германии забирают домой из приютов 90 % животных.

10. Японские макаки играют в снежки для развлечения

Эти животные не только умеют адаптироваться к зиме, но и, по всей видимости, получать от нее удовольствие. Эти ребята бойкие и проворные и им очень по душе играть в снежки друг с другом.

11. Музыкант Билли Джоэл бесплатно отдает своим фанатам билеты в первые ряды

Билли Джоэл не продает билеты в первые ряды на своих концертах за баснословные деньги. Музыкант признался, что ему неприятно видеть перед собой богачей, которые даже не знают по-настоящему его творчество, и весь их вид только и говорит: «Ну давай, развлеки меня». Вместо этого Билли раздает билеты настоящим фанатам, которые искренне его любят, но не имеют возможности купить дорогой квиток.

12. Японский дайвер 25 лет дружит с рыбой

25 лет назад дайвер Хироюки Аракава во время одного из своих погружений спас от верной гибели рыбу. Он назвал ее Йорико. Спустя почти 3 десятка лет Йорико помнит своего спасителя, и, когда мужчина спускается на глубину, приплывает к нему, позволяя себя погладить и поцеловать.

13. Итальянская молодежь получает от властей деньги на культурные мероприятия

С 2016 года каждый 18-летний тинейджер Италии может воспользоваться «культурным бонусом» в € 500. Эти деньги молодые люди должны потратить на культурное обогащение: посещение театров, концертов, музеев, покупку книг и т. д. Воспользоваться деньгами можно, скачав приложение на смартфон или компьютер и зарегистрировавшись в нем.

14. Дельфины знают друг друга по именам

Дельфины умеют называть друг друга по именам. Конечно, они не похожи на человеческие, а, скорее, напоминают набор свистящих звуков. И каждая особь откликается на свой уникальный звук.

15. В песнях The Beatles слово «любовь» употребляется 613 раз

И это прекрасно.

16. Японец в одиночку кормит брошенных после аварии на «Фукусиме» животных

Наото Мацумура живет в поселке Томиока. Когда-то здесь было 16 тысяч жителей, но теперь мужчина остался один из-за катастрофы на «Фукусиме». В его доме нет электричества и водопроводной воды, но он не уходит: Наото заботится о десятках оставленных людьми лошадей, котов и собак. Он — их единственная надежда.

Бонус. И если мы до сих пор вас не убедили, что этот мир не так уж плох, то вот вам последний аргумент