Мы разобрались, почему нашим котам приходится делать «кусь» и как с этим бороться

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Когда котята кусаются и царапаются, это нормальный этап их развития. Так они познают окружающий мир и пытаются в нем существовать, реагируя на происходящее. Если не обучить их еще в раннем возрасте правилам поведения, они не будут знать, когда выпускать когти и показывать зубы неуместно. Но порой именно укусы могут рассказать о важных аспектах жизни питомца: его самочувствии, настроении или даже болезнях.

AdMe.ru разобрался, когда «кусь» кота означает, что лучше оставить его в покое, и когда стоит порадоваться такому проявлению «внимания» со стороны пушистого любимца. А в бонусе в конце статьи мы оставили для вас наглядное доказательство того, что у каждого питомца свой уникальный характер.

У каждого поглаживания есть временной лимит

В отличие от собак, кошки часто имеют низкую терпимость к ласкам и могут быстро уставать от внимания. Продолжительность времени поглаживания, чтобы перейти от приятного к раздражающему, зависит от питомца. Но, когда точка кипения достигнута, он реагирует так, как будто испытывает боль. Специалисты называют это петтинг-индуцированной агрессией. Что делать: вовремя остановиться. По коту легко можно понять, что он недоволен происходящим. Дайте ему успокоиться и прийти в норму.

Чувствительный слух не дает расслабиться

Коты восприимчивы к любому шуму. Компьютерные и телевизионные экраны, светорегуляторы, флуоресцентные лампочки, пульты дистанционного управления и электронные ошейники для борьбы с вредителями могут издавать высокочастотные звуки, которые неслышны для людей, но раздражают кошек. Что делать: по возможности исключить посторонние шумы, а музыку лучше слушать в наушниках.

Человеческое пение не для нежных кошачьих ушек

Если выбирать из того, что послушать, то коты предпочли бы что-нибудь максимально спокойное или мелодию, состоящую из кошачьих звуков. Пение человека производит не лучший эффект на них. Если ваша любимая песня не звучит как мяуканье, то, вероятно, питомец не будет впечатлен таким «выступлением». Что делать: посмотреть на реакцию кошки. Бывает, что некоторым из них нравится голос хозяина, но чаще все же происходит наоборот. В таком случае распеваться придется там, где нет питомца.

У вашей кошки может быть аллергия на вас

Коты могут страдать от аллергии на многое, и порой трудно выяснить, что именно вызывает дискомфорт. Часто причиной может стать человеческая перхоть. Если, находясь рядом с людьми, кошка начинает чихать, задыхаться, вести себя неадекватно, то, вероятно, у нее аллергическая реакция на что-то связанное с ними. Что делать: обратиться за помощью и консультацией к ветеринару.

Частые поцелуи не приносят удовольствия

Большинство котов рассматривают постоянное чмоканье как вызов, что может привести к еще более сильной агрессии во время последующих проявлений ласки человеком. Чаще всего враждебность можно заметить у молодых, энергичных кошек, взятых рано из помета, а также тех, кто надолго остается в одиночестве в течение дня. Что делать: сдерживать любовные порывы и следить за поведением питомца во время очередных ласк. Для начала надо уделять коту достаточно внимания на регулярной основе, а потом лезть целоваться при каждой удобной возможности.

Ревность к мобильному телефону и другим вещам

Кошки могут проявлять признаки ревности, когда хозяин уделяет больше внимания какому-либо объекту, другому человеку или животному. Особенно если время для нового взаимодействия выбрано то, которое раньше тратилось на игру с питомцем. Ревнивый кот запросто может подойти и выбить телефон из рук или начать кусать и царапать в знак протеста. Что делать: распределять время и уделять животному внимание каждый свободный момент. Приобретите несколько интерактивных игрушек, перьевые палочки или лазерные указки, которые позволят играть с кошкой.

Скука и ничегонеделание не оставляют выбора

От скуки кошка может начать грызть провода, жевать растения, кусать человека. Невозможно уделять питомцу внимание круглые сутки. И, даже если очень постараться и посвящать все возможное свободное время ему, этого может быть все равно недостаточно. Тогда приходится мириться с буйной фантазией животного. Что делать: купить игрушки, с которыми кот мог бы играть самостоятельно. А вот от звенящих безделушек лучше отказаться: вряд ли вам захочется услышать в ночи, как развлекается неугомонный питомец.

Отсутствие ранней социализации накладывает отпечаток на воспитании

Социализация котенка является одним из важнейших определяющих факторов в развитии его личности и поведения. Например, те, кого постоянно кормят из бутылочки, чрезмерно берегут, проявляют сверхопеку и не дают общаться с другими животными и людьми, могут стать боязливыми и неприветливыми. Что делать: если есть такая возможность, то необходимо чаще звать в дом гостей, пока кошки еще молоды. Показывать, что посетители нестрашны, они обычная часть жизни, а не что-то новое или неожиданное. Лучше, если это будут одни и те же люди, чтобы питомец смог привыкнуть к ним.

Воспоминания из прошлого корректируют поведение в настоящем

Иногда кошки боятся потому, что у них был плохой опыт общения с человеком. К сожалению, не все добры к животным и могут намеренно вредить им, что часто приводит к появлению пугливости и агрессии. Другие люди, например сотрудники ветеринарной службы, могут непреднамеренно вывести кошку из себя во время обычного визита, что также может вызвать у кошки страх перед людьми. Что делать: позволять кошке выйти из укрытия самостоятельно, вместо того чтобы насильно вытеснять ее. Угощения, словесные похвалы и ласки помогут показать, что питомцу нечего бояться.

Время от времени важно показывать, кто в доме хозяин

Доминирование для кошек является одной из основных поведенческих особенностей. Чем меньше в детстве у них возможностей играть и взаимодействовать с людьми и другими животными, тем сильнее может проявляться авторитарность с их стороны. Это происходит потому, что они просто не научились контролировать и ограничивать себя. Что делать: препятствовать любому проявлению доминирования. Не позволяйте своей кошке укусить или схватить вас, используйте наказание за такое поведение.

Укусы как способ сообщить о болевых ощущениях

Если кошка, которая до этого спокойно относилась к поглаживаниям со стороны хозяина, начинает кусаться во время ласки, то, возможно, у нее что-то болит. Это может быть небольшая ранка, которую не видно из-за пушистой шерстки. Что делать: осторожно проверить кота на предмет повреждений, при этом не дергая его и не доставляя дискомфорта. Также стоит обратить внимание, не начал ли он вылизывать какой-нибудь участок тела особенно тщательно, чего раньше не делал. Вероятно, что именно в том месте питомец чувствует боль.

Слишком игривое настроение

Конечно, самый простой способ забавляться с котом — это сделать «грозную руку» и нападать на пушистика. Когда он еще малыш, это весело, но, как только он подрос, такая привычка перестает быть милой и шутливой. Что делать: убедитесь, что вы не приучаете его играть с руками или ногами.

Не оставляют в покое животные инстинкты

Инстинкты предков красться и охотиться все еще сильны у современных домашних кошек. Они видят, как что-то движется, и это провоцирует нападение. Питомец рассматривает объект (руку, ногу, маленького ребенка) как угрозу или добычу. В любом случае кошка вынуждена использовать свои когти и, возможно, зубы, чтобы атаковать. Что делать: остановить атаку можно с помощью водяного пистолета, громкого звука или любого другого раздражающего животного фактора. Но лучше уделять питомцу внимание в течение дня и выделять время для игр, чтобы перенаправить его энергию в положительное русло.

Защита территории от непрошеных гостей

Котенок, который защищает свою территорию от надвигающейся угрозы или непрошеного гостя, может стать агрессивным и кусаться. Такое поведение считается нормальным в молодом возрасте, когда идет воспитательный процесс. Что делать: если враждебность не утихает в течение нескольких месяцев, возможно, настало время принять корректирующие меры. Сделайте укусы и царапины недейственными, управляйте обстоятельствами, чтобы кошка понимала, что агрессия не выход.

Внезапная тревожность приводит к странному поведению

Кошка может расстроиться, увидев другого незнакомого сородича, и отреагировать, напав на первое, что она видит в непосредственной близости, — например на человека. Это классический случай перенаправленной агрессии. Что делать: действовать спокойно. Отнести питомца туда, откуда он больше не сможет видеть неприятеля. Можно поощрить кошку, когда она придет в норму. В крайнем случае ветеринар может назначить лекарство, чтобы помочь ей чувствовать себя менее тревожно.

Невозможность избавиться от переизбытка чувств

Когда кошка перевозбуждена, ей надо как-то освободиться от этих чувств. Вылиться они могут в небольшие так называемые любовные укусы. Обычно все начинается с облизывания и заканчивается нежными покусываниями. Это может трактоваться как привязанность и сильная симпатия. Кошка дает знать, что чувствует себя в безопасности и ей комфортно с хозяином. Что делать: обычно такие укусы несильные и, когда хозяин дает понять, что ему больно, животное тут же прекращает кусаться.

Уход и забота о ближнем

Хотя домашние коты обычно не рассматриваются как социальные питомцы, им действительно нравится участвовать в том, что называется аллогруминг. Это поведение животных, которое помогает устанавливать тесную связь между особями, когда они чистят друг другу шерсть. Поскольку у человека ее нет, кошки могут иногда покусывать его кожу, вспоминая о том, как мама в детстве ухаживала за ними, вылизывая и кусая. Что делать: если чувствуется дискомфорт, можно дать понять, что вам неприятно. Животное поймет вас.

Бушующие гормоны не дают определиться с желаниями

Гормональный сбой у кошек возможен в период болезней, после пережитых серьезных потрясений, хирургических операций и во время полового обострения. Вследствие таких изменений в организме кошка может стать агрессивной и враждебно настроенной. Что делать: если поведение питомца резко ухудшилось и раньше за ним такого замечено не было, необходимо как можно скорее обратиться к ветеринару.

Бонус: коты бывают 2 видов