Мы провели эксперимент и узнали, может ли обычная роза подарить хорошее настроение
Говорят, что для хорошего настроения нужно не так уж много: достаточно доброго слова, комплимента, улыбки да и просто внимания. Мы решили провести небольшой социальный эксперимент и проверить, как девушки и женщины на улице будут реагировать на искренний комплимент от незнакомого парня, например, в виде цветка. Получится ли у нас подарить им хорошее настроение или они вовсе пройдут мимо?
Для этого эксперимента мы в AdMe.ru купили свежих роз и отправились на одну из центральных улиц города. И вот что из этого получилось.
Знакомьтесь, это Ратмир. Он будет подходить к дамам с пожеланиями хорошего настроения и попробует каждой из них подарить по цветку. Улица очень шумная и здесь всегда много людей, поэтому наш фотограф без труда спрятался в толпе чуть поодаль.
За полтора часа, которые длился наш эксперимент, мы столкнулись с разными реакциями. Большинство незнакомок искренне радовались сюрпризу, некоторые интересовались, в честь чего устроена акция.
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Правда, некоторые девушки наотрез отказались брать цветы и спешили поскорее уйти. Интересно, они очень торопились или же не поверили в искренность нашего порыва?
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И все-таки положительных эмоций было гораздо больше. Многие буквально преображались на глазах: мы увидели, как сильно меняется облик человека благодаря всего лишь одной искренней улыбке.
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Некоторые девушки вежливо приняли цветок, но поспешили дальше по делам, снова погрузившись в свой смартфон. И все-таки пусть легкие, но все-таки улыбки успели появиться и на их лицах.
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Кто-то взял цветок не сразу: кажется, были сомнения, что акция бесплатна и наш сюрприз не таит в себе никакой угрозы.
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Но, пожалуй, самые искренние эмоции мы получили от детей. Просто взгляните, как засияли их глаза — они почувствовали себя настоящими леди!
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Честно говоря, у нас были некоторые опасения перед этим экспериментом: как девушки отнесутся к такому вниманию, что они будут говорить? И мы никак не ожидали, что не только подарим, но и сами получим огромный заряд положительных эмоций: было невероятно здорово видеть, как на лицах совершенно незнакомых людей появляются улыбки. Почему-то и нам самим в этот момент становилось радостно и светло на душе.
Кстати, из 20 девушек, к которым мы подошли, взяли цветок и хотя бы даже немного улыбнулись 18 человек. Вот такая любопытная статистика.
Вывод получается очень простой: дарить хорошее настроение легко, просто и приятно. Необязательно ждать особенного дня, чтобы порадовать близкого человека, да и много денег это не потребует. Как говорят, не столь дорог сам подарок, как дорого внимание.
И еще на заметку всем мужчинам: как ни крути, но большинству девушек очень приятно получать цветы, особенно без повода. Проверьте сами и убедитесь в том, как здорово это работает!