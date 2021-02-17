Мы подготовили шпаргалку, как выбрать подарки 9 разным типам людей и не взорвать себе мозг
Пожалуй, есть на свете вопросы, которые будут постоянно будоражить нас. Что было первым: яйцо или курица? Кто виноват и что делать? Что дарить близким на праздники? И если на первые вопросы у нас пока нет ответов, то на последний есть.
AdMe.ru подумал, что всех наших друзей и близких можно разделить на типы. И каждой из этих групп подойдет свой перечень подарков на 23 Февраля и 8 Марта.
Экофренды
- Контейнеры для раздельного сбора мусора можно подарить другу, который решил отделять пищевые отходы от перерабатываемых.
- Вместо одноразовых пакетов для фасовки овощей и фруктов в супермаркетах любители природы часто используют специальные многоразовые мешки, которые станут отличным подарком. Вообще, все многоразовое станет подходящим презентом: трубочка с ершиком, складной стакан для кофе, хлопковая сумка.
- К тому же можно обратить внимание на альтернативу неэкологичным предметам, которые мы используем изо дня в день. На рынке есть бамбуковые зубные щетки, экомочалки и щетки для мытья посуды и себя любимого.
- Еще можно подарить восковые салфетки: их используют для хранения продуктов, например вместо пищевой пленки, которой обматывают контейнеры. Кстати, многоразовые контейнеры, особенно стеклянные, могут порадовать вашего друга.
Домоседы
- Любителям домашнего уюта подойдут мягкие пледы, под которыми так приятно смотреть сериалы. Особенно если и плед, и подписка на фильмы и сериалы — это подарок на 23 Февраля или 8 Марта. А если домосед наслаждается игрой любимых актеров под пледом, сидя в мягком кресле-капле, то такое времяпрепровождение уже до неприличия идеально.
- Хорошим подарком домоседу станут косметические средства для ухода и расслабления. Например, бурлящая в воде бомбочка для ванны. Кстати, массажер для ног или для шеи тоже должен понравиться любителям неги.
- Для тех, кто обожает красиво завтракать в постели, можно присмотреть в подарок поднос. А тем, кто наслаждается уютом не в одиночку, стоящим презентом станет настольная игра.
- Другу-домоседу, возможно, будет интересно попробовать себя в садоводстве. При этом речь идет не только о цветке в горшке в качестве подарка. Рукола, мята, базилик, выращенные своими руками из подаренных семян, — манящая идея.
«Физкультпривет»
- Если ваш друг любит спорт, то ему можно подобрать подарок для тренировок дома и в зале, а также спортивное питание.
- Для адепта домашнего фитнеса станут нужным подарком эластичные резинки и эспандеры, негабаритные тренажеры, например степпер. Если у того, кому вы подыскиваете презент, уже есть коврик для занятий, то можно дополнить его лямкой или стяжкой для переноски. Кстати, такие резинки отлично держат коврик в свернутом состоянии, что решит вопрос компактного хранения инвентаря дома.
- Обычно спортсмены следят за питанием, поэтому подумайте над покупкой качественного приложения для подсчета калорий, протеиновых батончиков или шейкера для протеиновых коктейлей. Также всегда будет актуальна бутылочка для воды с удобной крышкой, которую легко открыть во время тренировок.
Гурманы
- Если ваш друг или родственник не прочь отведать чего-то вкусненького и необычного, то рассмотрите такие варианты подарков: кусок качественнейшего сыра, упаковка кофе или чая нового сорта (например, кофе копи-лувак, который делают из зерен, прошедших через пищеварительный тракт малайских пальмовых куниц).
- Когда подарок нужен для любителя готовить, купите необычную посуду, кухонные весы или подписку на кулинарное шоу, билет на мастер-класс по приготовлению необычных блюд.
- А для тех, кто любит поесть, но к готовке равнодушен, можно заказать доставку готовой еды на дом на неделю или сводить близкого человека в лучший ресторан города.
Заядлые путешественники
- Лучший подарок — тот, который решает какую-то проблему или задачу. В чемодане путешественника легко могут повредиться солнцезащитные очки — купите ему твердый футляр. Да и сам чемодан нередко царапается. Можно подарить как новый чемодан, так и тканевый чехол, который защищает от царапин и минимизирует возможность кражи. Кстати, кодовый замок также пригодится заядлому путешественнику.
- В ручную кладь в самолете разрешено брать только жидкость объемом не более 100 мл. Набор тюбиков для путешествий подойдет в качестве подарка. Как и сумка-органайзер с крючком для ванной, в которой можно удобно разместить все мыльные принадлежности и маленькие тюбики (кстати, они бывают не только по 100 мл, но и меньших объемов).
- Часто в самолетах хочется пить, а просить у стюардессы стакан воды каждые полчаса некомфортно. Можно подарить путешественнику складную бутылочку, в которую он уже на борту самолета попросит налить воды.
- А подушка для путешествий, тканевая или надувная, всегда пригодится для здорового сна во время поездок. К слову, можно рассмотреть покупку не только классической подушки для путешествий, но и подушки-шарфа. Также есть вариант купить гамак для ног.
Бьютиголики
- Вам повезло, если нужно купить подарок другу-бьютиголику. Потому что бьюти-сфера — это нескончаемый кладезь всевозможных подарков. Например, это может быть сертификат на какую-либо услугу у профессионального мастера.
- Но и для адептов красоты, которые предпочитают домашний уют, найдется масса вариантов: набор патчей для глаз или одноразовых масок, натуральные масла, например авокадо, виноградных косточек или зародышей пшеницы.
- Женщины, для которых не только школьные годы, но и студенческие — это уже далекое прошлое, оценят роликовый массажер для лица и массажер гуаша из натурального камня. Кстати, подходящим подарком станет и сертификат на сеанс профессионального массажа лица или на курс фейсфитнеса.
- Купите любительнице декоративной косметики кейс для хранения помад, теней и других мейкап-средств. Набор кистей, косметическое зеркало — неплохие варианты подарка.
- Рассмотрите покупку ванночки для ног. Также может стать отличным презентом дорогая расческа, ведь нередко у нас дешевые некачественные щетки для волос.
Умники и умницы
- Если ваш друг или родственник понимает ценность образования, выберите для него хорошие наушники, чтобы он мог учиться везде и всегда, слушая аудиокниги в пути. Кстати, подписка на приложение с аудиокнигами или курсом обучения иностранному языку — тоже неплохая идея подарка.
- Поищите билеты на офлайн- или онлайн-игру в квиз и подарите «вечному студенту». Или присмотрите для него блокнот для записи новых знаний.
- Занятия с репетитором по скайпу или обучение в онлайн-школе в праздничную бумагу упаковать нельзя, но из-за этого такой вариант не становится менее актуальным.
Трудоголики
- Когда вы думаете про подарок неугомонному трудоголику, разделите мысленно возможные варианты презента на 2 категории: для продуктивной работы и для продуктивного отдыха.
- Для работы подойдут пробковые доски, планнеры, органайзеры. Подарите процедуру чистки от грязи и пыли или технического обслуживания ноутбука. Купите в качестве презента удобный ланчбокс, чтобы трудоголик мог подкрепиться, не покидая рабочего места.
- А чтобы помочь трудяге расслабиться и избавиться от переживаний, приобретите игрушку-антистресс, раскраску для взрослых или маску для сна.
Тусовщики
- На приближающихся праздниках тусовщикам как никогда нужны ваши поддержка и забота. Выходных впереди больше обычного. Подарите успокаивающий крем для ног, чтобы ступни заядлого танцора перестали гудеть.
- Для девушек, которые предпочитают пати спокойным вечерам, красиво упакуйте спрей-фиксатор для макияжа и матирующие салфетки. Нередко тусовщики просыпаются позже, чем нужно, и приводить волосы в порядок нет времени. Друг скажет спасибо, когда с утра вспомнит о подаренном вами сухом шампуне.
- Заядлому тусовщику, как правило, хочется запечатлеть крутую вечеринку, но чтобы ему при этом ничего не мешало. Купите ему поясную сумку или фотоаппарат с функцией моментальной печати.
- Сегодня многим тусовщикам немного грустно: некоторые фестивали и вечеринки не проводят. Подарите диско-шар и подушку с пайетками, помогите другу или родственнику устроить праздник дома!
К какому типажу вы относитесь и что бы добавили к списку подарков?
Фото на превью Depositphotos, Depositphotos, Depositphotos, Depositphotos
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