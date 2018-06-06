Мы готовы развенчать популярные мифы о донорстве, которым не должно быть места в XXI веке

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14 июня весь мир отмечает Международный день донора. Мы хотим поблагодарить каждого, кто хоть раз в жизни сдавал кровь, за доброту и смелость. Переливание донорской крови спасло миллионы жизней. Несмотря на то что эта процедура знакома и привычна многим людям, процесс сдачи крови окружен разными мифами и домыслами.

Мы в AdMe.ru решили отделить заблуждения от правды и разобраться, кто и зачем может стать донором, кому делать этого нельзя и почему даже знаменитости готовы поделиться своей кровью.

Миф № 1. Сдавать кровь вредно для здоровья

В организме взрослого человека циркулирует в среднем около 4 000 мл крови, а объем сдачи донорской крови не превышает границу в 500 мл. Научно доказано, что периодическая потеря такого объема не оказывает негативного влияния на здоровье. Более того, она учит организм быстро восстанавливать запасы крови. Это может сыграть очень важную роль при травме или болезни, ведь от них никто не застрахован. Исследования подтвердили, что благодаря донорству снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда. Многие опасаются, что в процессе переливания крови есть опасность заразиться одной из инфекций, например вирусом гепатита С или ВИЧ. Однако в наше время это невозможно. Во время забора крови врачи используют одноразовые инструменты и приспособления. Их распаковывают на ваших глазах и утилизируют после процедуры.

Миф № 2. Сдавать кровь больно и утомительно

Все неприятные ощущения во время процедуры связаны только с моментом введения иглы. После этого донор не испытывает никаких болезненных ощущений. Процесс сдачи крови занимает от 15 минут до часа-двух, если вы сдаете компоненты крови (плазму, тромбоциты или эритроциты). Донорство считается уважительной причиной для освобождения от работы. Также донору положен дополнительный день для отдыха, не учитывая тот день, когда он сдавал кровь.

Миф № 3. Донорская кровь не очень-то нужна

В переливании крови нуждается очень много людей: с тяжелыми травмами и ожогами, во время хирургических операций и онкологических заболеваний, после осложненных родов. Существуют искусственные заменители крови и плазмы, но в то время как настоящая кровь выполняет множество различных функций, искусственная предназначена в большей мере для транспортировки кислорода и углекислого газа по всему телу. Каждые 2 секунды кому-то в США нужна кровь, и каждый день требуется 44 тыс. доноров крови, сообщает Американский Красный Крест. Человек, который всю жизнь сдает кровь, потенциально может спасти около 1 000 жизней. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире сдают кровь около 112,5 млн доноров. Каждый 10-й пациент, попадающий в больницу, нуждается в переливании крови. Востребованной является кровь всех групп, а не только редких, как иногда ошибочно считают.

Миф № 4. Донором может быть любой

Это вовсе не так. К примеру, в России донором нельзя стать в возрасте моложе 18 лет, с массой тела менее 50 кг или страдая определенными болезнями. Временные ограничения сдачи крови распространяются на беременных женщин и кормящих мам, женщин в период менструации, людей, переболевших ОРЗ или, к примеру, недавно сделавших татуировку. К донорству нужно отнестись внимательно и ответственно. За 2 дня до процедуры стоит воздержаться от употребления спиртных напитков и не курить хотя бы в течение часа перед забором крови.

Звезды, которые стали донорами

Селебрити с мировыми именами тоже протягивают руку помощи людям в сложных ситуациях. Рашель Лефевр, звезда сериалов «Зачарованные» и «Томми-оборотень», стала донором Американского Красного Креста и активно пропагандирует свои идеи в твиттере.

звезда сериалов «Зачарованные» и «Томми-оборотень», стала донором Американского Красного Креста и активно пропагандирует свои идеи в твиттере. Джеки Чан находится в черном списке многих страховых компаний, так как предпочитает выполнять опасные трюки на съемках самостоятельно и часто травмируется. Звезда хорошо знает, как сильно нужны доноры. Джеки Чан не только сам сдает кровь, но и агитирует других оказывать помощь раненым и больным.

находится в черном списке многих страховых компаний, так как предпочитает выполнять опасные трюки на съемках самостоятельно и часто травмируется. Звезда хорошо знает, как сильно нужны доноры. Джеки Чан не только сам сдает кровь, но и агитирует других оказывать помощь раненым и больным. Джейми Ли Кертис стала донором после разрушительного цунами в Японии в марте 2011 года. Актриса активно продвигала кампанию по помощи потерпевшим и призывала быстрее сдавать необходимую кровь.

стала донором после разрушительного цунами в Японии в марте 2011 года. Актриса активно продвигала кампанию по помощи потерпевшим и призывала быстрее сдавать необходимую кровь. Джейн Сеймур является донором уже много лет. 67-летняя актриса, несмотря на свой возраст, продолжает сдавать кровь и советует это делать другим. За свою деятельность Джейн Сеймур была награждена званием офицера ордена Британской империи.

Бонус: донор из Австралии спас более 2 млн детей

14-летний парень по имени Джеймс Харрисон в 1951 году перенес сложную операцию по удалению легкого. Очнувшись после реабилитации, он узнал, что выжил благодаря постоянному переливанию крови. Тогда парень пообещал после совершеннолетия стать донором крови для всех, кто в этом нуждается. В течение 60 лет он регулярно сдавал кровь и оказался уникальным донором. Врачи установили, что в крови Джеймса есть особые антитела, с помощью которых была создана вакцина иммуноглобулина, предотвращающая развитие антител с негативным резус-фактором у женщин во время беременности. Для производства этой вакцины всегда использовалась только кровь Джеймса. Конфликт резус-факторов ставит в зону риска 17 % всех женщин Австралии, так что получается, Джеймс спас около 2,4 млн жизней. Он сдавал кровь 1 173 раза.

А еще кое-кто верит, что с кровью человеку может передаться частичка души донора. Этот миф похож на представления первобытных людей о том, что, съев сердце врага, можно приобрести его силу и храбрость. На самом деле переливание крови не передает никакие черты характера от донора к реципиенту. А вы когда-нибудь сдавали кровь? Может, у вас есть история, как донорская кровь спасла чью-то жизнь? Расскажите нам об этом!