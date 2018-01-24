Мужчина спас маленького ленивца, который застрял на пляже и громко плакал

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Во время отлива маленький ленивец застрял между двумя камнями на одном из пляжей Коста-Рики и не мог высвободиться самостоятельно. Если бы не случай, крошка точно бы погиб во время следующего прилива. Но ему улыбнулась удача в лице местного жителя Дирка Моргана. AdMe.ru узнал трогательную историю, которая доказывает, что наши даже небольшие добрые поступки для кого-то могут оказаться очень важными.

Эта история могла бы закончиться печально, если бы не доброта и отзывчивость одного человека. Ночью перед происшествием бушевал шторм. После отлива на пляже начал громко плакать маленький ленивец: он застрял и не мог выбраться. Гость костариканца Дирка Моргана прогуливался недалеко и слышал этот крик, но не помог малышу. Когда же он рассказал об увиденном самому Дирку, тот отправился спасать ленивца, опасаясь, что животное погибнет во время прилива.

Когда Дирк прибыл на место, он увидел грустную картину: двупалый крошка ленивец был весь в соленой воде, а в глазах у него был песок. Малыш начал громко кричать, когда увидел человека. Но Дирк Морган не бросился сразу же спасать животное. Сначала он осмотрелся, нет ли поблизости взрослых ленивцев. Все говорило о том, что животное еще маленькое, а значит, его мама должна быть где-то рядом.

После того как Дирк убедился, что взрослых особей нет, он аккуратно освободил малыша, посадил того в коробку с полотенцами и отвез домой. Там вместе с женой он промыл животному глаза и сполоснул того от соленой воды. Ленивец даже получил имя. Крошку назвали Гуанабаной.

А затем Дирк отвез ленивца в центр спасения животных «Спокойствие», который располагается неподалеку. По словам мужчины, малыш выглядел уставшим, но счастливым.

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