1 сентября многие школьники придут на линейку без цветов, и никто не останется в обиде

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4 года назад педагог из Москвы Ася Штейн предложила провести первосентябрьский флешмоб для учителей. Идея сразу нашла поддержку, превратившись в масштабную акцию, которая помогает сделать жизнь многих детей чуть лучше.

AdMe.ru восхищается простотой и гениальностью этой идеи и призывает всех родителей и школьников взять ее на вооружение 1 сентября.

4 года назад преподаватель литературы Ася Штейн предложила своим коллегам устроить первосентябрьский флешмоб

Учительница написала пост с просьбой отказаться от пышных букетов в День знаний.

«Дорогие коллеги-учителя! Дорогие родители школьников! Предлагаю устроить специальный первосентябрьский флешмоб с условным названием „Живые дети вместо мертвых цветов“ или просто „Цветы жизни“!»

Суть проста: 1 сентября родителей школьников просят вместо 30 пышных букетов от класса подарить своему педагогу всего лишь 1 букет, а сэкономленные деньги перевести на поддержку неизлечимо больных детей.

Идея сразу нашла поддержку у других учителей и школьников

В 2015 году в акции приняли участие 200 школ и 500 классов, в 2016 году число участников увеличилось втрое. В первый же год удалось собрать 8 млн руб. А в следующем — на 10 млн больше.

Немного арифметики

В 2016 году в школу пошли примерно 14 млн детей. Если допустить, что половина из них 1 сентября пришла на уроки с букетом хотя бы за 500 руб., то получается, всего за 1 день школьники потратили на цветы 3,5 млрд руб.! А если представить, что каждый из 1,2 млн учителей в нашей стране получит всего 1 букет, то сэкономить удастся астрономическую сумму: больше 2 млрд руб.! Этих денег хватило бы на несколько лет работы благотворительных фондов. Согласитесь, увядшие цветы в учительской того не стоят.

В этом году акция пройдет уже в 4-й раз. Организаторы надеются побить рекорд 2017 года, когда было собрано 39 млн 560 тыс. руб.

Эти деньги отправились в помощь тяжелобольным детям — подопечным фонда «Вера» и детского хосписа «Дом с маяком»

На эти средства были куплены лекарства, медицинское оборудование, специальное питание и предметы гигиены для неизлечимо больных деток из 463 российских семей. Например, Полина из Тобольска получила большой запас расходных материалов для аппарата, с помощью которого она дышит. Маленький Дима, которому нет и 2 лет, страдает спинальной мышечной атрофией. Благодаря участникам акции он получил активную коляску, а вместе с ней и свободу передвижения. У 2-летней Маши из Москвы органическое поражение центральной нервной системы. Средства, собранные во время акции «Дети вместо цветов», пошли на покупку лекарств и питания, автокресла и изделий для фиксации ног.

И таких историй — сотни. И о них обязательно должны знать наши дети, считает учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер

«Чем больше внимания мы уделяем детям, которые тяжело болеют, тем ценнее и милосерднее наши собственные дети. Важно не сколько мы соберем, а то, кто принимает участие в сборе. Это учителя, родители и дети — те, кто формирует наше будущее». Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер

Все, кто хочет присоединиться к этому большому доброму делу, может познакомиться с подробностями акции здесь.