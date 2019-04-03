Морган Фримен превратил свое огромное ранчо в пчелиный заповедник, чтобы спасти планету

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За последние несколько десятилетий фермеры и ученые наблюдают резкое сокращение численности пчел в мире. В США число рабочих пчелиных семей на гектар снизилось на 90 % с 1962 года. Пчел становится меньше из-за изменений климата, применения пестицидов и общего сокращения их естественной среды обитания. Есть люди, которые не могут не реагировать на происходящее, борются за пчел и пытаются возродить их всеми возможными способами. Известный актер Морган Фримен является одним из них.

В AdMe.ru мы восхищаемся тем, что наш любимый актер пытается спасти пчел, и вот как он это делает.

Морган Фримен поставил перед собой цель не допустить исчезновения пчел на планете

Морган Фримен впервые заинтересовался пчеловодством еще в 2014 году, когда занялся этим хобби из-за массового вымирания пчел в США. С тех пор Морган импортировал более 26 ульев из Арканзаса на свое ранчо площадью 50 гектаров в Миссисипи, и оно превратилось в рай для пчел с цветущими клевером, магнолиями и лавандой.

Морган Фримен присоединился к глобальному движению за сохранение пчел и рассказывает людям, как важно поддерживать их жизнь. «Это наша общая попытка вернуть планете пчел... Мы просто не осознаем, что они являются основой роста растительности на Земле», — сказал Фримен в одном из интервью.

Почему так важно восстановить численность пчел?

Дикие и домашние пчелы осуществляют около 80 % опыления в мире. Только представьте: одна пчелиная колония может опылить около 300 млн цветов в день. Пчелы опыляют большинство фруктов, орехов и овощей, которые мы едим, и без этих насекомых человек окажется на грани исчезновения. Широкое использование химических веществ, изменение климата и сужение естественной среды обитания пчел приводят к сокращению их популяции, и пришло время действовать всем вместе.

Каждый из нас может внести свой вклад в спасение этих насекомых

Основные решения по борьбе с глобальным вымиранием пчел, такие как запрет на применение опасных пестицидов, принимаются на высшем уровне. Но есть шаги, которые может сделать каждый из нас. Эффективный способ возродить местные популяции пчел — посадить во дворах и садах цветы, которые им особенно нравятся, такие как эхинацея, крокус, гиацинт и календула. Более инновационная идея предполагает установление «пчелиного кирпича», который будет служить пчелам домом в вашем саду. Вы также можете попробовать сделать пчелиный домик, как показано в этом видео.