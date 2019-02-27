Магазин IKEA в Италии пускает бездомных собак переночевать. Некоторые уже нашли любящих хозяев
Из-за сильных холодов в итальянском городе Катания работники местного гипермаркета IKEA разрешили бездомным собакам перезимовать в магазине. Животным позволили спать на ковриках и свободно перемещаться по торговым залам.
Мы в AdMe.ru за добро, поэтому предлагаем посмотреть на трогательные фотографии собак, нашедших временный приют.
Пользователи инстаграма размещают наполненные теплом кадры: собаки уютно устроились среди магазинной мебели.
О необычном «приюте» стало известно после того, как одна посетительница сняла восторженное видео для мамы, а та, в свою очередь, разместила его на своей странице в фейсбуке.
Сотрудники каждый день кормят животных, ухаживают за ними и вовремя стерилизуют.
Собаки, которые страдали истощением, смогли набрать нормальный вес.
Кажется, собаки очень счастливы жить здесь.
Посетители отметили, что мохнатые обитатели очень оживили меблированные комнаты.
Кстати, несколько псов уже нашли хозяев.
Это не первое доброе дело, которое IKEA делает для животных. В 2014 году в магазинах поставили картонные фигуры собак с QR-кодами, призывающие покупателей чаще брать животных из приютов. В 2017 году компания IKEA пожертвовала кукольные кроватки для бездомных кошек.