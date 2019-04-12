Люди внезапно захотели поменяться работой с курьером UPS после того, как он начал делать эпичные селфи с собаками получателей

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Исторически сложилось так, что между курьерами и собаками, обитающими в домах, куда они привозят посылки, как правило, царит негласная вражда, хотя и те и другие всего лишь выполняют свою работу. Но как-то раз бесстрашный и дружелюбный курьер Джейсон Хардести решил переломить конфликт и начал... делать с собаками, попадающимися на его маршруте, милейшие селфи.

Нам в AdMe.ru понравились не только его жизнерадостные кадры, но и позитивное отношение к работе. Ведь это редкий дар — уметь находить плюсы во всем и искренне радоваться мелочам.

1. Джейсон работает курьером в Новом Орлеане, Луизиана

2. Поначалу он, как, наверное, и любой другой человек, опасался собак, ведь не все они реагируют на посетителей адекватно

3. Но спустя какое-то время заметил, что все охранники, от мала до велика, уже привыкли к нему и не проявляют враждебности, поэтому попробовал сделать фото с одним из них

4. Да и с прочими собаками у него в основном не было проблем

5. Эта идея пришлась по душе его подписчикам. И он придумал хештег #PupsofJay

6. Под ним в своем аккаунте в Instagram он стал публиковать все больше фотографий со встречающимися на пути собаками

7. В конечном счете люди даже стали мечтательно вздыхать, что были бы не прочь поменяться с ним работой хотя бы на один день, чтобы пережить такой же позитивный опыт

8. Вы только посмотрите на всех этих красавцев! Ну разве можно устоять перед их харизмой?

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